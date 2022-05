Ukraine – LETTRE OUVERTE POUR MAYDAY

LETTRE OUVERTE POUR MAYDAY

Le 1er mai, la journée internationale de solidarité des travailleurs du monde, les groupes et individus suivants proclament notre opposition unie à la plus grande menace pour la classe ouvrière mondiale : la guerre impérialiste. Nous déclarons notre refus de nous accommoder de la poussée de guerre de l’impérialisme mondial contre la Russie. Nous arborons aujourd’hui sur nos bannières :

• A bas la guerre impérialiste par procuration de l’OTAN en Ukraine !

• pour le droit de la Russie à se défendre contre l’empiétement impérialiste !

Ceux de gauche qui cherchent à imiter la propagande de la classe dirigeante en réduisant ce conflit mondial à une lutte nationale pour « l’autodétermination » ukrainienne ignorent ce qui suit :

Bien que la Russie soit un État capitaliste depuis 1991, elle n’est pas une puissance impérialiste à part entière. L’impérialisme est plus que lorsqu’un État emploie la force militaire contre un autre. L’impérialisme est une étape du capitalisme représentée par la domination du capital financier. La Russie ne fait pas partie du « club impérialiste », mais d’une économie capitaliste relativement arriérée et dépendante.

L’opération militaire de la Russie en Ukraine est un effort désespéré pour l’empêcher d’être utilisée comme fer de lance dans les plans de longue date de l’impérialisme occidental visant à transformer la Russie en une semi-colonie pour piller ses vastes ressources internes. L’intégration de l’Ukraine dans la machine de guerre de l’OTAN était bien avancée avant que la Russie ne lance son opération militaire défensive. La Russie était confrontée à la perspective que toute sa frontière occidentale devienne partie intégrante de l’alliance de l’OTAN et qu’elle devienne un terrain d’essai pour le déploiement d’armements avancés, notamment des armes nucléaires, des systèmes de défense antimissile et des troupes visant directement la Russie.

Le coup d’État de Maïdan de 2014, mené par des troupes de choc fascistes sur le terrain et guidé par l’impérialisme américain, a installé un gouvernement fantoche efficace à Kiev. Depuis le coup d’État, ce gouvernement n’a pas seulement été un outil direct de l’impérialisme américain, mais a violemment réprimé tous les gauchistes, les Russes de souche et les autres minorités. La répression a provoqué une guerre civile sanglante en Ukraine lorsque les habitants du Donbass ont établi les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk pour se défendre du régime violemment russophobe de Kiev et de ses chiens d’attaque fascistes.

C’est pourquoi nous rejetons la politique de « défaitisme révolutionnaire » prônée par de nombreuses tendances marxistes centristes. Il ne suffit pas de s’opposer à l’intervention de l’OTAN en Ukraine. L’opposition à l’impérialisme signifie étendre son soutien à ceux qui sont directement dans sa ligne de mire. Cela signifie offrir un soutien à la fois aux Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk et à l’État russe. La Russie a le droit de défendre sa souveraineté par la force militaire contre la guerre par procuration de l’impérialisme.

Nous sommes également attachés à la véritable indépendance de l’Ukraine. Cependant, cela ne peut être réalisé sous l’égide d’une alliance de guerre impérialiste qui utilise l’Ukraine comme pion.

Nous nous opposons à la guerre par procuration en Ukraine parce qu’elle fait partie de la poussée de l’impérialisme vers la Troisième Guerre mondiale. Les efforts pour subordonner la Russie par des sanctions, la guerre et un changement de régime font partie des efforts toujours plus imprudents de l’impérialisme américain pour maintenir son hégémonie mondiale et inverser sa politique économique. face à la fois à ses rivaux impérialistes en Europe et à la montée de la Chine. Les rivalités sont alimentées par la crise économique capitaliste actuelle aggravée par la pandémie de Covid19. Une victoire de l’OTAN en Ukraine ne conduirait pas à la paix mais ne ferait que faire avancer les plans de guerre de l’impérialisme contre la Chine.

Une guerre entre l’OTAN et ses alliés contre la Russie ou la Chine risque d’anéantir des milliards de vies dans une guerre nucléaire et de déclencher des horreurs qui éclipseraient les pires enfers du XXe siècle.

Le 1er mai, nous nous engageons à nouveau non seulement à résister à l’impérialisme, mais à construire un mouvement indépendant de la classe ouvrière au niveau international pour renverser le capitalisme par la révolution socialiste mondiale. La signature et le partage de cette déclaration le 1er mai visent à commencer à reconstruire des liens concrets entre les forces marxistes véritablement anti-impérialistes dans le cadre de ce processus.

La lutte contre l’impérialisme doit devenir une lutte contre le système capitaliste et toutes les classes dirigeantes capitalistes ! La guerre ne prendra vraiment fin que lorsqu’il n’y aura plus d’États-nations ou de classes !

Les travailleurs du monde s’unissent !

