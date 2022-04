LES PERDANTS DE LA GUERRE D’UKRAINE

Source Communia. Traduction et commentaires

Plus personne ne doute que le capital russe sortira mal en point de l’invasion de l’Ukraine. Cependant, il ne sera pas le seul perdant, et sa défaite ne sera pas non plus celle qui marquera le plus fortement le cours des conflits impérialistes dans les années à venir. L’Allemagne et la Chine se révèlent plus fragiles qu’elles ne le savaient déjà. Et les États-Unis eux-mêmes doivent accepter ouvertement qu’ils ne peuvent maintenir leur hégémonie qu’en fragmentant le marché mondial contre toute logique productive.

Le modèle d’exportation allemand n’est pas durable sur la nouvelle carte impérialiste

Usine Volkswagen à Wolfsburg (en face du Ritz-Carlton). L’usine emploie 60 500 ouvriers qui produisent plus de 850 000 voitures par an sur une superficie de 6,5 millions de m2.

Cette semaine, la crainte d’une faillite de la filiale de Gazprom en Allemagne – les banques n’ont pas voulu opérer avec elle dans le cadre des sanctions – et l’ impact sur l’industrie des éventuelles coupures de gaz ont conduit le gouvernement berlinois à l’exproprier. Cette décision, qui a suscité une menace immédiate de représailles de la part du Kremlin , « illustre l’adaptation catastrophique de la première économie européenne au nouvel ordre mondial », selon Le Monde .

N’exagérez pas. Le bond en avant rapide vers le militarisme du capital et de l’État allemands est loin de fonctionner comme un baume : l’inflation des coûts de l’énergie et la pénurie de puces et de câbles mettent la machine industrielle allemande, littéralement à moitié gaz en se basant sur des réductions forcées de jour .

Mais le problème est bien plus profond. En premier lieu, il montre clairement que la conception du Green Deal, adaptée à l’Allemagne et basée sur une alliance implicite avec la Russie, s’est transformée en un désastre spectaculaire en raison d’une profonde incompréhension de l’impérialisme qui, soit dit en passant, était déjà facture (de gaz) avant la guerre .

Il y a eu un consensus politique national auquel tout le monde a participé : neutralité climatique d’ici 2045, sortie du nucléaire et du charbon ; il ne resterait alors que le gaz, du moins jusqu’à ce que les énergies renouvelables soient disponibles en quantité suffisante. Nous n’aurions jamais imaginé que Vladimir Poutine agirait contre les intérêts intrinsèques de la Russie LARS-HENDRIK RÖLLER, CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE À LA CHANCELLERIE ENTRE 2011 ET 2021 ET ANCIEN SHERPA D’ANGELA MERKEL DANS UNE INTERVIEW AU HANDELSBLATT

La décomposition de la structure des coûts du Pacte Vert va au-delà de la conjoncture

Depuis la fin des années 1990, la formule gagnante du « made in Germany » est d’importer des matières premières, de l’énergie et des produits intermédiaires à bon prix, de construire et d’assembler en Allemagne des produits à forte valeur ajoutée, exportés dans le monde entier avec une forte marge. , notamment vers la Chine. Aucun autre pays de cette taille n’a autant profité de la mondialisation. AVEC LA GUERRE EN UKRAINE, L’ALLEMAGNE EST CONTRAINTE DE REPENSER SON MODÈLE ÉCONOMIQUE . LE MONDE.

Les conséquences de l’ accélération des mouvements qui promeuvent une nouvelle division internationale du travail seront donc doublement douloureuses pour le capital allemand. Alors que le Conseil des experts économiques du gouvernement allemand, dans sa dernière évaluation de l’impact économique de la guerre , a tiré la sonnette d’alarme, ses économistes les plus en vue ont publié des articles d’opinion dans les médias et les groupes de réflexion avertissant que le modèle de compétitivité allemand devra « se réinventer » en supprimant le gaz et en réduisant la dépendance vis-à-vis de la Chine.

Comment? Personne ne dit rien, mais la voie est prévisible : créer une « petite Chine » sous l’égide de l’UE , renforcer le rôle de l’euro comme pompe à revenus des pays du Sud de l’Europe et compenser les augmentations des coûts d’approvisionnement par des baisses des prix réels. salaires des travailleurs sur le sol allemand. En bref : plus d’impérialisme et plus d’exploitation pour maintenir les coûts et encore plus d’impérialisme pour chercher des marchés alternatifs.

La Chine a gagné la guerre commerciale contre les États-Unis, mais se retrouve désarmée pour la guerre économique dont Biden menace

Biden et Xi

Dans un monde où les marchés sont chroniquement insuffisants pour que la production mondiale puisse être « réalisée » , les opportunités de réinvestir les bénéfices ne sont pas non plus suffisantes pour le montant du capital accumulé. D’où le développement grotesque du capital fictif et les ruées cycliques comme la financiarisation .

