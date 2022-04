Les médias ignorent des événements qui pourraient provoquer l’effondrement économique et la guerre

Par Brandon Smith − Avril 2022 − Source Alt-Market

Il y a longtemps, en 2014, j’ai écrit un article intitulé Le faux paradigme Est/Ouest cache la montée de la monnaie mondiale. J’ai été inspiré de couvrir cette question en raison de trois tendances spécifiques qui, à l’époque, étaient préoccupantes.

La première tendance était la mention croissante dans les cercles globalistes de quelque chose appelé «Grand Reset» (ou réinitialisation). Christine Lagarde, qui dirigeait le FMI à l’époque, a soudainement lancé cette expression dans des interviews à la presse et lors de séances de questions-réponses au Forum économique mondial. Cela m’a semblé être un recyclage de l’agenda du « Nouvel Ordre Mondial » que les élites de l’establishment étaient connues pour marmonner dans des moments de rare honnêteté. Cela indiquait une poussée concertée vers une centralisation mondiale face au déclin économique et social des nations.

La deuxième tendance est l’évolution des pays de l’Est vers un partenariat plus ouvert avec les banques mondiales, notamment l’inclusion de la Chine dans le panier des droits de tirage spéciaux du FMI et, dans le cas de la Russie, la présence de Goldman Sachs en tant que « conseiller économique » du Kremlin.

La troisième tendance a été la ruée inexplicable des banques centrales chinoise et russe pour acheter autant d’or physique que possible. À mon avis, la SEULE raison pour laquelle la Chine et la Russie ont acheté des métaux précieux était de se protéger contre l’inflation et l’effondrement de la monnaie, et plus précisément contre l’effondrement du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Cet effondrement pourrait être précipité par les nations BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et d’autres pays qui abandonneraient le dollar dans le commerce mondial, ou par une guerre économique dans laquelle l’utilisation du dollar deviendrait intenable pour les pays de l’Est. (Voir en complémentaire: Crise économique – pandémie bidon – monnaie en faillite – l’OR refuge – les 7 du quebec).

C’est comme si la relation entre l’Est et les globalistes avait évolué vers autre chose – de toute évidence, la Russie et la Chine avaient été averties du programme de Grand Reset et les deux nations se positionnent maintenant pour survivre aux retombées. Le programme visant à détruire le dollar américain et à saper l’économie américaine a été ouvertement admis par les globalistes depuis de nombreuses années (sic). En 1988, le magazine The Economist, propriété des Rothschild, a essentiellement révélé le plan dans un article intitulé Get Ready for a World Currency.

L’article suggérait que dans environ 30 ans (en d’autres termes, aujourd’hui), il y aurait un déclin de l’influence économique des États-Unis et du dollar, conduisant à l’institution d’une nouvelle monnaie qu’ils appelaient le Phoenix soutenu par le panier de DTS du FMI. Ce programme a été réitéré par les institutions mondiales à maintes reprises au cours des dernières décennies et il semble qu’il soit maintenant mis en œuvre par une guerre économique artificielle entre l’Est et l’Ouest, tout comme je l’avais prédit.

En 2014, j’ai déclaré :

La destruction du dollar et l’institution d’une bureaucratie économique mondiale ne sont pas des actions qui peuvent être exécutées ouvertement par les financiers internationaux. Ces événements coïncideront avec une catastrophe extrême, probablement pire que l’époque de la Grande Dépression, avec des millions et des millions de personnes qui perdront la capacité de subvenir financièrement à leurs besoins et à ceux de leurs familles…. J’ai averti depuis un certain temps que le développement des tensions Est/Ouest serait utilisé comme une couverture pour un effondrement du système du dollar. J’ai prévenu que, dans les médias américains, cet effondrement serait imputé à un dumping oriental des réserves de change et des trésors publics, entraînant un effet domino mondial qui mettrait fin au statut de réserve mondiale des États-Unis. À son tour, la communauté internationale serait conditionnée à voir cela comme la simple maladresse d’une Amérique gâtée devenue folle de pouvoir, plutôt que le résultat d’un programme secret de déstabilisation économique. Cela pourrait conduire à une guerre totale ou à une tempête financière qui laisserait une grande partie du monde paralysée et dans l’attente désespérée d’une aide.

Mais une guerre économique avec l’Est pourrait ne pas suffire à miner les États-Unis et à annoncer une nouvelle économie mondiale avec une monnaie unique. Les globalistes devraient également saboter notre économie de l’intérieur.

De quel côté se trouve la Réserve fédérale ?

Un autre événement contre lequel je mets en garde depuis de nombreuses années est l’action inévitable de la Réserve fédérale qui augmentera les taux d’intérêt en cas de faiblesse de l’économie, provoquant non seulement une inversion de la courbe des taux, mais aussi l’effondrement des marchés boursiers américains.

