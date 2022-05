LES IMBÉCILES SATISFAITS

Je crois que je viens de déclencher un débat intéressant parmi les poètes de cette province tellement devenue rétrograde. Oui, les poètes d’ici ont presque tous oubliés, le Refus Global, le Front Commun et de nombreux autres combats qu’on a GAGNÉS avec l’aide essentielle du monde des arts et des syndicats. Gaston Miron était de l’avant-garde ainsi que Pierre Vallière, Raymond Lévesque et de nombreux autres, à se battre pour la démocratie, la liberté, mais pas aujourd’hui.? 90% des poètes Québécois aujourd’hui sont des peureux, des mangeurs de marde, des suiveurs et des imbéciles satisfaits.

Et là, Legault vient de me dire que 100% des syndicats sont d’accord avec lui ? Et que 90% des artistes sont d’accord avec lui?

Je me pose de sérieuses questions ? Je n’ai jamais cru aux chiffres que Legault sort de son chapeau troué chaque jour pour nous faire peur. Mais là, personne n’a réfuté ces chiffres honteux ? On es-tu vraiment rendus là? Si c’est vraiment le cas, c’est qu’on est revenus à la Grande Noirceur? C’est la fin?!

Moi et 10% des poètes Québécois, on croit à un complot. Cette pandémie a été créée de toute pièce, par le 1%. Vous savez, ce petit groupe d’environ 2,500 milliardaires, les plus riches de la planète. Ils ont fabriqué un virus en laboratoire et créer une pandémie. Ils ont fait voyager ce virus à partir de la Chine par avion à tous les pays du monde en dedans d’une semaine. Et le MAL était! Ensuite, ils ont sorti l’arme de Destruction Massive… le VACCIN ! Ils ont doublés leurs fortunes en deux ans. Mais il y a deux fois plus de pauvres?

Avec ce vaccin, ils ont tué votre système immunitaire à vous et vos enfants. C’est pour cela qu’il y a deux fois pus de malades aujourd’hui que l’an passé, quand il n’y avait pas de vaccinés !?! Faites vous-même le calcul. Mais, ils ont découvertes un bouc-émissaire les… anti-vax. Comme c’est commode d’avoir ces criminels là parmi nous. On a juste à les éliminer et il n’y aurait plus de problèmes!?

John Mallette

Le Poète Prolétaire