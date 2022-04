QUE SE PASSERAIT-IL SI L’ALLEMAGNE COUPAIT SES IMPORTATIONS DE GAZ EN PROVENANCE DE RUSSIE?

Traduction et commentaires :

Scholz assure que l’Allemagne cessera « très bientôt » d’importer du gaz de Russie, mais prend grand soin de tenir pour acquis l’objectif de 2024 que les États-Unis et la Grande-Bretagne tentent d’imposer. Pas étonnant. Les conséquences d’un blocus européen sur les importations de gaz en provenance de Russie seraient catastrophiques. Et pas seulement pour l’Allemagne et l’Europe. (Voir: Résultats de recherche pour « north stream » – les 7 du quebec ).

Table des matières

1. Un impact immédiat grave



L’Allemagne en route vers une nouvelle récession…

pas besoin de couper le gaz russe

Bien que selon les premières estimations de l’Académie Leopoldina l’impact d’un blocus du gaz russe serait « gérable » (environ 3% du PIB), selon des études menées par le gouvernement lui-même, l’Allemagne perdrait 220 000 millions d’euros de production économique en 2022 et 2023, ce qui équivaut à 6,5% du PIB. Selon les mêmes sources officielles, l’inflation atteindrait un record annuel de 7,3% en 2022, avant de tomber à 5% l’année prochaine.

Pour les travailleurs et leurs conditions de vie, ce serait un véritable désastre : dans ce scénario, 400 000 travailleurs seraient au chômage et une famille moyenne paierait entre 1 500 et 2 000 € par mois en gaz et en électricité.

2. Conséquences durables pour les industries clés

Terminaux GNL avec une capacité de regazéification qui pourrait répondre à la demande allemande

Le gaz naturel entrant par nordStream et les gazoducs ukrainiens serait remplacé par du gaz naturel liquéfié (GNL) apporté par des navires, jusqu’alors trop coûteux pour maintenir la compétitivité de l’industrie. Et maintenant encore plus cher parce que chaque transition implique d’acheter des volumes massifs et d’enchérir plus pour eux que pour les acheteurs d’Asie.

Mais ce que le gouvernement allemand – et ses voisins – craignent le plus, ce sont les dommages qu’il causerait aux principales industries à forte intensité énergétique comme la chimie. Des dommages qui seraient brutaux et immédiats en cas de blocus des importations mais qui, de même, lorsqu’ils passeraient au gaz naturel liquéfié, perdraient la compétitivité d’industries fortement concentrées en capital et intensives en consommation d’énergie comme les engrais, l’industrie chimique en général et l’acier. Ce n’est pas mineur, on parle de géants comme BASF, Bayer ou Thyssenkrupp sur lesquels repose le capital national allemand.

3. Une vague qui balayerait l’Europe en tant que puissance exportatrice

Ludwigshafen, usine chimique BASF

L’industrie européenne est densément tissée autour de l’industrie allemande. L’automobile, la construction, l’alimentation ou les cosmétiques dépendent à la fois des intrants et des commandes de la production de l’autre côté du Rhin.

Dans l’immédiat, une récession allemande « modérée » entraînerait une réduction significative des exportations du reste de l’UE qui s’ajouterait à l’inflation des coûts qui affecte déjà l’industrie et l’agriculture. En fait, ce qui est prévisible, c’est qu’ils seraient redoublés et qu’une spirale entre l’énergie et les intrants apparaîtrait qui enlèverait une bonne partie de l’industrie auxiliaire et des petites propriétés agricoles dans toute l’Europe. Sans parler des effets quasi immédiats tels que la chute du tourisme intra-européen dans les pays méditerranéens.

À moyen et long terme, le capital allemand et Français n’aurait d’autre choix que de « ré-européaniser » la production, en réindustrialisant le continent afin que le marché intérieur puisse absorber les inefficacités dérivées d’intrants plus chers.

