LA RUSSIE UTILISERA-T-ELLE DES ARMES NUCLÉAIRES EN UKRAINE?

Source Communia.

La Russie finira-t-elle par utiliser des armes nucléaires en Ukraine ? La guerre en Ukraine peut-elle se terminer par une confrontation nucléaire ? L’OTAN parie-t-elle dessus ?

Table des matières

Le très improbable : une guerre nucléaire entre blocs

Illustration qui faisait la couverture du Spiegel la semaine dernière.

Le chef d’état-major américain ne s’en cache pas : le risque d’une confrontation directe entre les Etats-Unis et ses alliés d’une part et la Chine et la Russie d’autre part, ne cesse de croître. En fait, même avant l’Ukraine, les scénarios qui utilisaient les manœuvres de l’armée américaine en Europe se terminaient par un conflit atomique avec la Russie.

Autrement dit, l’horizon d’une guerre nucléaire entre puissances est ouvert. Personne ne le nie. C’est pourquoi 70% des Américains craignent à nouveau la guerre nucléaire . De plus, aujourd’hui, la « terreur nucléaire » est un argument attrayant pour obtenir le soutien du gouvernement aux États-Unis et pour exercer une pression supplémentaire sur les alliés européens. Pas étonnant que la propagande de guerre l’utilise.

De son côté, le gouvernement russe a joué des deux côtés. D’une part , il a déclaré une alerte nucléaire au début de l’invasion de l’Ukraine pour signaler qu’il ne permettrait pas une intervention directe de l’OTAN. D’autre part, il a rejeté à maintes reprises la possibilité d’utiliser des armes atomiques dans son « opération spéciale », rappelant que sa doctrine militaire réduit l’utilisation d’armes nucléaires à quatre cas qui ne devraient soi-disant pas se produire en Ukraine. Ici les ambiguïtés commencent et la peur commence à se justifier.

Nous avons un document spécial sur la dissuasion nucléaire. Ce document indique clairement les raisons pour lesquelles la Fédération de Russie a le droit d’utiliser des armes nucléaires. Il y en a quelques-uns, je vous rappelle : Premièrement, la situation qui se produit lorsque la Russie est touchée par un missile nucléaire. Le deuxième cas est toute utilisation d’autres armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés. Le troisième est une attaque contre des infrastructures critiques qui paralyserait nos forces de dissuasion nucléaire. Et le quatrième cas est celui où un acte d’agression est commis contre la Russie et ses alliés, qui met en danger l’existence de l’État lui-même, même sans l’utilisation d’armes nucléaires, c’est-à-dire avec l’utilisation d’armes conventionnelles. L’ANCIEN PRÉSIDENT RUSSE DIMITRI MEDVEDEV CITÉ PAR THE GUARDIAN

La question incontournable est de savoir si une défaite en Ukraine serait classée par la classe dirigeante russe comme un danger existentiel pour son État et donc comme une arène légitime – selon ses propres termes – pour l’utilisation d’armes nucléaires.

Chaque jour de guerre qui passe, le danger d’une mobilisation sociale contre le régime augmente. Elle ne viendra pas de la petite bourgeoisie et de son antimilitarisme impuissant , bien sûr. La répression massive l’a envoyée massivement à l’ exil et son absence est déjà perceptible jusque dans les chaînes de commandement des entreprises et parmi les personnels technologiques les plus qualifiés (responsables du développement, etc.).

Le danger pour le régime vient du nombre encore faible mais croissant des grèves sauvages qui, des fermes aux transports , commencent à se répandre dans tout le pays… et qui ne s’arrêteront guère si la guerre se prolonge encore un an.

Cependant, l’idée que la bourgeoisie russe, effrayée par les effets sociaux internes d’une défaite en Ukraine, donnerait à Poutine les mains libres pour déclencher une guerre nucléaire à grande échelle est hautement improbable. Entre autres parce que même militairement, il a quelques options nucléaires à utiliser en premier .

Le scénario du futur, mais désormais improbable : les armes nucléaires de petite puissance

Bombe à faible rendement US B61, testée pour la première fois sous l’administration Obama. Les armes nucléaires de faible puissance ne sont pas présentes, à notre connaissance, en Ukraine

Le moins probable d’entre eux, bien que le favori des analystes militaires et du renseignement , est l’utilisation d’armes nucléaires à faible rendement. Bien qu’elles soient couramment confondues avec des armes tactiques dans la presse , elles ne sont pas exactement la même chose. Ce sont des armes nucléaires de « précision » beaucoup plus petites avec un nuage radioactif beaucoup plus petit.

Ils ont rejoint l’armée américaine avec Obama et leur doctrine s’est consolidée ces dernières années. La Chine et les États-Unis les considéraient comme « utiles » avec pour objectif une guerre dans la péninsule coréenne ou à Taïwan, des territoires aux investissements lourds en capital fixe que, en principe , les prétendants eux-mêmes ne voudraient pas mettre en danger.

Pour autant que l’on sache, l’aviation russe ne dispose pas du type de missiles de précision qui seraient nécessaires pour utiliser ces armes, conçues pour des guerres « rapides » dans lesquelles elles sont destinées à éviter le siège de villes et de zones industrielles.

De plus, la phase de la guerre dans laquelle ils auraient eu un sens militaire est révolue. L’armée russe a sous-estimé la capacité de résistance de l’armée ukrainienne armée par l’OTAN d’abord et sa propre capacité logistique ensuite et qui a stagné dans des sites éternels et sanglants tels que Marioupol ou Kharkov. Il est très douteux qu’après de longues semaines de bombardements d’artillerie et de missiles, alors qu’un triomphe avec des armes conventionnelles est déjà proche, il veuille escalader pour devoir plus tard faire face aux radiations et à ses effets.

