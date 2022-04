5 QUESTIONS POUR COMPRENDRE JUSQU’OÙ IRA LA GUERRE EN UKRAINE

Source Communia. Traduction et commentaires:

La guerre en Ukraine est au point mort. Il n’en est pas de même du calcul des morts et des barbaries commises de part et d’autre. Et pourtant, le pari des États-Unis, selon ses dirigeants, est de perpétuer la guerre jusqu’à ce que la Russie s’effondre et que tout le Sud et l’Est de l’Ukraine ne soit plus qu’une gigantesque ruine. Mais la guerre et ses conséquences ne s’arrêtent pas aux frontières ukrainiennes. Une grande boule de neige d’intérêts impérialistes contradictoires est en cours. Et seuls les travailleurs ont un réel intérêt à l’arrêter. (En complément sur le même sujet: L’INVASION DE L’UKRAINE ET LES TRAVAILLEURS DU MONDE ENTIER – les 7 du quebec

Pourquoi la guerre en Ukraine est-elle au point mort ?

L’offensive russe dans le Donbass est pratiquement bloquée . A chaque concentration des forces russes, les équipements et moyens de l’armée ukrainienne s’améliorent (grâce aux puissances de l’OTAN-USA) en un temps record pour produire de nouvelles ruines. Résultat: Après le passage du front, il ne reste que des villes et des cités dévastées .

La clé : les États-Unis ont transformé ce qui reste de l’État ukrainien en une machine efficace pour sa guerre avec la Russie. Selon les représentants américains du « groupe de soutien » de 40 pays réunis à la base américaine de Ramstein , il ne s’écoule que 72 heures entre le moment où Biden approuve une nouvelle cargaison et le moment où elle atteint le front de combat. En moins de deux mois, près de 5 milliards de dollars d’armes ont été fourgués à la chair-à-canon ukrainienne pour mourir. Il va maintenant augmenter avec les livraisons d’armes lourdes.

Pendant ce temps, des conseillers britanniques ordonnent à l’armée ukrainienne de mener la guerre en territoire russe . Selon les informations des agences de presse, trois provinces russes auraient subi des bombardements dans la nuit. Et à la fois à Belgorod et à Koursk , ils auraient atteint d’importants arsenaux.

Une défaite russe est-elle imminente ?

Artilleur ukrainien sur le front d’Izyum

Non. Selon les secrétaires à la Défense et à l’État, le nouvel objectif américain est « d’affaiblir la Russie » à long terme . Et cela signifie perpétuer la guerre. Du sud et de l’est de l’Ukraine, la région russophone qui abritait la moitié de la population, il ne restera plus que des champs rasés. (La Russie a engagé entre 150 000 et 190 000 soldats dans cette aventure alors que l’armée russe compte 900 000 soldats et un million de réservistes…de plus la Russie possède 5000 ogives nucléaires. La Russie a encore de la marge. ).

Un indice : l’Irlande organise l’hébergement des réfugiés d’ici trois ans .

Que gagnent les États-Unis avec une guerre prolongée en Ukraine ?

Installation de réserve de gaz allemande à Halle

Cette semaine , l’Allemagne et la Hongrie ont revu à la baisse leur opposition au blocus pétrolier russe . Berlin a également promis d’ envoyer immédiatement des chars Gepard pour engager des combats dans les plaines du Donbass.

Il s’agirait apparemment de concessions à l’impulsion à la fois des États-Unis et des pays qui faisaient partie de l’empire russe et font maintenant partie de l’UE (Pologne, Finlande et républiques baltes) dont l’objectif est de retarder le plus possible le blocus de la Russie. Couper le gaz serait un désastre pour l’industrie allemande . Mais le fait est que, discrètement, l’Allemagne reconstitue ses réserves de gaz en essayant de gagner des marges de manœuvre et de « tenir » dans le pire des cas jusqu’au milieu de l’hiver prochain.

L’ Allemagne ne joue qu’avec un seul atout : la Russie ne va pas couper unilatéralement l’approvisionnement car cela signifierait «cesser d’être une source fiable d’énergie» et perdre des contrats à long terme à la fin du conflit. Et du même coup, plus l’horizon de la guerre est court, plus il sera facile pour la Russie de reprendre pied sur le marché européen de l’énergie…l’Amérique a donc intérêt à prolonger le conflit.

Mais ce que BlackRock, le premier fonds d’investissement aux États-Unis et dans le monde, voit, c’est tout le contraire . Ses analystes pensent que la guerre va s’éterniser car les Etats-Unis vont tout faire pour l’envenimer. Implicitement, la Banque mondiale joue le même scénario .

La raison en est que les États-Unis semblent avoir trouvé une forme de guerre en Europe qui est non seulement acceptable sur le plan interne – il n’y a pas de victimes américaines et le coût économique direct ne nécessite même pas une augmentation drastique des budgets – mais, si elle est maintenue suffisamment longtemps, elle peut lui apporter des avantages stratégiques et commerciaux directs, renforçant sa place de puissance impérialiste hégémonique. (Montrant ainsi à la Chine – le fantôme tapis dans la pénombre – quel est le sort qui l’attend. ).

