L’opération conjointe de l’armée russe et de la milice populaire de Donetsk pour libérer la ville de Mariupol , adjacente à la mer d’Azov, s’est transformée en l’une des tâches les plus difficiles de la campagne en Ukraine, l’armée ukrainienne et les unités néonazies d’Azov mettant en place des défenses à l’intérieur de la ville, prenant civils en otage et transformant la bataille en un combat brutal maison par maison.

Un nombre important de mercenaires étrangers sont actifs dans les zones de Marioupol qui restent sous contrôle ukrainien, a rapporté le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov. Source: https://sputniknews.com/20220411/canada-trained-fighters-from-nationalist-azov-battalion-despite-vowing-not-to-local-radio-says-1094682612.html .

« L’opération conjointe des troupes de la République populaire de Donetsk et des unités des forces armées russes pour libérer la ville de Marioupol se poursuit. Les résultats d’une analyse des interceptions radio montrent qu’en plus des éléments néonazis du régiment Azov et du restes des forces armées ukrainiennes, un nombre important de mercenaires étrangers se trouvent dans les zones occupées de la ville », a déclaré Konashenkov lors d’un briefing vendredi soir. .

« En plus de l’ukrainien et du russe, des communications radio sont effectuées dans six autres langues étrangères, principalement européennes », a déclaré l’officier.

. Konashenkov a souligné que les misérables forces piégées à Marioupol ne sont pas les célèbres « défenseurs des soi-disant valeurs européennes, mais des mercenaires étrangers, qui sont venus ici pour tuer des Slaves pour des dollars américains tout en se cachant derrière un bouclier humain de civils ». .

L’officier a également noté que le refus de Kiev de retirer ses forces de Marioupol ne laissait aucune autre option que la milice populaire de la RPD et l’armée russe pour nettoyer complètement la ville. .

Le 4 avril, le ministère de la Défense russe a appelé les unités militaires ukrainiennes restantes piégées à Marioupol à « déposer les armes » et à évacuer le long du couloir humanitaire convenu avec la partie ukrainienne en direction de Zaporozhye vers les zones contrôlées par Kiev, promettant de garantir leur sécurité. Le lendemain, le ministère de la Défense a signalé que la partie ukrainienne avait rejeté la proposition. .

Situé sur la côte nord de la mer d’Azov, Marioupol est l’un des plus grands ports maritimes commerciaux d’Ukraine. Plus de 400 000 personnes vivaient dans la ville à la veille de l’opération militaire dirigée par la Russie. Au 21 mars, le ministère de la Défense russe a déclaré que plus de 130 000 civils restaient dans la ville, dont beaucoup étaient empêchés de partir par la partie ukrainienne ou abattus par des combattants d’Azov alors qu’ils tentaient de s’échapper.

. La RPD a annoncé jeudi que le centre de Marioupol avait été entièrement débarrassé des forces ukrainiennes. Des zones du district côtier de Prymorskyi et du district nord de Kalmiuskyi sont restées sous contrôle ukrainien vendredi, tout comme Azovstal, une énorme usine sidérurgique de construction soviétique contrôlée par l’oligarque ukrainien Rinat Akhmetov.

. Plus de 3 500 soldats ukrainiens ainsi qu’environ 800 soldats du régiment Azov ont été piégés à Marioupol après que la ville a été complètement encerclée le 1er mars. Transformant les zones sous leur contrôle en forteresses et utilisant les quartiers résidentiels comme points de défense, ces forces ont combattu la milice populaire de Donetsk et les forces russes bloc par bloc, immeuble par immeuble, dont beaucoup abritaient des civils privés de nourriture, d’eau, d’électricité et de capacité à communiquer avec le monde extérieur. .