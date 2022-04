À peine Macron réélu, la flicaille tue à coeur joie ! vidéo

https://mai68.org/spip2/spip.php?article11449

Macron est réélu donc la police se croit tout permis

BFM – 25 avril 2022 à 01h59

En plein Paris, la police tire sur les passagers d’une automobile et en tue deux.

Bien sûr, les journaputes de BFM présentent les choses de la façon la plus favorable possible pour la police. Il n’empêche que si les policiers estimaient que la voiture était en infraction, ils pouvaient relever son numéro d’immatriculation et retrouver ensuite le chauffeur.

Les « journalistes » de BFM disent que le véhicule circulait « vraisemblablement à contre-sens ». C’est-à-dire qu’ils n’en savent rien. Ils ne savent donc rien de ce qui s’est passé ; mais, a priori, ils prennent la défense de la police.

Les policiers ont tué deux personnes, et la troisième a eu de la chance, elle n’a été que blessée. Parce qu’un seul mort ne suffisait pas ! Il fallait tirer sur tout le monde. Les policiers ne pouvaient bien sûr pas tirer dans les pneus. Il fallait tirer pour tuer. Et tuer le plus de monde possible. C’était obligatoire.

En plus tirer en plein Paris sur des « délinquants », est-ce bien prudent ? est-ce légal ?

D’autres vidéo provenant des infos officielles du 25 avril 2022 sont disponibles ici :

https://mai68.org/spip2/spip.php?article11454

Voici les versions de France 3 et de France 2 de la mi-journée (TF1 n’en a pas parlé, je crois) ; ainsi que celles de France 3, France2 et TF1 dans leurs journaux du soir. Il est important de voir les différences de version pour se faire une idée.

Il est à noter que certaines versions disent que les deux morts étaient connues des services de police pour consommation de drogue. Ailleurs, il est dit que c’étaient carrément des dealers de Drogue. Il est même dit quelque part que la personne blessée était venue dans la voiture pour acheter de la drogue.

Cependant, si l’IGPN avait trouvé de la drogue dans le véhicule, on se serait empressé de nous le signaler ! pour qu’on se dise que si deux d’entre eux ont été tués et un autre blessé, c’est bien fait pour eux, la peine de mort n’ayant pas été abolie en France.

Il va de soit que chaque fois que la police assassine, « on » salit la personne tuée afin d’amoindrir le crime. Ainsi, en a-t-il été par exemple de Bouna et Zied qui sont mort à cause de la police en 2005 (leur mort et l’impunité de la police ont causé de fameuses émeutes de banlieue cette année-là). À à Villiers-le-Bel, en 2007, des émeutes ont eu lieu pour la même raison. Etc.

Bien à vous,

do

