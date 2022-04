Selon la Russie: « Ukraine : une guerre mondiale qui ne dit pas son nom »

Trois informations intéressantes autour de l’opération militaire russe, nous démontre que le conflit est de moins en moins limité au territoire de l’Ukraine ou de l’Europe de l’Est. D’abord, le témoignage de Regis Le Sommier (Grand reporter de guerre), de retour de 8 jours en Ukraine, qui a déclaré tout récemment : « Je viens de passer huit jours en Ukraine, j’ai accompagné des volontaires français, des gens qui avaient des expériences militaires. J’ai eu la surprise et eux aussi de découvrir in fine que pour pouvoir aller dans l’armée ukrainienne c’est les Américains qui sont à la manœuvre. (…) On a été confronté à un Américain qui est venu nous dire : “Ici, c’est moi qui commande, c’est pas les Ukrainiens qui commandent, c’est moi qui commande”. (…) J’avais l’impression d’être avec les brigades internationales, et in fine je me retrouve avec le Pentagone. »

Ensuite, l’information paru dans la presse selon laquelle les terminaux satellites Starlink, transférés à l’Ukraine par SpaceX (dont le PDG est le milliardaire Elon Musk, sud-africain naturalisé canadien puis américain), servent de système de communication opérationnelle et de transmission de données des forces armées ukrainiennes, y compris avec l’armée américaine, pour fournir du renseignement à jour sur l’activité du Forces armées russes et des images satellites des emplacements de leurs unités… Et dont une bonne partie du matériel nécessaire est payée par des agences américaines.

Enfin, les déclarations récentes et sans ambiguïtés de Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, une sorte de super ministre du gouvernement supranational de l’Union européenne, qui n’envisage qu’un règlement militaire de la confrontation : « Oui, les guerres sont gagnées ou perdues sur le champ de bataille ». Une façon de prendre le parti et le risque d’entraîner les 27 dans la cobelligérance pour entretenir le conflit le plus longtemps possible, conformément à la stratégie du chaos que l’Empire sème partout, de l’Irak à la Libye en passant par la Syrie.

Ce conflit n’est que la partie visible d’une nouvelle guerre mondiale plus vaste qui se joue entre les mondialistes partisans du Grand Reset et d’un monde sous hégémonie américaine d’un côté, et de l’autre des partisans d’un monde multipolaire qui refusent de s’aligner sur la voix atlantiste et le Nouvel Ordre Mondial.

L’opération militaire spéciale de la Russie a été un véritable moment de vérité pour le monde russe, déclarant fermement qu’il était prêt à défendre pleinement son droit à une existence originale face au mondialisme agressif incarné par l’hégémonie américaine, l’élargissement de l’OTAN, la politique de « l’interventionnisme libéral » et la propagande LGBT.

L’amertume de la confrontation indique clairement que nous parlons de quelque chose de bien plus vaste que le sort du régime de Kiev. En fait, l’architecture de tout l’ordre mondial est en jeu. Nous pouvons dire avec confiance : il n’y aura pas de retour à l’ancien monde.

L’opération spéciale russe mettra définitivement fin aux tentatives de transformer l’Ukraine en un État fantoche russophobe, construisant son identité sur la base de la diabolisation de tout ce qui la relie objectivement à la Russie.

Au stade actuel, Washington considère que sa tâche principale est de prolonger le conflit autant que possible, de le rendre aussi coûteux que possible à la fois pour Moscou et Kiev, et en même temps d’empêcher l’escalade de se propager plus loin vers l’Occident. L’OTAN, comme le soulignent les « stratèges » américains, tente de transformer l’Ukraine «en une sorte d’Afghanistan de l’ouest»…les américains sont prêts à se battre jusqu’au dernier ukrainien.

N’ayant ni la force ni le courage de défier la Russie ouvertement et honnêtement, l’Occident essaie d’organiser un blocus économique, informationnel et humanitaire pour notre pays, de créer une atmosphère de « toxicité » autour de lui qui y rendrait impossible la poursuite de la normalité la vie.

Tactiquement, cela utilise le mécanisme de la « culture d’annulation » élaboré par les élites libérales de gauche américaines sur leurs concurrents de droite, et désormais étendu au niveau mondial.

« Notre opération militaire spéciale est conçue pour mettre fin à l’expansion irresponsable et à la course des Etats-Unis vers la domination totale, et, sous eux, le reste des pays occidentaux sur la scène mondiale. Cette domination s’est construite sur des violations flagrantes du droit international. Il s’agit d’un changement tout à fait sérieux, même dans la politique de l’UE et l’Occident… Une politique qui reflète la colère, à certains égards même, la frénésie » (Sergei Lavrov ministre russe des Affaires étrangères dans une interview sur Rossiya 24) Une vie confortable et sécurisée, en particulier pour la classe moyenne, est depuis de nombreuses années l’un des piliers de la stabilité politique des pays occidentaux. Aujourd’hui, à cause de la « croisade » de Washington contre la Russie, la population des États-Unis et des pays de l’UE est confrontée à une hausse sans précédent des prix du carburant, de l’électricité et de la nourriture.

Les résidents d’Europe ont déjà commencé à se préparer mentalement aux perspectives d’introduire des cartes alimentaires et de couper les radiateurs, qui, il s’avère, « peuvent être facilement remplacées par des pulls ». Et tout cela sous prétexte d’aider le peuple ukrainien, alors que c’est précisément pour les Ukrainiens que toutes ces mesures ne changent absolument rien…au contraire, ces « aides » futiles prolongent la guerre et les sacrifices du peuple ukrainien.

Les élites occidentales utilisent simplement la situation actuelle pour mettre en œuvre des plans longtemps caressés pour l’élimination de facto de la classe moyenne dans l’esprit du scénario bien connu proposé par le Forum économique mondial de Davos : « D’ici 2030, vous n’aurez rien et vous serez heureux ! »

La volonté de maintenir le rôle d’hégémon mondial pousse les États-Unis à de dangereuses aventures militaro-politiques. Le développement de la confrontation géopolitique sur le théâtre d’opérations européen est suivi de près par les dirigeants des pays du monde non occidental. Tous, y compris les alliés des États-Unis, ne sont pas opposés à tester la force de l’hégémonie qui s’affaiblit en élargissant les limites de ce qui est possible en matière de politique étrangère et intérieure.

En ce moment, une étape fondamentalement nouvelle de l’histoire européenne et mondiale se déroule sous nos yeux. Son essence réside dans l’effondrement du monde unipolaire et du système de relations internationales fondé sur le droit du plus fort, c’est-à-dire les États-Unis, de détruire d’autres États afin d’empêcher la moindre possibilité de leur transformation en centres de pouvoir alternatifs.

Aujourd’hui, la Russie conteste ouvertement ce système – créant un monde véritablement multipolaire qui n’a jamais existé auparavant et dont tout le monde bénéficiera à l’avenir, même nos adversaires actuels.

Sergei Naryshkin

Sergei Naryshkin est le chef du SVR de la Fédération de Russie (service de renseignement extérieur) depuis le 5 octobre 2016.

