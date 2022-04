Avec 58,4%, Macron obtient un score de dictateur, dans une histoire du vote français dominée par la fraude!

Par Brigitte Bouzonnie.

Macron a donc officiellement rassemblé 58,4% des électeurs, le soir du second tour des Présidentielles 2022. Un vrai score de potentat africain obtenu avec des urnes bourrées.

Comme le montre l’excellent ouvrage du professeur de sciences politiques, Alain Garrigou, intitulé : “Le vote et la vertu. Comment les français sont devenus électeurs”, édition Presses de la Fondation nationale de Sciences Politiques, 1993 : la longue histoire du vote en France montre l’importance structurelle de la fraude initiée par les “élites”, dans la pratique du suffrage universel, sous couvert de “vote démocratique” :

1°)- Pourquoi Macron n’a pas gagné la Présidentielle de 2022 ?!

Car, curieusement, de façon illogique, le sieur Macron, surgi de nulle part, jamais élu dans une élection locale ou intermédiaire, agent de la CIA, élu par personne, obtient 23% le soir du premier tour de 2017 : 23 avril 2017. 66% le soir du second tour 2017. 28% le soir du premier tour 2022 : 10 avril 2022. 58,54% hier soir ! Un score aussi élevé, de la part d’un homme que tout le monde déteste, c’est trop beau pour être vrai, même si personne ne moufte… !

58,54% est un chiffre énorme, un véritable plébiscite personnel, qui n’est pas à la portée du premier homme politique venu, je parle bien sûr, dans un combat à la loyale. Or, si les chiffres officiels attribuent un score ronflant, fabuleux (58,54%) au candidat Macron, les sondages étrangers le plaçaient à peine à 11% des suffrages. Il n’aurait même pas du être au second tour !

58,54%, ce chiffre doit être rapproché des 2,22% obtenus par LREM aux élections municipales de 2020. Voilà les vrais résultats des marcheurs, lorsqu’ils n’utilisent pas de serveurs Dominion et Scytl pour se faire réélire en trafiquant les chiffres !

58,54%, ce chiffre est à rapprocher des 2 500 personnes à son dernier meeting de Marseille. Bide total, risible, comme le montrent les photos aériennes. Même France Inter que l’on ne peut pas suspecter de gauchisme a parlé de “public épars, clairsemé”(sic). Même Macron était furieux de ce qu’il considère être son “échec personnel” (sic), dixit le dernier numéro du “Canard enchainé” du 21 avril !

Bide pire que son meeting raté à La Défense, où la moitié des sièges étaient fermés. Rien à voir avec les 50 000 personnes rassemblée par Mélenchon à Marseille et Toulouse en 2017. Rien à voir avec les 30 000 personnes réunies par JLM à Toulouse en 2022 !

Et puis, toutes ces informations plus que dérangeantes :

–Les scrutateurs du vote d’hier et du 10 juin 2022 affirment que Macron était très loin de l’emporter avec les votes papier !

–Les observateurs du vote n’ont pas pu obtenir de procès verbal par bureau de vote : étonnant non ?

–Un salarié de Scytl, serveur utilisé en 2017, raconte, sous couvert de l’anonymat, que Macron n’était que le quatrième homme, le soir du premier tour des présidentielles 2017.

2°)- Pourquoi Mitterrand a gagné la Présidentielle de 1981 ?

Pour mémoire, Mitterrand avait fait 51,5% contre Giscard en 1981. Et ce chiffre à priori modeste était le résultat de toute une vie. Pour l’obtenir, il avait fallu :

-3 campagnes présidentielles : celle de 1965, de 1974, où il faillit l’emporter à 300 000 voix d’écart. Et celle de 1981. (Rappelons aussi que Chirac a été élu Président de la République après trois essais : 1981, 1988 et 1995. La réussite du premier coup de Macron m’a toujours semblé suspecte).

-Un Programme commun, soit dix ans de négociations interminables avec les cadres communistes sur le nombre exact de nationalisations, comme le raconte longuement Gaspard Koenig, auteur d’une magnifique biographie de Georges Marchais, intitulée “L’inconnu du Comité Central, édition de l’Archipel”, 1993.

Macron a fait 28% le soir du premier tour, le 10 avril 2022. Mitterrand aussi avait rassemblé 28% le soir du premier tour des Présidentielles 1981 contre Giscard. 28% est une marque de confiance du Peuple français vis à vis d’un homme politique professionnel, dont on a pu tester la pugnacité, l’endurance, au cours de précédentes tentatives loupées.

Cette endurance et cette pugnacité, on ne peut absolument pas créditer Macron de telles qualités !

Tout n’a été que trucage.

3°)-Le suffrage universel, cette vieille ruse de la Bourgeoisie pour faire rentrer le Peuple à la maison !

Le suffrage universel a toujours été “cette vieille ruse de la Bourgeoisie”, comme dit si bien Alain Badiou dans son livre :”Le Réveil de l’Histoire”, édition Lignes, 2012. Et j’ajouterai : “pour faire rentrer le Peuple à la maison. Obtenir la paix sociale”.

Victor Hugo n’ajoutait-il pas ? “Donner un bulletin de vote, c’est enlever un fusil” (sic). Lentement, en trainant des pieds, le coeur gros de remords, le Peuple français s’est tristement acculturé à la règle du suffrage universel truqué : devenu le seul espace des possibles, pour soi disant “changer les choses”. Il faut définitivement en finir avec ce système de trucs et de toc, maintenant au pouvoir à vie le charlatan du moment !

Le suffrage universel a toujours été un ersatz de démocratie populaire. La seule démocratie que je connaisse, c’est le Peuple dans la rue se battant pour une meilleure vie économique, comme je l’ai connu enfant : en Mai 68, et pendant les dix années qui ont suivi : 1969-1978, dites “années rouges”, pour reprendre la formule d’Alain Badiou dans son ouvrage sur Mai 68. Avec un nombre record de journées individuelles non travaillées pour fait de grève, au cours de la période allant de 1960 à 1980. Avec une asymptote en 1975 suivi d’une diminution, mais à un niveau élevé entre 1976 et 1980.

Comme on a eu raison de créer le Rassemblement “Pouvoir au Peuple” au mois de juin 2019 ! Avec un programme antisystème en 35 points se battant pour une vie décente et joyeuse pour chacune et chacun. L’écriture d’une Constituante sur les rond -points des Gilets Jaunes, amorce d’un pouvoir populaire à la base. Prônant une lutte dans la rue sur le modèle des années 60/70 et l’idéologie critique du système sur les réseaux sociaux.

Comme on disait dans les années 70 :

ON A RAISON DE SE REVOLTER !

Alain Kint : J’admire les 2% de résistants de 1940 (chiffre cité par Mireille Albrecht, fille de Berthy Albrecht), qui au péril de leur vie n’ont pas baissé les bras et qui ont permis au peuple français d’être libre, jusqu’à ce qu’apparaissent des Sarkozy, des Hollande et des Macron.