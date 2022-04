Macron 2.0 : la pilule est finalement passée !…

Par Vincent Gouysse, le 24/04/2022, pour www.marxisme.fr

Macron à 58 % avec une abstention à 28 %…( auquel il faut ajouter les non-inscrits et les votes blancs 6,5%, donc 34,5% de rejet populaire de la démocratie électoraliste bourgeoise. NDÉ ) Même si le « vote barrage républicain » des neuneus-bobo gauchisants victimes de la politique/spectacle et des manipulations du lobby politico-mass-médiatique s’érode, cette caste de nuisibless petits-bourgeois conserve encore manifestement une force de frappe morale et idéologique suffisamment importante pour que ses mystifications dominent la populace. Le néo-fasciste Macron ne devra modérer ses pulsions sociopathes que jusqu’aux législatives pour tenter d’arracher une majorité parlementaire bourgeoise et éviter d’avoir à gouverner via le 49/3. Ensuite, il pourra se lâcher, et ce sera « open bar »… Chose essentielle à noter, les départements (coloniaux antifascistes, NDÉ) dont la population était à la pointe de la lutte contre le fascisme vaccinal (Antilles-Guyane) ont sans surprise fait massivement barrage à la réélection de Psychopathe Ier. Le vote de la résistance frôle ainsi 61 % des votes exprimés en Martinique et en Guyane, et même près de 70 % en Guadeloupe. Comme nous le pressentions hélas au lendemain du 1er tour, la majorité du peuple de France reste encore sous la coupe des relais politico-médiatiques de l’ordre capitaliste bourgeois étroitement inféodé au Capital financier atlantiste. Les Lumières ont sans aucun doute cédé la place aux ténèbres. Nous remarquerons donc, à l’instar de Karl Marx il y a plus d’un siècle et demi, que décidemment: «En France, l’absence de base théorique et de bon sens politique se fait généralement sentir».

(Nous pensons plutôt que le prolétariat français a jugé que le temps de l’insurrection populaire n’était pas arrivé… d’instinct de classe le prolétariat français a préféré attendre que les conditions objectives mûrissent davantage et avec elles les conditions de la consciences subjectives…il est sage le prolétariat français croyons-nous. NDÉ)

Reste donc maintenant aux résistants qui se sont levés contre le néo-fascisme à poursuivre le combat dans des conditions qui promettent, sous bien des aspects, d’être fort peu idylliques… Notre camarade Gérard Luçon résume la situation actuelle et à venir par l’expression suivante : «le suicide d’un peuple». Et d’ajouter que «d’ici cet été, nous allons avoir pénuries alimentaires, restrictions en tous genres, faillites, Ausweis et vaccin obligatoires».

Au plus tard d’ici l’automne 2022, les peuples lobotomisés d’Occident verront le retour de la plandémie Covid au 1er plan (et éventuellement le totalitarisme vaccinal) pour accompagner la poursuite dans un cadre optimal du Grand Reset, le tout agrémenté d’une sauce moralisatrice carbocentriste : la « sobriété heureuse » (du peuple), afin de mieux faire passer la pilule de son grand déclassement. Sans oublier les multiples conséquences (locales comme mondiales) des événements actuels en Ukraine, qui promettent des perturbations économiques majeures (sanctions-énergie-inflation) qui pourraient aller jusqu’à une pénurie alimentaire mondiale et en particulier l’entrée de nombreux pays dépourvus d’autonomie alimentaire dans une ère de turbulences et d’instabilité économique, sociale et politique majeure… Les analystes de Bank of America annoncent déjà « que la très forte hausse des prix des denrées alimentaires va se prolonger aux Etats-Unis » avec une inflation de 9 % sur les produits alimentaires d’ici à la fin 2022.

(Camarades toutes ces calamités mondialisées étaient prévisibles avant l’élection présidentielle française et se déclencheront peu importe – que ce soit Macron ou Le Pen qui soit locataire de l’Élysée. Les larbins politiciens n’ont aucune prise sur ces malversations – hystérie sanitaire virale – crise économique – famine – guerre nucléaire en préparation. NDÉ).

L’économie et les monnaies de singe de l’Occident (et de l’Orient) sont désormais sur le point de « s’effondrer », selon les économistes bourgeois les plus lucides, qui ne se verraient eux-mêmes pas en mesure de redresser la barre tant la situation leur semble insoutenable, ce qui est effectivement la cas dans le cadre historique borné offert par le mode de production capitaliste bourgeois…

A l’autre pôle de la planète, la conscience du grand chambardement global en cours est désormais très claire et pousse chacun à dévoiler son jeu : le ministre russe des Affaires étrangères déclare ainsi publiquement que le but fondamental de «l’intervention russe en Ukraine vise à mettre fin à l’hégémonie américaine». A Pékin, ce but stratégique est lui aussi évident, et la cible est désormais très clairement pointée par la presse officielle qui mène une campagne médiatique énergique.

Celle-ci culmine désormais avec la volonté de «démasquer la superpuissance» américaine en arrachant les masques qui cachent ses sept sombres visages…

Vincent Gouysse, le 24/04/2022, pour www.marxisme.fr