Le problème est le suivant : la Fed a créé (délibérément, je pense) un scénario sans issue dans lequel les marchés américains sont devenus dépendants de l’assouplissement quantitatif de la banque centrale, le QE, ainsi que des mesures de relance. Les rachats d’actions ont été le principal moteur des actions américaines pendant des années, et ces rachats sont financés par des prêts faciles de la Fed. Évidemment, ces mêmes politiques d’argent facile ont également déclenché la croissance exponentielle de l’inflation.

Si la Fed devait un jour relever ses taux et retirer le bol de punch de la fête, les actions et de nombreux secteurs de l’économie s’effondreraient (nous en avons eu un avant-goût en 2008 et en 2018). Mais, si elle ne relevait pas les taux et arrêtait les achats d’actifs, alors il y aurait un désastre hyperinflationniste.

Dans tous les cas, le public américain est perdant et les globalistes obtiennent la crise qu’ils souhaitent. Au lieu de résoudre le problème de l’inflation ou de la déflation, la Fed a créé un événement de crise qui combine les deux : un crash stagflationniste. (Voir en complémentaire: Résultats de recherche pour « stagflation » – les 7 du quebec ).

J’ai décrit cette menace en détail l’année dernière dans mon article « Le piège du Tapering de la Fed est une arme, pas une erreur de politique« .

Il y a quelques années, il était difficile de dire exactement quand nous verrions le point de rupture. Aujourd’hui, il est évident que ce moment est arrivé et, comme on pouvait s’y attendre, les médias grand public n’en parlent guère.

La Russie déclare la fin du commerce en dollars

Les nations des BRICS, dont la Russie, la Chine et l’Inde, se sont éloignées du dollar américain en réponse aux sanctions occidentales liées à l’invasion de l’Ukraine et au retrait de la Russie du système SWIFT. Cette action concerne principalement les exportations russes de pétrole et de gaz, car la Russie exige désormais que quiconque achète ces produits vitaux le fasse en roubles et non plus en dollars (jusqu’à présent, la pétro-devise mondiale de facto). (Voir en complémentaire: Résultats de recherche pour « petro dollar » – les 7 du quebec).

Les médias grand public ont complètement ignoré les implications de cette tactique de la part de la Russie ; non seulement cela, mais ils ont enterré toute mention du fait que la banque centrale russe vient de garantir le rouble avec de l’or. C’est pourquoi le rouble a explosé de nouveau après la réouverture des marchés des devises dans le pays. Les médias financiers occidentaux se sont assurés et ont assuré au public que la monnaie russe était morte, garantissant une dépression cataclysmique dans la 11ème plus grande économie du monde. Au lieu de cela, la récente flambée de la valeur du rouble a déconcerté les économistes américains et européens, mais elle était facile à prévoir si vous avez suivi les achats d’or russes au cours de la dernière décennie.

Cela signifie que l’économie russe n’est pas près de s’effondrer et que l’UE, qui dépend des exportations de pétrole et de gaz russes pour 40% de ses besoins énergétiques, est sur le point d’être condamnée économiquement, à moins de se soumettre au paiement de l’énergie en roubles (ce qu’elle ne fera pas) ou de trouver une source de remplacement pour le gaz et le pétrole (ce qui est impossible). En outre, l’Europe étant à la recherche de sources de pétrole alternatives sur le marché mondial, une grande partie du marché du pétrole sera détournée.

Qu’est-ce que cela signifie ? Moins de pétrole et de gaz pour répondre à la demande des autres pays. En d’autres termes, les prix sont sur le point de monter en flèche une fois de plus.

Pour l’instant, M. Biden essaie de tempérer la flambée des prix en libérant les réserves stratégiques de pétrole, mais ce n’est qu’un pis-aller. Les réserves américaines sont loin d’être suffisantes pour compenser le volume de pétrole dont l’Europe a besoin. À moins d’un changement radical de la position de la Russie ou de l’UE sur le pétrole en roubles, je continue de prédire que les prix du gaz vont augmenter pour atteindre au moins le double de ce qu’ils sont aujourd’hui aux États-Unis.

Au-delà de la question de la hausse des prix du pétrole, la décision russe d’abandonner complètement le dollar en tant que pétro-devise pourrait être le premier domino d’une chaîne qui conduira à la fin du statut de réserve mondiale du dollar.

Comme je l’ai noté depuis plus de dix ans, la Russie et les pays des BRICS se préparent à cette issue depuis longtemps. La Chine et la Russie n’ont fait que se rapprocher, et cette association est parfaitement logique d’un point de vue stratégique : la Russie dispose de ressources naturelles et de matières premières massives, tandis que la Chine possède la plus grande base manufacturière et exportatrice du monde. L’Inde et la Chine représentent à elles deux 36 % de la population mondiale, ce qui est plus que suffisant pour servir de base à la consommation.