Le vrai danger : « l’escalade vers la désescalade » à l’aide d’armes nucléaires « tactiques » à l’intérieur de l’Ukraine

Les Iskander russes sont le modèle des armes nucléaires « tactiques » qui pourraient être utilisées dans la guerre d’Ukraine

Cette semaine, les porte-parole du gouvernement russe ont déclaré que la guerre était entrée dans une nouvelle phase . Les agents russes se concentreront, semble-t-il, sur le Donbass et sur la consolidation de leur emprise sur le sud de l’Ukraine et la mer d’Azov.

La réduction des attentes implique le constat d’une défaite partielle face à une armée ukrainienne dopée par l’OTAN et ses alliés avec plus de 10 000 millions de dollars d’armes de pointe . D’où l ‘« avertissement » russe contre de nouvelles livraisons d’armes en provenance d’Europe et des États-Unis et donc aussi le véritable danger nucléaire.

La bourgeoisie russe se concentre sur le Donbass et fait monter les enchères en mobilisant de plus en plus de troupes, à la recherche de quelque chose qu’elle puisse revendiquer comme victoire… craignant que si l’arrivée des armes se poursuit, elle pourrait faire face à une défaite catastrophique, un équivalent contemporain au retrait d’Afghanistan qui intensifie la contestation interne à un niveau insupportable pour eux.

C’est le scénario contre lequel l’actuel directeur de la CIA, qui était auparavant ambassadeur des États-Unis en Russie, a mis en garde . Selon lui, le « désespoir potentiel » d’obtenir l’apparence d’une victoire en Ukraine pousserait Poutine à « envoyer un signal » en lançant un missile nucléaire tactique contre l’arrière ukrainien.

C’est la fameuse stratégie de « l’ escalade vers la désescalade » qui, comme le souligne la presse européenne , fait partie de la doctrine nucléaire russe. La Russie montrerait ainsi sa détermination à ne pas accepter la défaite et sa décision d’aller plus loin dans la guerre pour contraindre les Etats-Unis et ses alliés à lui permettre une « sortie militaire honorable ». Il ne s’agirait pas seulement d’éviter ou de minimiser les réactions sociales internes, mais de rester dans le jeu impérialiste européen et centrasiatique avec «autorité».

Le fait est que personne ne sait très bien où se situe la limite de la Russie. Les stratèges de l’armée américaine elle-même le reconnaissent. Mais avec la même chose, ils recommandent de continuer à amorcer l’appareil militaire ukrainien. D’autres analystes aux États-Unis se joignent à la recommandation avertissant, oui, que si la Russie intensifie la guerre avec une utilisation limitée des armes atomiques, les États-Unis et l’OTAN ne devraient pas réagir immédiatement , comme ils ne l’ont pas fait pendant la guerre froide après l’invasion de la Hongrie ou de la Tchécoslovaquie. .

Les simulations et les « jeux de guerre » leur donnent raison. L’Université de Princeton a récemment présenté une simulation dans laquelle la Russie a effectué un « lancement nucléaire d’avertissement » et la réponse limitée de l’OTAN a ouvert une guerre qui, en quelques heures, a fait plus de 90 millions de victimes . Non pas que cela importe trop à l’un ou à l’autre, mais tout le monde reconnaît qu’il est encore « trop ​​tôt » pour atteindre ces niveaux de conflit et que « l’ennemi principal » est toujours la Chine.

Verrons-nous une arme nucléaire tactique exploser en Ukraine ?

Missiles tactiques russes «Iskander» à capacité nucléaire lors d’un exercice.

Tout semble indiquer que les États-Unis et leurs alliés sont déterminés à gagner la guerre dans le Donbass en envoyant du matériel et en donnant des conseils techniques à l’armée ukrainienne. Aujourd’hui, le vice-président de la sécurité et de l’action étrangère de l’UE, Borrell, a appelé d’urgence les pays membres de l’organisation à envoyer davantage d’aide militaire à l’armée ukrainienne dans le Donbass . Les États-Unis ont confirmé hier l’ envoi d’avions de combat et de 800 millions de dollars supplémentaires d’aide militaire .

En d’autres termes, il est très possible que tôt ou tard ce fameux point critique soit atteint où l’armée russe, après avoir doublé et envoyé de plus en plus de troupes, connaîtra une défaite inévitable si l’OTAN ne réduit pas sa participation au conflit .

Nul ne peut savoir aujourd’hui s’il sera le robinet du lancement d’une arme nucléaire tactique contre l’arrière ukrainien. Ni le gouvernement ukrainien ni l’OTAN, même si, comme nous l’avons vu, craignent cette éventualité, n’ont l’intention de faire quoi que ce soit pour l’éviter. Et de la bourgeoisie russe et de son élite politique, on ne peut attendre la moindre considération humanitaire. S’ils ne lâchent pas la bombe, c’est que dans leurs calculs ce n’est pas rentable pour eux.

Alors aujourd’hui les chances de voir une explosion nucléaire provoquée en Ukraine sont loin d’être acquises mais elles sont déjà importantes. Il n’est pas possible de regarder les gouvernements d’un côté ou de l’autre. Ils n’ont rien fait d’autre que créer et alimenter un massacre depuis le premier jour. Et ils ne changeront pas.

La seule option qui puisse arrêter cette folie et celles qui la suivent, c’est la guerre contre la guerre des travailleurs du monde entier .