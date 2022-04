La bataille de Marioupol a été sanglante mais stratégiquement bénéfique pour la Russie

Par Andrew Korybko

La libération de cette ville change vraiment la donne dans le conflit, c’est pourquoi le président Poutine a déclaré au ministre de la Défense Choïgou : « Je veux que tous (qui ont participé à cette bataille) sachent qu’ils sont tous des héros pour nous et pour toute la Russie. »

.

L’ annonce jeudi par le ministre russe de la Défense, Choïgou, que les Forces armées russes (RAF) ont libéré tout Marioupol, à l’exception de l’aciérie d’Azovstal dans laquelle se trouvent encore des néonazis, marque la fin de la bataille la plus célèbre à ce jour de l’ opération militaire spéciale russe en cours . en Ukraine. Le plus haut responsable militaire du pays a expliqué la destruction de la ville en disant au président Poutine que « dans leurs efforts de résistance, les nationalistes ont utilisé presque tous les bâtiments résidentiels comme emplacements fortifiés. Les véhicules blindés et l’artillerie étaient placés au rez-de-chaussée et les tireurs d’élite prenaient position aux étages supérieurs. Il y avait aussi des unités séparées armées d’ATGM. Les résidents ont été amenés aux étages intermédiaires et aux sous-sols et utilisés comme boucliers humains. Cela a été fait dans presque tous les immeubles d’habitation.

Néanmoins, Choïgou a également réaffirmé que « lors de la libération de Mariupol, l’armée russe et les unités de la milice populaire de la RPD ont pris toutes les précautions pour sauver des vies civiles ». Il a ensuite expliqué ces efforts en détail et le nombre de personnes qui ont été sauvées. Compte tenu de la conclusion de facto de la bataille, le ministre de la Défense a conseillé au président Poutine d’annuler la prise d’assaut prévue de l’usine sidérurgique d’Azovstal, ce que le dirigeant russe a accepté afin de ne plus mettre la vie de ses militaires en danger. Au lieu de cela, il a ordonné que le site soit complètement bouclé et ceux qui s’y trouvaient ont de nouveau offert la possibilité de se rendre, promettant qu’ils recevraient des soins médicaux appropriés selon les besoins et qu’ils seraient traités conformément au droit international.

Cette étape importante du conflit ukrainien est l’occasion idéale de réfléchir à la bataille de Marioupol, qui a déclenché une intense guerre d’information des médias occidentaux (MSM) dirigée par les États-Unis contre la Russie. Cette ville n’est pas qu’une ville aléatoire sur les rives de la mer d’Azov, mais c’est le quartier général du tristement célèbre bataillon néo-nazi Azov. Cela explique pourquoi Choïgou a informé le président Poutine qu' »une grande quantité d’armes lourdes et de matériel militaire ont été déployés dans la ville, y compris des chars, les systèmes de lance-roquettes multiples Smerch et Uragan, des systèmes d’artillerie lourde et les complexes de missiles Tochka-U… La ville a été stocké avec des missiles, des munitions, du carburant et des lubrifiants, et des vivres pour de longues hostilités. En conséquence, un grand nombre de mercenaires étrangers y auraient également afflué.

La libération de Marioupol par la RAF et ses alliés du Donbass marque un tournant dans les efforts de la Russie pour dénazifier l’Ukraine, qui est l’un des objectifs les plus importants de son opération spéciale. Le bataillon Azov ne pouvait pas rendre la ville sans se battre jusqu’au bout puisque leur perte de contrôle sur celle-ci représente le début de la fin de leur mouvement national ethno – fasciste soutenu par l’Occident. Il y a deux autres raisons pour lesquelles ils se sont battus si férocement et en violation totale des lois internationales régissant la guerre autre que symbolique, et cela est dû à l’importance géo-économique et géostratégique de la ville. L’aciérie d’Azovstal est un moteur économique majeur qui pourrait rajeunir la région après la fin du conflit.

Le bataillon Azov et leurs mécènes conjoints de l’Ouest et de Kiev ne voulaient pas que les habitants libérés l’utilisent après la fin de la bataille. À tout prix, ils ne pourraient pas donner à la Russie et à ses alliés ce qu’ils considèrent comme une victoire économique, mais qui permet simplement aux locaux de reconstruire leur économie et celle de la région au sens large. C’est pourquoi ils ont voulu que la RAF et leurs alliés prennent d’assaut le site dans une bataille finale épique qui entraînerait probablement sa destruction complète, ce que le président Poutine a sagement décidé de ne pas faire. Indépendamment de l’avenir physique de l’aciérie d’Azovstal, il est indéniable que la grande majorité de Marioupol a été détruite car le bataillon Azov a utilisé presque tous les bâtiments résidentiels comme emplacements fortifiés, exactement comme l’a dit Choïgou.

