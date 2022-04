La guerre est dans l’air (au moins comme une option)

Par Alastair Crooke – Le 27 mars 2022 – Source Al Mayadeen

C’est un scénario bien ficelé qui a transformé sans transition la désescalade de la guerre contre le COVID – de manière tout à fait fortuite – en une escalade de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine remplaçant le Virus comme ennemi public « numéro un » . Nous avons notamment assisté, au cours des deux dernières semaines, à un changement marqué des PSYOPS, qui sont passés de la domination de l’espace informationnel par la narration libérale habituelle à quelque chose de plus sinistre : des fabrications quotidiennes d’atrocités et de souffrances attribuées à l’armée russe qui suscitent une véritable frénésie d’indignation et de haine dans le public pour tout ce qui est russe, et par conséquent des demandes pour que l’Occident punisse la Russie, et Poutine, en particulier.

En bref, l’extrémité à laquelle les PSYOPS sont actuellement menées suggère une préparation des Américains et de l’opinion publique américaine à la guerre.

Si la ligne de non-implication de l’OTAN dans le conflit ukrainien tient toujours théoriquement, elle s’est visiblement érodée sur les bords, avec la tentative explicite manifestement préparée de longue date de transformer l’Ukraine occidentale en un bourbier dans lequel la Russie (les russophobes l’espèrent) s’enfoncera impuissante car plus elle se débat dans la boue, plus elle s’y enlise.

La question est la suivante : ceux qui croient à leur propre propagande selon laquelle l’armée russe piétine et que Poutine devient de plus en plus vulnérable réussiront-ils à déclencher une guerre OTAN-Russie, soi-disant pour renverser Poutine ?

Cela peut sembler fou. Ce serait fou mais la frénésie guerrière, la haine viscérale, le langage qui semble conçu pour exclure toute possibilité de parvenir à un accord politique avec Poutine ou les dirigeants russes, nous indiquent que la guerre est dans l’air (du moins comme une option).

En outre, comme le raconte Matt Taibbi :

L’intellectuel néoconservateur, ancien rédacteur des discours de Reagan, John Podhoretz a récemment écrit une colonne triomphante intitulée « Apologie du néoconservatisme » . L’article de The Commentary déclarait que les architectes de la guerre contre le terrorisme, comme lui, sont maintenant « de retour au sommet » , les événements mondiaux leur ayant donné raison sur tout, de la police communautaire à la guerre. Non seulement ils sont de retour au sommet, affirme Podhoretz, mais les néo-conservateurs ont triomphé de leurs principaux adversaires intellectuels, lorsqu’il s’agit du cadre moral de la dissuasion – l’idée née au début des années 1940 d’imaginer les États-Unis comme la ‘première puissance du monde’ et comme une force du bien. Les ennemis ne sont plus les « libéraux branchés » , affirme Podhoretz, mais plutôt les « conservateurs traditionnels » qui se sont imposés « comme les principales voix anti-américaines (sic) de notre époque ».

Pour être clair, après que l’Allemagne a perdu la Seconde Guerre mondiale, les « décideurs américains ont considéré la limitation militaire non pas comme une vertu mais comme un ingrédient du chaos. L’intervention était considérée comme inévitable, et l’isolationnisme est devenu un gros mot. Les politiciens débattaient d’engagements particuliers, mais ils remettaient rarement en question le rôle de l’Amérique en tant que gendarme du monde » .

En 1996, aux Affaires étrangères, deux sommités néocons, Robert Kagan et Bill Kristol, ont fait valoir que l’effondrement de l’Union soviétique ne signifiait pas que les États-Unis pouvaient abandonner leurs « vastes responsabilités » dans le monde. Au contraire, ils devaient projeter une force suffisante pour « montrer clairement qu’il est futile de rivaliser avec la puissance américaine » . La concrétisation de l’« hégémonie bienveillante » devait plutôt passer par l’élargissement de l’OTAN et l’abandon de toute politique permettant la survie à long terme des nations qui ne sont pas sous le contrôle de facto des États-Unis. Cela signifiait non seulement que l’Amérique devait renverser des États « voyous » comme l’Irak, mais aussi qu’elle devrait éventuellement « changer le régime de Pékin » .

Cela représente le nouveau « jeu » interne sur la question de l’Ukraine : les néoconservateurs pensent qu’ils ont été légitimés par l’Ukraine, et leurs nouveaux alliés Démocrates semblent être d’accord sur le retour politique le plus improbable de l’Amérique.

Bien sûr, lorsque l’invasion de l’Irak s’est soldée par une débâcle monumentale, les néoconservateurs ont été unanimement raillés, Podhoretz bredouillant des excuses. Sans surprise, dans son sillage, l’internationalisme militaire américain originel est entré dans un déclin abrupt, et l’internationalisme de la guerre des sanctions du Trésor a pris la relève, avec des objectifs peu modifiés par rapport aux années 1940.

Cela reste vrai avec Joe Biden et le secrétaire d’État Blinken à la barre. Les deux hommes proclament la nécessité du leadership américain – et de la primauté américaine. Mais comme nous le rappelle Wertheim dans son ouvrage pionnier, Tomorrow the World, les élites de la politique étrangère sont élues pour assumer ce rôle. On ne leur a pas imposé ce rôle, ni dans les années 1940, ni aujourd’hui – en Europe de l’Est.

Ce qui se passe en ce qui concerne l’Ukraine, c’est que dans leur zèle à écraser l’économie russe, les faucons américains ont, par inadvertance, ouvert la voie à la Russie et à la Chine pour commencer à créer un nouveau système monétaire, bien éloigné de la sphère du dollar américain. Le message est clair : l’hégémonie financière américaine est en train de prendre fin. Même le département américain de la défense affirme que le statut de monnaie de réserve du dollar n’est pas dans l’intérêt des États-Unis (car ils ont délocalisé en Chine précisément les chaînes d’approvisionnement dont ils ont besoin pour se réarmer militairement en vue du conflit à venir avec la Chine).

Eh bien, par inadvertance, cet événement (l’éclipse du dollar) semble avoir donné l’occasion aux néocons de prétendre qu’ils avaient raison depuis le début et de revenir à leur argument du 11 septembre, à savoir que la force militaire américaine devrait être utilisée pour renverser les « méchants » .

C’est dans cette optique que nous devrions comprendre le revirement des PSYOPS qui se sont mises à décrire le président Poutine comme « diabolique » – et pourquoi la « guerre » ne peut être entièrement écartée.

Alastair Crooke

Traduit par Zineb, relu par, pour le Saker Francophone