La croissance prodigieuse du capital chinois depuis les années 1990 grâce à un accès sans précédent aux marchés mondiaux (ce qu’on a appelé la « mondialisation ») n’a pas échappé à cette condition historique. Malgré une croissance à des taux dont le monde développé ne se souvenait plus, la Chine n’a jamais généré à elle seule suffisamment d’opportunités d’investissement pour tout le capital qu’elle a accumulé. Par conséquent, cela a été fait massivement avec la dette américaine. En janvier dernier, selon le régulateur des changes chinois , la masse des réserves chinoises dans la dette américaine atteignait 3 220 milliards de dollars.

Problème : Les États-Unis sont tellement déterminés à mener la guerre contre l’Ukraine et craignent si ouvertement que la Chine puisse annuler ses pires effets pour le capital russe, qu’ils menacent maintenant de geler les réserves de la Chine sur sa propre dette … même si elle dévalue ce.

De toute évidence, la Banque centrale chinoise est consciente du danger depuis un certain temps. Et depuis 2015, il substitue la dette américaine aux autres devises et actifs. Mais vous n’avez pas beaucoup d’alternatives. Investir dans la dette des pays semi-coloniaux serait prendre un trop grand risque. Et se tourner vers l’euro ne les protégerait pas complètement des États-Unis ni n’améliorerait leurs relations avec l’Europe. En fin de compte, échanger des dollars contre des euros augmenterait le prix des euros, réduisant encore la compétitivité des industries européennes à l’étranger.

En mettant en œuvre les sanctions, Washington a montré que le contrôle du système de paiement mondial lui confère un pouvoir énorme. Des pays comme la Chine, l’Iran, la Russie et le Venezuela, qui sont très préoccupés par l’exercice de ce pouvoir, sont maintenant davantage incités à détenir autre chose que le dollar. Mais ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ça… que pourrais-je acheter d’autre sinon ? DÉCLARATIONS DE MICHAEL PETTIS, PROFESSEUR DE FINANCE À L’UNIVERSITÉ DE PÉKIN, AU SOUTH CHINA MORNING POST

En d’autres termes, la Chine est passée d’une confrontation réussie à la guerre commerciale avec les États-Unis à se découvrir impuissante dès que la guerre économique est esquissée. Avant que l’órdago ne puisse avaler ou envisager sérieusement une guerre directe avec les États-Unis. La conséquence immédiate a donc été l’émergence, pour la première fois depuis des décennies, d’une fracture nette de la bureaucratie chinoise autour de son orientation impérialiste … qui a rapidement modéré la position officielle chinoise.

États-Unis : un gagnant à la Pyrrhus ?

La flotte américaine VI a navigué en Méditerranée.

L’impuissance russe, européenne et chinoise face à l’élan de la réponse américaine à la Russie semblerait récupérer le rôle des États-Unis, au moins pour un temps, en tant que puissance impérialiste hégémonique mondiale. Selon certaines lectures -comme celle pressentie sous les derniers mouvements de Sánchez ou de Draghi- on reviendrait à un « new nineties » et son « nouvel ordre mondial ».

Rien de plus en fait. Dans les années 1990, les États-Unis encourageaient également une nouvelle division internationale du travail. Mais celui-là a approfondi et unifié le marché mondial capitaliste, répartissant les chaînes de production sur l’échiquier mondial. Les États-Unis se sont sentis capables de gouverner le système dans son ensemble par le biais d’institutions multilatérales et de mécanismes automatiques, réservant les sanctions et les actions militaires aux pays semi-coloniaux et périphériques comme l’Irak qui ne pourraient jamais devenir des « challengers mondiaux » pour leur capitale nationale.

Aujourd’hui, les États-Unis dirigent à nouveau l’orchestre impérialiste mondial. Mais seulement pour fracturer le marché mondial en démantelant des unités économiques gigantesques et en concentrant des chaînes de production qui s’étaient avérées extrêmement rentables. C’est-à-dire qu’il ne chevauche pas et entraîne une augmentation des capacités productives, mais plutôt des forces qui contribuent à sa destruction . Et bien sûr, le jeu des automatismes, des institutions multilatérales et, à terme, des sanctions, est resté loin derrière, définitivement dépassé par les événements . Et maintenant, en tant que rival impérialiste ouvert, il n’a pas un pays semi-colonial, mais la deuxième puissance mondiale.

En bref : l’Allemagne et la Chine perdent, mais les États-Unis ne parviennent à l’emporter qu’en plaçant leurs rivaux devant l’abîme d’une guerre économique ouverte. Washington est loin de « mener » en offrant un accès aux marchés et des investissements rentables à d’autres capitaux concurrents en échange de la synchronisation de son jeu et de l’acceptation des règles de Washington, comme il l’a fait dans les années 1990. Ce qu’il impose en pratique, c’est une situation dans laquelle chaque capitale nationale ne voit que des pertes et, comme Taïwan aujourd’hui , tente de les minimiser en cédant ses avantages technologiques ou commerciaux au patron de Washington.

Une telle situation ne va pas générer une période de stabilité. La « Pax Americana » n’a jamais été plus loin. La guerre en Ukraine n’est que le prologue de conflits impérialistes plus vastes.