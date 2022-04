Asseyez-vous et regardez l’Europe se suicider…(une vision russe des sanctions occidentales)

Le spectacle époustouflant de l’Union européenne (UE) commettant un hara-kiri au ralenti est quelque chose pour les âges. Comme un remake bon marché de Kurosawa, le film parle en fait de la démolition de l’UE par les États-Unis, avec le réacheminement de certaines exportations clés de matières premières russes vers les États-Unis aux dépens des Européens.

Il est utile d’avoir une actrice de la 5 e chronique stratégiquement placée – dans ce cas, la chef de la Commission européenne étonnamment incompétente Ursula von der Lugen – avec son annonce bruyante d’un nouveau paquet de sanctions écrasantes : les navires russes interdits des ports de l’UE ; les entreprises de transport routier de Russie et de Biélorussie interdites d’entrée dans l’UE ; plus d’importations de charbon (plus de 4,4 milliards d’euros par an).

En pratique, cela se traduit par Washington secouant ses clients/marionnettes occidentaux les plus riches. La Russie, bien sûr, est trop puissante pour être directement défiée militairement, et les États-Unis ont cruellement besoin de certaines de leurs principales exportations, en particulier les minéraux. Ainsi, les Américains pousseront plutôt l’UE à imposer des sanctions de plus en plus nombreuses qui effondreront délibérément leurs économies nationales, tout en permettant aux États-Unis de tout ramasser.

En signe de conséquences économiques catastrophiques à venir ressenties par les Européens dans leur vie quotidienne (mais pas par les cinq pour cent les plus riches) : inflation dévorant salaires et économies ; les factures d’énergie de l’hiver prochain comme un coup de poing; produits qui disparaissent des supermarchés ; réservations de vacances presque gelées. Le Petit Roi français Emmanuel Macron – peut-être confronté à une mauvaise surprise électorale – a même annoncé : « les coupons alimentaires comme pendant la Seconde Guerre mondiale sont possibles ».

L’Allemagne est confrontée au retour du fantôme de l’hyperinflation de Weimar. Le président de BlackRock, Rob Kapito, a déclaré, au Texas, « pour la première fois, cette génération va entrer dans un magasin et ne pas pouvoir obtenir ce qu’elle veut ». Les agriculteurs africains n’ont pas du tout les moyens d’acheter des engrais cette année, ce qui réduit la production agricole d’un montant capable de nourrir 100 millions de personnes.

Zoltan Poszar, ancien gourou de la Fed de New York et du Trésor américain, actuel grand vizir du Credit Suisse, a été sur une séquence, soulignant comment les réserves de matières premières – et, ici, la Russie est sans égal – seront une caractéristique essentielle de ce qu’il appelle Bretton Woods III (bien que , ce qui est conçu par la Russie, la Chine, l’Iran et l’Union économique eurasienne est un post-Bretton Woods).

Poszar fait remarquer que les guerres, historiquement, sont gagnées par ceux qui ont plus de nourriture et d’énergie, dans le passé pour alimenter les chevaux et les soldats; aujourd’hui pour nourrir les soldats et les réservoirs de carburant et les avions de chasse. La Chine, soit dit en passant, a amassé d’importants stocks de pratiquement tout.

Poszar note comment notre système Bretton Woods II actuel a une impulsion déflationniste (mondialisation, commerce ouvert, chaînes d’approvisionnement juste à temps) tandis que Bretton Woods 3 fournira une impulsion inflationniste (dé-mondialisation, autarcie, thésaurisation des matières premières) de l’offre des chaînes et des dépenses militaires supplémentaires pour pouvoir protéger ce qui restera du commerce maritime.

Les implications sont bien sûr écrasantes. Ce qui est implicite, inquiétant, c’est que cet état de fait pourrait même conduire à la Troisième Guerre mondiale.

Rublegas ou GNL américain ?

La table ronde russe Valdai Club a mené une discussion d’experts essentielle sur ce que nous, au Cradle , avons défini comme Rublegas – le véritable changeur de jeu géoéconomique au cœur de l’ère post-pétrodollar. Alexander Losev, membre du Conseil russe pour la politique étrangère et de défense, a présenté les contours du Big Picture. Mais c’était à Alexey Gromov, directeur en chef de l’énergie de l’Institut de l’énergie et des finances, de trouver les détails cruciaux. (Voir: Sergueï Glazyev: « La troisième guerre mondiale est en marche » – les 7 du quebec ).

