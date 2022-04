Le pattern militaire est bien implanté. C’est la guerre ! Capitaliser sur la PEUR! On ferme tout, mais pas les aéroports, par où TOUS les méchants virus sont rentrés au Canada depuis deux ans. C’est bizarre, n’est-ce- pas? Personne n’est testé en débarquant de l’avion ?!?

Le Plan? C’est évident. Il est étalé dans le Journal de Montréal, contrôlé par Péladeau; chaque jour. Comme pendant la grève des étudiants en 2012, ce journal propage la haine et la division. Et ça marche ! Péladeau est bien caché dans son bunker à voir les deux bords s’entretuer et s’épuiser, pour ensuite apparaître comme notre sauveur et s’auto-couronner… empereur du Québec. La tactique de la Souricière. Quelle belle invention… policière

Mais, Péladeau est un petit joueur. Il pense petit pain. Il faut penser GRAND… MONDIAL , pour être dans la grande ligue. Il va accepter un petit rôle.

Le complot persiste, et les gens, morts de PEUR, continuent de suivre des consignes contradictoires de leurs dirigeants, clairement malhonnêtes et meurtriers. Selon l’éminent psychologue, Carl-Gustav Jung, cela s’appelle l’inconscient collectif. Une souffrance de l’âme qui n’a pas trouvé son sens.

Jung est aussi, comme il le dit lui-même, un historien de l’inconscient. Il a traité des patients pendant deux Guerres Mondiales. Des crises, il en a vécu plusieurs. Il dit que : «Déceler du sens autour de nous est si crucial pour notre survie que ces situations où ce sens nous échappe provoquent l’apparition d’une angoisse physiologique aigue».

Quand le fonctionnement du cerveau est modifié par une crise (provoquée artificiellement?), les circuits émotionnels marchent différemment et entraînent des changements neurobiologiques… Une résonance magnétique fonctionnelle qui produit des signaux de détresse en cas de douleur physique ou de conflits relationnels. C’est important pour eux, le 1%, mais catastrophique pour NOUS. Actuellement, le virus s’attrape entre vaccinés mais ils blâment les non-vaccinées?

Nous ne sommes plus dans le réel depuis deux ans. Et là, on commence 2022 sur une pente glissante ! J’aimerais vous souhaiter BONNE ANNÉE, mais je pense que je vais vous souhaiter d’être PRUDENT, car on s’en va vers la VICTOIRE ! Le piège se referme. Le 1% veut vacciner TOUT le monde. Il s’agit de les empêcher d’atteindre cette cible. Les Anti-Vax ne sont pas 10% comme le dit Legault, mais 40%.

Restons maîtres de notre bonheur. Il nous revient de semer la joie dans notre quotidien et de voir le côté lumineux des choses, le sens. Ce que nous ne prenons pas le temps d’apprécier est perdu. Même les moments familiaux peuvent être vécus de façon extraordinaire et devenir inoubliables. Notre vie est une pâte à modeler dont nous pouvons faire ce que nous voulons… si nous demeurons solidaires!

John Mallette

Le Poète Prolétaire