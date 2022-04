Le débat petit bras, truqué Le Pen/Macron!

Par Brigitte Bouzonnie.

Le débat Le Pen/Macron, je J’ai trouvé très ennuyeux. Pire encore. La question de la pauvreté des français, de leur manque d’argent a été expédiée à toute berzingue, pareil aux trois messes bases d’Alphonse Daudet. Certes, Marine Le Pen (MLP) a proposé de diminuer le taux de TVA. Macron de bloquer les prix dans un “bouclier”, au passage une vieille idée du Parti de gauche à sa création en 2009. Mais de Politique avec un P majuscule, il n’a jamais été question.

On aurait dit deux techniciens en blouse blanche, nés du matin, regardant le pouvoir d’achat des français au microscope. Le technicien autoproclamé Macron a même eu le toupet infernal de dire à MLP que son idée de bouclier social était meilleure que sa proposition de baisse de la TVA.

Alors, si cette idée était si bonne : que ne l‘a-t-il mis en place depuis six mois ; depuis que le taux d’inflation flambe : non pas à 7% comme le fait croire fallacieusement l’INSEE, mais à 12% comme l’inflation de pays voisins comme l‘Allemagne.

En effet, le chiffre de l’inflation de l’INSEE est notoirement truqué, minoré. Ce n’est pas moi qui le dit, mais l’économiste critique Philippe Aydalot. A partir de séries longues de l’INSEE, ce dernier a rédigé un livre sur l’inflation du coût des loyers vu par l’INSEE et selon la réalité vraie. Il a conclu que l’INSEE minorait gravement le taux de l’inflation. Presque de moitié. C’est ce qui explique pourquoi la France a un taux d’inflation moitié moindre que celui de l’Allemagne !

Mais il n’y a pas que le taux de l’inflation de l’INSEE qui pose problème dans ce débat. A aucun moment, Macron n’a osé parlé du passé (2017-2022). Notamment de son triste bilan social indéfendable : +3 millions de pauvres entre 2017 et 2022, soit un total de 15 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Un taux de chômage de °23% selon une enquête di site ELUCID animé par Olivier Berruyer. Les contrats aidés liquidés, ramenés à zéro, alors qu’on en comptait 2,650 millions en 2000 sous Jospin. Les salaires jamais augmentés de façon généralisée sous le quinquennat Macron. Le point d’indice des fonctionnaires gelé depuis 2010 : du jamais vu de mémoire de gratte-papier !

Comme les ardoises magiques de notre enfance, tout notre passé douloureux avec macron pendant cinq ans, gribouillé sur l’ardoise, avait été “nettoyé” d’un coup sec du bras.

Comme j’ai regretté le débat Mitterrand/Giscard de 1981, où VGE traitait le premier secrétaire du parti socialiste “d’homme du passé”(sic). Et Mitt-Mitt de lui répondre illico : “ Et vous d’homme du passif” (sic).

Comme j’aurai souhaité que Marine Le Pen traite le sieur Macron d’homme du passif, dont la malfaisance pour le Peuple français n’est plus à établir ! Comme j’aurais aimé que MLP l’attaque sur son triste bilan social, ses millions de chômeurs supplémentaires. La France dégringolée de la sixième à la trentième place. Que MLP parle des banques alimentaires, qui n’ont jamais accueilli autant de monde que sous le quinquennat Macron.

Comme j’ai trouvé MLP, insuffisamment offensive vis à vis de Macron ! L’impression que j’aie est qu’il s’agissait d’un débat truquée, avec des “Monsieur Macron”(sic) à tous les coins de phrase. “Monsieur Macron” qui n(‘avaient aucune raison d’être, au vu de l’être peu estimable, pervers, corrompu, menteur, qui lui servait de débatteur.Lors du débat de 1981, imagine-t-on Mitterrand appeler Giscard ‘Monsieur Giscard D’Estaing” ?! Et c’est tout le ton du débat qui en résulte ; un ton mielleux, petit bras, un affrontement à fleurets mouchetés, sans violence, alors que jamais la lutte des classes entre le bloc populaire et le bloc élitaire n’a été aussi âpre !

Le pire, c’est qu’en lisant le fil d’actu de Facebook et Tweeter, personne ne moufte. Tout le monde trouve ce “débat “normal” : alors qu’il était truqué de bout en bout comme un match de boxe où on a acheté un boxeur pour perdre.

Certes, les facebookiens et tweeteriens critiquent fort justement l‘arrogance de macron, qui se prenait vraiment pour le roi du plateau. Mais il faut aller jusqu’au bout de cette critique de forme. Si en effet le poudré était aussi hautain, alors qu’il a mille casseroles bouillantes au derrière : affaire Benalla, Cabinets conseil, rémunération de Rothschild. Obligation vaccinale avec des vaccins tueurs. Affaire Mc Kinsey : l’Etat confisqué par une société privée. Suppression de l’ISF suite à une « réunion secrète » avec des patrons du CAC40 à l’Élysée. Aides tapageuses données aux entreprises (120 milliards d’euros) sans aucune création d’emploi + exonération des cotisations sociales des employeurs, pas celles des ménages, nuance. Baisse des impôts des multinationales. Refus de rendre public le rapport établi par deux corps d’inspection sur le scandale Orpea : maltraitance dans les EPHAD, avec notamment des couches de mauvaise qualité, insuffisantes….. : c’est qu’il dispose de tous les appuis de l’Etat profond. Et qu’il sait que Marine est inoffensive avec ses petites critiques, pas à la hauteur de la souffrance sociale inextinguible dans laquelle on se débat aujourd’hui, et depuis 2017 !

Comme écrivait Stanislas Rodanski : “J’ai vu briller la plus sombre des vagues sur des villes endeuillées, des campagnes alarmées. J’ai vu naviguer les épaves du crépuscule, un fleuve à queue de cheval galoper librement dans le désert métallique des rues blanches. J’ai vu l’azur aux yeux de pierres dures semer la terreur dans la foule attardée sur les boulevards.

J’ai vu le pays carrelé de brumes, où les soldats perdaient le chemin de leur pas, où des exilés hantaient des bagnes murés de ruines. j’ai vu l’ombre des hommes découper des parois de larmes sur le brouillard sans écho de leur vie.” (sic) ( cf “Je suis parfois cet homme”, édition Gallimard, 2010).

Heureusement, le combat continue, mais en dehors des professionnels de la Politique. Comme on a eu raison de créer en juin 2019 le rassemblement “Pouvoir au Peuple” avec un programme en 35 points. Une constituante écrite sur les rond points par les Gilets Jaunes, où chaque femme et homme de notre pays aura voix au chapitre. Une vie décente et joyeuse et un avenir dont il ou elle aura la totale maitrise : tout le contraire de la non vie actuelle !

Comme on disait dans les années 70 :

ON A RAISON DE SE REVOLTER !