Cela ne signifie pas que les BRICS ne connaîtront pas une certaine douleur financière à la suite de la guerre économique, mais il est important que le public occidental comprenne ce fait : NOUS sommes la véritable cible du conflit, PAS la Russie. Ce sont les États-Unis et l’Europe qui seront les plus touchés, le dollar subissant les pires dommages.

Le public est induit en erreur et pense qu’il n’y a aucun risque de notre côté de l’échiquier mondial, alors que c’est exactement le contraire. La plupart des risques sont de notre côté.

Les deux événements fonctionnent main dans la main

Le conflit avec la Russie et (pour l’instant, seulement potentiellement) la Chine a complètement éclipsé la deuxième grande nouvelle économique. Il s’agit de la décision prévisible de la Fed de relever les taux d’intérêt, même si elle le fait en période de faiblesse économique.

Les chiffres de la vente au détail, des ventes de logements et de l’industrie manufacturière sont en baisse, tout comme le PIB. Dans le même temps, les prix des produits de première nécessité, notamment les denrées alimentaires, l’énergie et le logement, ont continué à augmenter à un rythme effréné.

Il s’agit d’un cas d’école d’effondrement stagflationniste.

Le timing des hausses de taux de la Fed ne pourrait pas être plus parfait si elle essayait d’augmenter les dégâts du crash à venir. Nous savons pertinemment que la Fed est capable d’un tel acte de sang-froid, car nous l’avons déjà vu auparavant.

Toute personne connaissant l’histoire de la Fed peut vous dire que c’est exactement ce qu’elle a fait au début des années 1930, ce qui a conduit à une chute encore pire des marchés américains et à l’événement déflationniste prolongé et torturant que nous connaissons maintenant sous le nom de Grande Dépression. Sauf que cette fois, nous verrons des éléments d’inflation et de déflation simultanément.

L’invasion de l’Ukraine s’est produite juste après la publication des rapports officiels sur l’inflation américaine, qui a atteint un niveau record depuis 40 ans, et la décision de la Fed de réduire ses dépenses. L’histoire nous indique les résultats probables : une chute de considérable à catastrophique des actions dans les prochains mois, ainsi que le gel des marchés du crédit. Comme en 2008, l’ensemble du système financier s’arrêtera en catastrophe.

Les marchés boursiers ne m’inquiètent pas vraiment, car ils ne sont rien d’autre qu’un indicateur avancé du désastre économique. En d’autres termes, les actions s’effondrent généralement après que l’effondrement a déjà commencé.

Mais en raison de la dépendance générale au crédit facile dans le monde des entreprises, les effets des hausses de taux d’intérêt de la Fed seront comparables à ceux d’une cure de desintox pour les héroïnomanes. Les entreprises les plus petites et les moins résistantes, qui ne peuvent pas se permettre d’engager des lobbyistes, mourront, laissant seulement les plus grandes entreprises, soutenues par le gouvernement, se régaler des restes. (Mais bon, cette fois-ci, les banquiers ont la Russie à blâmer, donc tout va bien pour eux…) (Voir en complémentaire: Résultats de recherche pour « guerre ukraine » – les 7 du quebec)

Le temps presse – préparez-vous dès maintenant

Si j’expose tout cela, ce n’est pas pour effrayer les gens avec des idées catastrophistes, mais pour vous informer de la réalité. Le temps est très court pour nous préparer.

En outre, j’espère mettre en lumière la propagande qui est diffusée dans les médias grand public. Ces campagnes permanentes de mensonges et d’omissions de vérités gênantes sont conçues pour tromper le public et lui faire croire que le crash à venir concerne le conflit Est-Ouest. Après tout, c’est beaucoup plus facile à vendre, n’est-ce pas ? Le refrain commun – le mot d’ordre militaire – aujourd’hui est que «Nous devons souffrir et accepter cette soufrance pour pouvoir vaincre nos ennemis barbares d’outre-mer!»

Mais c’est une escroquerie. La vérité, c’est que cette crise est planifiée depuis des décennies.

Ne vous y trompez pas et notez bien mes paroles, dans quelques années vous entendrez parler d’un grand plan de la part d’institutions comme le FMI et le WEF pour « sauver » l’économie mondiale en utilisant un nouveau système monétaire « neutre » sur le plan national. Ils proposeront de rattacher toutes les monnaies au panier de DTS et probablement à un cadre de monnaie numérique, à condition que chaque nation accepte que les globalistes contrôlent leurs économies par défaut.

La tentative sera faite. Que les globalistes réussissent ou non est une autre question. C’est à nous de nous isoler de la crise autant que possible. Nous devons être prêts à nous opposer au nouveau système globaliste avec tout ce que nous pouvons rassembler.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone