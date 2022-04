Les copains à Macron

http://mai68.org/spip2/spip.php?article11385

Source : Assawra, le 16 avril 2022

François Bayrou : Conflit d’intérêt >Démission

Richard Ferrand : Conflit d’intérêt >Démission

Laura Flessel : oubli déclaration > démission

Françoise Nyssen : fraude>démission

François de Rugy : fraude>démission

JP Delevoy : cumul illégal>démission

Muriel Pénicaud : recel et favoritisme>démission

Agnes Buzin : Mise en danger >démission

Dammarnin : soupçon de viol

Griveaux : exhibition

Benala : Usurpation et violence

Dupond Moretti : soupçon prise illégal d’intérêt

JM Blanquer : soupçon guidage syndicat lycéen

Alain Griset : déclaration fraude patrimoine

Sebastien Lecornu : prise illégal d’intérêt

Olivier Dussopt : prise illégal d’intérêt

Alexis Kohler ; prise illégal d’intérêt + trafic d’influence

Marielle de Sarnez : Emploi fictif détournement fond public

Sylvie Goulard : emploi fictif

Michel mercier : Complicité détournement fond public

Laetitia Avia : Harcèlement moral

Benôit Simian : Harcèlement moral

JJ Bridey : soupçon pour concussion et détournement de fond public

Jerôme Peynat : violence conjugale (et recasé à l’Elysée après être condamnée)

Mustapha laabid : abus de confiance

Stephane Trompille : Harcèlement sexuel

Robert Navarro : abus de confiance

Jacques Krabal : Fraude parlementaire

Claire O’Petit : Faute de gestion et manquement comptable

M’JID EL Guerab : Agression

Ramlati Ali : complicité fraude électoral

Nathalie Elimas : Harcèlement moral

Sira Sylla : fraude diplôme et harcèlement moral et confinement non respecté

Richard Ferrand : Prise illégale d’intérêts

Ismael Emelien diffusion illégal image

Lilla Mirabet ; oubli déclaration à la HATVP

Jean Marc Borello : facilité trafic et usage de stupéfiants

Houmria Berrada : faux et usage de faux

Bruno Bonnell : spéculation boursière douteuse

Agnes Saal : détournement de fond public

Karim Zéribi : détournement fond public

Moussa Aouarouss : transport stupéfiant et association malfaiteur

Jean Claude Leclabart : faux en écriture Publique

Stephanie Jannin : prise illégal d’intérêt

Ary Chalus : Détournement de fond public

Marie Luce Penchard : détournement de fond public

Gérard Collomb : détournement de fond public

Hugh Bailey : Prise illégal d’intérêt

Didier Martin : tentative d’escroquerie

Romain Grau : harcèlement moral

Pierre Cabaré : harcèlement moral et sexuel

Nicole Belloubet : Oubli déclaration

Florence Parly : dépassement plafond légaux rémunération

Olivier Véran : oubli déclaration d’intérêts

Roselyne Bachelot Oubli déclaration

Emmanuelle Wargon oubli déclaration

Marc Fesneau oubli déclaration

Christelle Dubos oubli déclaration

Nicolas Hulot sous-estimation du patrimoine

Nathalie Loiseau sous-estimation du patrimoine

Adrien taquet sous-estimation du patrimoine

Agnes Buzin (bis) sous-estimation du patrimoine

Franck Riester sous-estimation du patrimoine

Genevieve Darrieussecq demande explications de la HATVP

Irene Tolleret : non transmission déclaration à la HATVP

( Pris sur le net, le 15 avril 2022 )