Ce qui est le pari le Français et qui commence à être tenu pour acquis pour l’Allemagne signifie en fait un transfert massif de revenus du travail vers le capital: pour maintenir la rentabilité avec des prix plus élevés et moins de marchés étrangers, les travailleurs seront obligés de travailler moins cher et de payer plus pour la consommation de base. Si l’on ajoute l’impact du Green Deal, un autre transfert de revenus, on ne se trompera pas si on estime le résultat global dans une fourchette comprise entre 15 et 35% du pouvoir d’achat d’une famille active moyenne selon les pays et les régions.

4. Les conséquences mondiales orienteraient certainement l’économie mondiale vers la guerre

Les Marines américains embarquent sur un Balbuzard pêcheur.

L’effondrement des relations germano-russes serait si douloureux pour les capitaux de toute l’Europe parce que le « grand continent » qui va du Portugal au Japon et à la Corée a entrelacé ses capitaux de manière dense, mais pas homogène. (Cet entrelacement capitalistique est une conséquence de la division internationale de la force de travail en exploitation dans une multitude de pays « souverains »…(sic) indices que la mondialisation est bien en place et qu’aucun Brexit ou Frexit ne peut inverser la tendance mondialiste. Le lecteur prendra note que, comme l’indique les camarades de Communia, ce sont les règles de fonctionnement de l’économie capitaliste qui mène inexorablement à l’économie de guerre et à la guerre mondiale et non l’inverse. Nous devons donc conclure que ce ne sont pas les superstructures administratives appelées OTAN ou Union européenne que nous devons d’abord détruire pour abolir la guerre et l’économie de guerre. C’est le mode de production capitaliste qu’il faut abolir. ).

Il n’est pas facile de briser la division internationale du travail, mais pour les États-Unis, elle est devenue l’objectif principal de la défense de leurs intérêts impérialistes, en particulier contre la Chine.

Bien sûr, cela génère de la résistance parmi les ploutocrates : la Chine continue d’augmenter sa capacité d’exportation, entre autres parce que même les capitaux taïwanais l’aident à surmonter la guerre économique imposée par Washington et que l’UE continue de résister au blocage des exportations russes dont dépend son industrie.

Mais la guerre en Ukraine marque certainement un point de non-retour. Et au cas où il y aurait des doutes, la Chine liquide déjà des investissements stratégiques aux États-Unis sachant qu’elle pourrait bientôt faire face au niveau de guerre économique subi par la Russie. La diplomatie chinoise assure que le plan américain pour l’Indo-Pacifique vise à briser le tissu du capital et du commerce dans la région sur le modèle de l’Europe. (La guerre en Ukraine- à la suite de l’hystérie pandémique alambiquée- est le modèle en construction de la Troisième Guerre Mondiale qu’impose les États-Unis à ses alliés du Bloc Atlantiste, et à ses concurrents du Bloc asiatique (Chine-Russie-Iran). Il est donc de la plus haute importance pour le prolétariat international de comprendre cette guerre d’un genre nouveau et ses conséquences dans le monde contemporain mondialisé. ).

Ce changement, que nous ne voyons maintenant que dans ses premiers symptômes, aura des conséquences à tous les niveaux. Il suffit de lire les nouvelles scientifiques quotidiennes pour se rendre compte que les États-Unis utilisent la guerre ukrainienne pour briser le tissu de la recherche internationale et revenir à une «science de bloc», isolant les scientifiques russes et chinois. Le résultat inévitable va au-delà d’une forte réorientation vers les développements militaires: des branches entières de la connaissance stagneront sérieusement.

Le blocus allemand des importations de gaz en provenance de Russie accélère encore et, dans toutes les branches de la production et du commerce, ce processus en cours depuis cinq ans… (le totalitarisme étatique imposée à toute la classe scientifique durant l’hystérique pandémie mondialisée n’a fait qu’exposer ce phénomène qu’heureusement une portion des scientifiques petits bourgeois ont objectée farouchement… grand est leur mérite… tout comme celui des objecteurs de conscience qui opposent la propagande à propos de la guerre en Ukraine Résultats de recherche pour « Ukraine » – les 7 du quebec ).

Nous sommes entré directement dans un scénario de blocs économico-militaires avec une économie orientée définitivement et dans tous ses aspects vers la guerre.