Jusqu’à présent, la Russie vendait chaque année 155 milliards de mètres cubes de gaz à l’Europe. L’UE promet rhétoriquement de s’en débarrasser d’ici 2027 et de réduire l’offre d’ici la fin de 2022 de 100 milliards de mètres cubes. Gromov a demandé « comment » et a fait remarquer : « aucun expert n’a de réponse. La majeure partie du gaz naturel russe est expédiée par pipelines. Cela ne peut pas être simplement remplacé par du gaz naturel liquéfié (GNL). »

La réponse européenne risible a été « commencez à économiser », comme dans « préparez-vous à être moins bien loti » et « réduisez la température dans les ménages ». Gromov a noté comment, en Russie, « 22 à 25 degrés en hiver est la norme. L’Europe fait la promotion de 16 degrés comme «sains» et porter des pulls la nuit. (sic)

L’UE ne pourra pas s’approvisionner en gaz auprès de la Norvège ou de l’Algérie (qui privilégie la consommation intérieure). L’Azerbaïdjan serait en mesure de fournir au mieux 10 milliards de mètres cubes par an, mais « cela prendra 2 ou 3 ans » pour construire le pipeline.

Gromov a souligné qu ‘«il n’y a pas de surplus sur le marché aujourd’hui pour le GNL américain et qatari» et que les prix pour les clients asiatiques sont toujours plus élevés. L’essentiel est que « d’ici la fin de 2022, l’Europe ne sera pas en mesure de réduire de manière significative » ce qu’elle achète à la Russie : « elle pourrait réduire de 50 milliards de mètres cubes, au maximum ». Et les prix sur le marché au comptant seront plus élevés – au moins 1 300 $ le mètre cube.

Un développement important est que « la Russie a déjà changé les chaînes d’approvisionnement logistiques vers l’Asie ». Cela s’applique également au gaz et au pétrole : « Vous pouvez imposer des sanctions s’il y a un excédent sur le marché. Aujourd’hui, il manque au moins 1,5 million de barils de pétrole par jour. Nous enverrons nos fournitures en Asie – avec une remise. Dans l’état actuel des choses, l’Asie paie déjà une prime, de 3 à 5 dollars de plus par baril de pétrole.

Sur les expéditions de pétrole, Gromov a également commenté la question clé de l’assurance : « Les primes d’assurance sont plus élevées. Avant l’Ukraine, tout était basé sur le système franco à bord (FOB). Aujourd’hui, les acheteurs disent « nous ne voulons pas prendre le risque d’amener votre cargaison dans nos ports ». Ils appliquent donc le système Cost, Insurance and Freight (CIF), dans lequel le vendeur doit assurer et transporter la cargaison. Cela a bien sûr un impact sur les revenus.

Une question absolument clé pour la Russie est de savoir comment faire de la Chine son principal client gazier. Il s’agit du Power of Siberia 2, un nouveau gazoduc de 2 600 km partant des champs gaziers russes Bovanenkovo ​​et Kharasavey à Yamal, dans le nord-ouest de la Sibérie – qui n’atteindra sa pleine capacité qu’en 2024. Et, premièrement, l’interconnexion à travers la Mongolie doit être construit – « nous avons besoin de 3 ans pour construire ce pipeline » – donc tout ne sera en place que vers 2025.

Sur le gazoduc de Yamal, « la majeure partie du gaz va vers l’Asie. Si les Européens n’achètent plus, nous pouvons rediriger. Et puis il y a le projet Arctic LNG 2 – qui est encore plus grand que Yamal : « la première phase devrait être bientôt terminée, elle est prête à 80 % ». Un problème supplémentaire peut être posé par les « inamicaux » russes en Asie : le Japon et la Corée du Sud. Les infrastructures de GNL produites en Russie dépendent toujours de technologies étrangères.

C’est ce qui amène Gromov à noter que « le modèle d’économie basée sur la mobilisation n’est pas si bon ». Mais c’est ce à quoi la Russie doit faire face, du moins à court ou moyen terme.