Cela aussi a été fait avec des motifs géo-économiques rétributifs à l’esprit, mais a également servi l’objectif supplémentaire d’alimenter la guerre d’information anti-russe de leurs partenaires occidentaux. Cela a été fait en diffusant de fausses nouvelles alléguant que la RAF menait un soi-disant « génocide » dans la ville, les accusant à tort de détruire sans discrimination tous les bâtiments résidentiels dans le cadre d’une «punition collective» contre la population. La raison de la propagation de ce récit militarisé était de discréditer les objectifs humanitaires de Moscou dans le conflit en les présentant à tort comme hypocrites, car l’une des raisons pour lesquelles il est intervenu était d’arrêter le génocide par Kiev du peuple russe indigène du Donbass. Il visait également à imprégner les partenaires occidentaux de Kiev d’un sentiment d’urgence pour lui envoyer plus d’armes.

Les États-Unis ont exigé que leurs vassaux européens « fassent plus » pour aider leur guerre par procuration contre la Russie en Ukraine, bien que cela soit complètement contre-productif pour les intérêts objectifs du bloc. Connaissant leurs penchants hyper-libéraux, cependant, l’Amérique a astucieusement réalisé qu’elle pouvait les manipuler pour qu’ils se conforment en poussant ce faux récit de « génocide ». Les gouvernements qui continuaient à défier ses pressions risquaient de voir les États-Unis encourager certains de leurs citoyens à organiser une révolution proto-couleurpour exercer une pression ascendante supplémentaire sur eux afin de compléter la pression descendante américaine. En d’autres termes, cet aspect de la guerre d’information anti-russe des États-Unis visait à faciliter sa réaffirmation de l’hégémonie sur l’UE en fabriquant de fausses optiques qui contraindraient les États ciblés à faire leur offre.

Après avoir expliqué la puissance douce et les dimensions géo-économiques de la bataille de Marioupol, il est maintenant temps de discuter des dimensions géostratégiques qui ont été la plus grande motivation pour Kiev exigeant que le bataillon Azov se batte jusqu’au bout après avoir infligé le plus de dégâts à leur ville. Cette partie du mini-empire contre nature de Lénine est généralement considérée comme favorable à la Russie, voire carrément pro-russe. Ses habitants ont participé au référendum sur l’indépendance de la République populaire de Donetsk (RPD) nouvellement reconnu en 2014, mais ont été rapidement occupés par les forces de Kiev et leurs alliés néonazis pendant près de huit ans. Il n’y avait aucun doute qu’ils soutiendraient la réunification avec la RPD qui pourrait à son tour faciliter les plans spéculatifs de la Russie pour établir un soi-disant « corridor terrestre » vers la Crimée.

À propos de ce scénario, les observateurs étrangers ont longtemps pensé que la Russie préférerait idéalement avoir un tel couloir si possible, ce qui a effectivement fini par se produire dans la pratique après les gains rapides de la RAF tout au long du sud de l’Ukraine au début de la spéciale. opération. Marioupol est resté le seul résistant, d’où les néo-nazis du bataillon Azov auraient pu utiliser leurs armes stockées pour lancer des contre-attaques dévastatrices depuis l’arrière des lignes. C’est la raison militaro-stratégique pour laquelle la RAF s’est concentrée si intensément sur la libération de cette ville en dehors du soft power et des motivations géo-économiques qui ont été expliquées plus tôt. Dans ce contexte, c’est aussi pourquoi Kiev a ordonné au bataillon Azov de se battre jusqu’au bout et de causer le plus de dégâts possible à la ville.

La perte de Marioupol par le bataillon Azov suite à sa libération par la RAF et ses alliés du Donbass représente un tournant dans le théâtre sud-est de ce conflit. Le «pont terrestre» avec la Crimée est désormais sécurisé, et il y a des spéculations selon lesquelles des parties voisines de l’Ukraine croupion pourraient bientôt organiser leurs propres référendums sur l’indépendance à la suite des exemples de la Crimée et du Donbass qui pourraient de manière réaliste les amener soit à être reconnus par Moscou en tant qu’États souverains, soit à fusionner. avec les républiques du Donbass pour faire avancer le soi-disant « projet Novorossiya ». En tout cas, c’est pratiquement un fait accompli à ce stade que Kiev ne retrouvera probablement plus jamais sa souveraineté sur cette ancienne partie de l’Ukraine. Ce résultat apparemment inévitable révolutionnera géopolitiquement ce coin de l’Europe.

C’est pour ces raisons que la bataille de Marioupol peut être décrite comme sanglante mais stratégiquement bénéfique pour la Russie. Les pertes civiles sont entièrement imputables au fait que le bataillon Azov a violé le droit international en utilisant des bâtiments résidentiels comme emplacements fortifiés et en employant une politique de boucliers humains. La libération de cette ville change vraiment la donne dans le conflit, c’est pourquoi le président Poutine a déclaré à Choïgou : « Je veux que tous (qui ont participé à cette bataille) sachent qu’ils sont tous des héros pour nous et pour toute la Russie. Ces militaires ont tant sacrifié pour s’assurer que les droits de l’homme de la population locale ne seront plus jamais vicieusement violés par les néo-nazis de Kiev. La victoire glorieuse que leur lutte a remportée pour leur fier État-civilisation restera à jamais dans la mémoire de leurs compatriotes.