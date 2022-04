La guerre totale pour écraser l’alliance Russie-Chine

Par Pepe Escobar.

De vastes pans de l’OTANstan ont été amenés à se comporter comme une foule de lyncheurs russophobes. Aucune contestation n’est tolérée. À présent, il est tout à fait clair que la campagne russophobe néo-orwellienne « Two Minute Hate » lancée par l’Empire of Lies après le début de l’Opération Z est en fait « 24/7 Hate ».

De vastes pans de l’OTANstan ont été amenés à se comporter comme une foule de lyncheurs russophobes. Aucune contestation n’est tolérée. Les psyops complets ont de facto amélioré l’Empire of Lies au statut d’Empire of Hate in a Total War – hybride et autre – pour annuler la Russie.

La haine, après tout, a bien plus de punch que de simples mensonges, qui virent maintenant au ridicule abject, comme dans le «renseignement» américain qui a recours – quoi d’autre – à des mensonges pour mener la guerre de l’information contre la Russie.

Si l’overdrive de propagande a été mortellement efficace parmi les masses occidentales zombifiées – appelez cela une « victoire » dans la guerre des relations publiques – sur le front où cela compte vraiment, à l’intérieur de la Russie, c’est un échec majeur.

Le soutien de l’opinion publique à l’opération Z et au président Poutine est sans précédent. Après des vidéos de torture de prisonniers de guerre russes qui ont provoqué une répulsion généralisée, la société civile russe se prépare même à une « longue guerre » qui durera des mois, et non des semaines, tant que les objectifs du haut commandement russe – en fait un secret militaire – seront atteints.

Les objectifs déclarés sont la « démilitarisation » et la « dénazification » d’une future Ukraine neutre – mais géopolitiquement vont bien au-delà : l’objectif est de bouleverser l’arrangement européen de sécurité collective post-1945, obligeant l’OTAN à comprendre et à accepter le concept. de « sécurité indivisible ». Il s’agit d’un processus extrêmement complexe qui atteindra la prochaine décennie.

La sphère de l’OTANstan ne peut tout simplement pas admettre en public une série de faits qu’un analyste militaire du calibre d’Andrei Martyanov explique depuis des années. Et cela ajoute à leur douleur collective.

La Russie peut affronter l’OTAN et la réduire en miettes en 48 heures. Il peut utiliser des systèmes de dissuasion stratégique avancés inégalés dans l’Occident. Son axe sud – du Caucase et de l’Asie occidentale à l’Asie centrale – est entièrement stabilisé. Et si les choses deviennent vraiment difficiles, M. Zircon peut livrer sa carte de visite nucléaire hypersonique avec l’autre côté sans même savoir ce qui l’a frappé.

« L’Europe a choisi son destin »

Il peut être instructif de voir comment ces processus complexes sont interprétés par les Russes – dont les points de vue sont désormais complètement bloqués à travers l’OTANstan.

Prenons deux exemples. Le premier est le lieutenant-général LP Reshetnikov, dans une note analytique examinant les faits de la guerre terrestre.

Quelques plats à emporter:

– « Au-dessus de la Roumanie et de la Pologne, il y a des avions d’alerte avancée aéroportés de l’OTAN avec des équipages expérimentés, il y a des satellites de renseignement américains dans le ciel tout le temps. Je vous rappelle que rien qu’en termes de budgets pour notre Roscosmos, nous avons alloué 2,5 milliards de dollars par an, le budget civil de la NASA est de 25 milliards de dollars, le budget civil de SpaceX seul est égal à Roscosmos – et c’est sans compter les dizaines de milliards de dollars chaque année pour l’ensemble des États-Unis, déployant fiévreusement le système de contrôle de la planète entière.

– La guerre se déroule selon « les yeux et le cerveau de l’OTAN. Les Ukronazis ne sont rien d’autre que des zombies contrôlés librement. Et l’armée ukrainienne est un organisme zombie contrôlé à distance.

– « La tactique et la stratégie de cette guerre feront l’objet de manuels pour les académies militaires du monde entier. Une fois de plus : l’armée russe est en train de détruire un organisme zombie nazi, entièrement intégré aux yeux et au cerveau de l’OTAN.

Passons maintenant à Oleg Makarenko , qui se concentre sur la vue d’ensemble.

– « L’Occident ne se considère ‘le monde entier’ que parce qu’il n’a pas encore reçu un coup de poing suffisamment sensible sur le nez. Il se trouve que la Russie lui donne maintenant ce déclic : avec le soutien arrière de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine. Et l’Occident ne peut absolument rien faire avec nous, car il est également en retard sur nous en termes de nombre d’ogives nucléaires.

– « L’Europe a choisi son destin. Et a choisi le destin pour la Russie. Ce que vous voyez maintenant, c’est la mort de l’Europe. Même s’il ne s’agit pas de frappes nucléaires sur des centres industriels, l’Europe est condamnée. Dans une situation où l’industrie européenne se retrouve sans sources d’énergie et matières premières russes bon marché – et où la Chine commencera à recevoir ces mêmes vecteurs énergétiques et matières premières à prix réduit, il ne peut être question d’une véritable concurrence européenne avec la Chine. En conséquence, littéralement tout s’effondrera là-bas – après l’industrie, l’agriculture s’effondrera, le bien-être et la sécurité sociale s’effondreront, la faim, le banditisme et le chaos commenceront.