Les points positifs sont que le nouveau paradigme permettra « plus de coopération au sein des BRICS (les économies émergentes du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud qui se réunissent chaque année depuis 2009) » ; l’expansion du corridor de transport international nord-sud (INSTC); et plus d’interaction et d’intégration avec « le Pakistan, l’Inde, l’Afghanistan et l’Iran ».

Seulement en ce qui concerne l’Iran et la Russie, des échanges dans la mer Caspienne sont déjà en cours, car l’Iran produit plus que ce dont il a besoin et est sur le point d’accroître sa coopération avec la Russie dans le cadre de leur partenariat stratégique renforcé.

Géoéconomie hypersonique

Il appartenait à l’expert chinois en énergie Fu Chengyu d’offrir une explication concise de la raison pour laquelle la volonté de l’UE de remplacer le gaz russe par du GNL américain est, eh bien, une chimère. Essentiellement, l’offre américaine est « trop limitée et trop coûteuse ».

Fu Chengyu a montré comment un processus long et délicat dépend de quatre contrats : entre le développeur de gaz et la société de GNL; entre la société GNL et la société acheteuse ; entre l’acheteur de GNL et la compagnie de fret (qui construit les navires) ; et entre l’acheteur et l’utilisateur final.

«Chaque contrat», a-t-il souligné, «prend beaucoup de temps à terminer. Sans tous ces contrats signés, aucune partie n’investira, qu’il s’agisse d’investissements dans l’infrastructure ou le développement de champs gaziers. Ainsi, la livraison effective de GNL américain en Europe suppose que toutes ces ressources interconnectées sont disponibles – et se déplacent comme sur des roulettes.

Le verdict de Fu Chengyu est sans appel : cette obsession de l’UE d’abandonner le gaz russe provoquera un impact sur la croissance économique mondiale et la récession. Ils poussent leur propre peuple – et le monde vers la guerre. Dans le secteur de l’énergie, nous serons tous lésés. (Voir: Ukraine: éviter la Guerre mondiale est-ce possible ? – les 7 du quebec ).

Il était assez instructif de juxtaposer les turbulences géoéconomiques à venir – l’obsession de l’UE de contourner le gaz russe et l’apparition de Rublegas – avec les véritables raisons de l’opération Z en Ukraine, complètement obscurcies par les médias et les analystes occidentaux.

Un ancien professionnel américain de l’État profond, maintenant à la retraite et assez familier avec le fonctionnement interne de l’ancien OSS, le précurseur de la CIA, jusqu’à la démence néoconservatrice d’aujourd’hui, a fourni quelques idées qui donnent à réfléchir :

« Toute la question ukrainienne concerne les missiles hypersoniques qui peuvent atteindre Moscou en moins de quatre minutes. Les États-Unis les veulent là-bas, en Pologne, en Roumanie, dans les États baltes, en Suède, en Finlande. C’est en violation directe des accords de 1991 selon lesquels l’OTAN ne s’étendra pas en Europe de l’Est. Les États-Unis n’ont pas de missiles hypersoniques pour le moment mais devraient le faire – dans un an ou deux. C’est une menace existentielle pour la Russie. Ils ont donc dû se rendre en Ukraine pour arrêter cela. Viennent ensuite la Pologne et la Roumanie où des lanceurs ont été construits en Roumanie et sont en cours de construction en Pologne.

D’un point de vue géopolitique complètement différent, ce qui est vraiment révélateur, c’est que son analyse coïncide avec la géoéconomie de Zoltan Poszar : « Les États-Unis et l’OTAN sont totalement belliqueux. Cela représente un réel danger pour la Russie. L’idée que la guerre nucléaire est impensable est un mythe. Si vous regardez les bombardements incendiaires de Tokyo contre Hiroshima et Nagasaki, plus de personnes sont mortes à Tokyo qu’à Hiroshima et Nagasaki. Ces villes ont été reconstruites. Les radiations disparaissent et la vie peut reprendre. La différence entre les bombardements incendiaires et les bombardements nucléaires n’est que l’efficacité. Les provocations de l’OTAN sont si extrêmes que la Russie a dû placer ses missiles nucléaires en état d’alerte. C’est une affaire extrêmement sérieuse. Mais les États-Unis l’ont ignoré.