C’est pourquoi le gouvernement Biden veut non seulement aggraver le désastre économique russe ( baisse de 8% du PIB et 20% d’inflation, sa banque centrale l’a reconnu aujourd’hui ) mais voit aussi la porte ouverte pour forcer l’Allemagne à « réinventer » son modèle économique : devenir plus dépendante, pas seulement pour l’énergie, des États-Unis et cesser sa pression à l’exportation. Un concurrent de moins, dans une Europe beaucoup plus gérable.

Ils savent cependant que la France, l’Allemagne et peut-être même la Grande-Bretagne tenteront tôt ou tard d’orienter le cours de la guerre vers une solution alternative plus conforme à leurs intérêts. Mais pour l’instant l’initiative est la sienne et tout semble aller vers une guerre prolongée.

De plus, prolonger la guerre en Ukraine semble offrir des avantages aux États-Unis sur ce qui est leur principal « front » : l’encerclement de la Chine. Alors que Pékin voit son accès à l’Europe par voie terrestre coupé et que l’Inde profite des prix au plus bas du pétrole russe , les Etats-Unis augmentent lentement leurs actifs dans un jeu asiatique de plus en plus tendu .

Sur le plan industriel, tout en obligeant l’industrie taiwanaise des puces à apporter des investissements et des technologies sur son sol , elle encourage les grands conglomérats coréens à continuer de retirer des capitaux de Chine . Car les USA réarment le Japon tandis que le nouveau président coréen, bien plus proche de Washington, envisage de rallier son pays à AUKUS .

En d’autres termes, la poursuite sine die de la guerre ukrainienne sert également les intérêts stratégiques des États-Unis en Asie.

Y a-t-il un risque que la Russie réponde par une escalade ?

Lancement d’un missile balistique à capacité nucléaire Iskander en Russie

Le risque est évident . La Russie, si elle se retrouve piégée militairement, peut jouer « de l’escalade à la désescalade » si elle voit la Crimée et la flotte de la mer Noire en danger, si les attaques sur son territoire continuent de s’intensifier ou simplement si une débâcle militaire devient possible qui rend le massacre évident malgré le contrôle à toute épreuve de l’information et, conjugué à la crise économique, a mobilisé les travailleurs contre le régime.

Mais les nombreuses « lignes rouges » russes jamais clairement définies sont maintenant rejointes par une autre : la Transnistrie . Pour la Russie, une position stratégique pour tenir à distance la Moldavie dans ses tentations atlantistes. Désormais, le théâtre d’ attentats qui ont commencé par des tirs d’armes antichars contre le ministère de l’Intérieur de la république (un jour férié) et que les deux blocs n’ont pas tardé à attribuer à l’opposition .

Comment tout cela finira-t-il ?

Des chars paralysés par des cheminots grecs

Les États-Unis et la Russie ont tout intérêt, dans leur logique impérialiste, à prolonger et à mener la guerre au bord même du conflit nucléaire. Ce qui se passera lorsque ce point sera atteint reste à définir.

Bref, le développement de la guerre jette les bases d’une récession mondiale et prolongée et de l’économie de guerre . Et ce n’est pas neutre pour les travailleurs du monde. Même dans des pays relativement éloignés de la guerre comme l’Espagne, les taux d’extrême pauvreté sont déjà aux pires niveaux de la dernière récession et une nouvelle attaque contre les retraites se dessine déjà à l’horizon immédiat. Et nous ne regardons que le prologue.

Comme une boule de neige, le jeu impérialiste produit des contradictions toujours plus grandes et modifie à coups de poing la carte des équilibres. Il n’y a qu’une seule force capable d’arrêter cette marche accélérée : la lutte gréviste des ouvriers contre leurs propres gouvernements et en opposition directe à la guerre.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que des aperçus . Ils ne suffisent pas. Nous ne pouvons pas laisser la propagande quotidienne des médias, aussi écrasante soit-elle, finir par transformer la guerre en un « paysage », en quelque chose de lointain et d’étranger, en un « fait de la Nature », comme ils l’ont fait avec la pandémie.

Mais il n’y a qu’un seul moyen de résister à la force propagandiste et atomisante des médias : nous organiser sur le lieu de travail, dans les quartiers, voire parmi les rangs des conscrits qui seront envoyés à la guerre par la force plus tôt que beaucoup ne le pensent. .

C’est la tâche immédiate des travailleurs consciencieux en Russie et en Ukraine, mais aussi dans le reste du monde. La guerre ne s’arrête que lorsque les travailleurs organisés et mobilisés en tant que tels renversent les gouvernements qui les poussent à massacrer et à affamer. Et il n’y a pas d’autre moyen. Ni électorale ni d’aucune autre nature.