Il est juste de considérer Reshetnikov et Makarenko comme représentant fidèlement le sentiment général russe, qui interprète le grossier faux drapeau de Bucha comme une couverture pour masquer la torture par l’armée ukrainienne des prisonniers de guerre russes.

Et, plus profond encore, Bucha a permis la disparition des laboratoires d’armes biologiques du Pentagone de la sphère médiatique occidentale, avec ses ramifications : la preuve d’une volonté américaine concertée de déployer de véritables armes de destruction massive contre la Russie.

Le canular à plusieurs niveaux de Bucha devait inclure la présidence britannique du Conseil de sécurité de l’ONU bloquant en fait une discussion sérieuse, un jour avant que le ministère russe de la Défense ne s’efforce de présenter à l’ONU – de manière prévisible moins les États-Unis et le Royaume-Uni – tous les faits sur les armes biologiques ils ont déniché en Ukraine. Les Chinois ont été horrifiés par les découvertes.

Le comité d’enquête russe persiste au moins dans son travail, avec 100 chercheurs déterrant des preuves de crimes de guerre à travers le Donbass qui seront présentées à un tribunal dans un proche avenir, très probablement installé à Donetsk.

Et cela nous ramène aux faits sur le terrain. Il y a beaucoup de discussions analytiques sur la fin de partie possible de l’opération Z. Une évaluation juste inclurait la libération de tout Novorossiya et le contrôle total du littoral de la mer Noire qui fait actuellement partie de l’Ukraine.

« L’Ukraine » en fait n’a jamais été un État ; c’était toujours une annexe à un autre État ou empire comme la Pologne, l’Autriche-Hongrie, la Turquie et surtout la Russie.

L’État russe historique était Kievan Rus. « Ukraine », en vieux russe, signifie « région frontalière ». Dans le passé, il faisait référence aux régions les plus occidentales de l’Empire russe. Lorsque l’Empire a commencé à s’étendre vers le sud, les nouvelles régions annexées principalement à la domination turque s’appelaient Novorossiya (« Nouvelle Russie ») et les régions du nord-est, Malorossiya (« Petite Russie »).

C’était à l’URSS au début des années 1920 de tout mélanger et de l’appeler « Ukraine » – en ajoutant la Galice à l’ouest, qui était historiquement non russe.

Pourtant, le développement clé est lorsque l’URSS a éclaté en 1991. Comme l’Empire des Mensonges contrôlait de facto la Russie post-soviétique, ils n’auraient jamais pu permettre aux véritables régions russes de l’URSS – c’est-à-dire Novorossiya et Malorossiya – d’être à nouveau incorporé à la Fédération de Russie.

La Russie est en train de les réintégrer – d’une manière « Je l’ai fait, à ma façon ».

Vamos un bailar à Porto Rico européen

À présent, il est également tout à fait clair pour toute analyse géopolitique sérieuse que l’opération Z a ouvert une boîte de Pandore. Et la victime historique suprême de toute la toxicité finalement déchaînée est forcément l’Europe.

L’indispensable Michael Hudson, dans un nouvel essai sur le dollar américain dévorant l’euro , soutient à moitié en plaisantant que l’Europe pourrait aussi bien abandonner sa monnaie et continuer comme « une version un peu plus grande de Porto Rico ».

Après tout, l’Europe « a pratiquement cessé d’être un État politiquement indépendant, elle commence à ressembler davantage au Panama et au Libéria – des centres bancaires offshore « pavillon de complaisance » qui ne sont pas de véritables « États » parce qu’ils n’émettent pas leurs propres monnaie, mais utilisez le dollar américain.

En synchronisation avec un certain nombre d’analystes russes, chinois et iraniens, Hudson avance que la guerre en Ukraine – en fait dans sa « version à part entière comme la nouvelle guerre froide » – est susceptible de durer « au moins une décennie, peut-être deux. Les États-Unis étendent la lutte entre le néolibéralisme et le socialisme [c’est-à-dire le système chinois] pour englober un conflit mondial.

Ce qui peut être sérieusement contesté, c’est si les États-Unis, après « la conquête économique de l’Europe », seront capables de « verrouiller les pays africains, sud-américains et asiatiques ». Le processus d’intégration de l’Eurasie, qui roule sérieusement depuis 10 ans maintenant, mené par le partenariat stratégique Russie-Chine et s’étendant à la plupart des pays du Sud, n’aura aucun mal à l’empêcher.

Il ne fait aucun doute, comme l’affirme Hudson, que « l’économie mondiale est en train de s’enflammer » – avec le commerce d’armes des États-Unis. Pourtant, du bon côté de l’histoire, nous avons le Rublegas , le petroyuan, le nouveau système monétaire/financier en cours de conception dans le cadre d’un partenariat entre l’Union économique eurasienne (EAEU) et la Chine.

Et c’est quelque chose qu’aucun petit Cancel Culture War ne peut effacer