Texte originel en anglais

OPEN LETTER FOR MAYDAY

On May Day, the international day of solidarity of the workers of the world, the following groups and individuals proclaim our united opposition to the greatest threat to the global working class : imperialist war. We declare our refusal to accommodate ourselves to the war drive of world imperialism against Russia. We hoist on our banners today the following :

• Down with NATO’s proxy imperialist war in Ukraine !

• for the right of Russia to defend itself against imperialist encroachment !

Those on the Left who seek to emulate the propaganda of the ruling class by reducing this global conflict to a national struggle for Ukrainian “self-determination” ignore the following :

Although Russia has been a capitalist state since 1991 it is not an imperialist power in its own right. Imperialism is more than when one state employs military force against another. Imperialism is a stage of capitalism represented by the dominance of finance capital. Russia is not part of the “imperialist club” but a relatively backward, dependent capitalist economy.

The military operation of Russia in Ukraine is a desperate effort to stop it from being used as a spearhead in the long held plans of western imperialism to turn Russia into a semi-colony to loot its vast internal resources. Ukraine’s integration into the NATO war machine was well advanced before Russia launched its defensive military operation. Russia faced the prospect of its entire western border becoming part of the NATO alliance and a staging ground for the deployment of advanced weaponry, including nuclear weapons, missile defence systems and troops aimed squarely at Russia.

The 2014 Maidan Coup led by fascist shock troops on the ground and guided by US imperialism, installed an effective puppet government in Kiev. Since the coup this government has not only been a direct tool of US imperialism, but has violently suppressed all Leftists, ethnic Russians, and other minorities. The repression provoked a bloody civil war in Ukraine as residents of the Donbass established the Peoples Republics of Donetsk and Luhansk to defend themselves from the violently Russophobic Kiev regime and its fascist attack dogs.

This is why we reject the policy of “revolutionary defeatism” being advocated by many centrist Marxist tendencies. It is not enough to just oppose NATO intervention in Ukraine. Opposition to imperialism means extending support to those in it directly in its cross hairs. This means offering support to both the Peoples Republics of Donetsk and Luhansk and to the Russian state. Russia has the right to defend its sovereignty by militarily force against imperialism’s proxy war.

We are also committed to the genuine independence of Ukraine. However this cannot be achieved under the aegis of an imperialist war alliance that is using Ukraine as pawn.

We oppose the proxy war in Ukraine because it is part of imperialism’s drive to World War 3. The efforts to subordinate Russia through sanctions, war and regime change, are part of US imperialism’s ever more reckless efforts to maintain its global hegemony and reverse its economic decline against both its imperialist rivals in Europe and rising China. The rivalries are fuelled by the ongoing capitalist economic crisis deepened by the Covid19 pandemic. A NATO victory in Ukraine would not lead to peace but only advance imperialism’s war plans against China.

A war between NATO and its allies against either Russia or China risks wiping out billions of lives in a nuclear war and unleashing horrors that would dwarf the worst infernos of the 20th century.

On May Day we recommit ourselves not only to resistance to imperialism but to building an independent movement of the working class internationally to overthrow capitalism through world socialist revolution. The signing and sharing of this statement on May Day is aimed at starting to rebuild concrete links between the genuinely anti-imperialist Marxist forces as part of this process.

The struggle against imperialism must be forged into a struggle against the capitalist system and all the capitalist ruling classes ! War will only truly end when there are no more nation states or classes !

Workers of the world unite !

Groups that have already signed include :

Individuals that have already signed include :

Mohammad Basir Ul Haq Sinha, Bangladesh Willi Eberle, Zurich, Switzerland Mark Andresen, Great Britain Elizabeth Hoskings Alex Jordan Dillard, USA Mike Gimbel, Retired Executive Board member, Local 375, AFSCME, AFL-CIO (USA) Joana Marisa Borges Boaventura, Brasil Marcelo Bastos, Brasil Márcia do Amaral Miranda, Brasil JM Considine James Hall, Great Britain Irene Bolger, Australia Anthony Hubert Codjoe, Ghana Karen Harris, Canada Moises Delgado, USA Mark Copestake, Great Britain Elizabeth Hoskings, Great Britain Botagoz Datkhabaeva (Kazakhstan) Andy Coombes (UNITE member), Great Britain, Angie Graham , Great Britain Kevin O’Connor Great Britain Candice McKenzie Australia Paul Humphries Great Britain Clive Healiss, Great Britain Louise Hart, Great Britain Jane Elliot, Great Britain Danny Coll, Great Britain Issac Cohen, Great Britain Kathy McConaghie, United States Myung-Seok Kim, South Korea Chang-Won Kim, South Korea Diana Isserlis, Great Britain Chico Bernardino, editor of Ciencia dos Trabalhadores (Brazil)

Ciência dos Trabalhadores

Em defesa dos Perseguidos Pelo Imperialismo

Liga Communista and classconscious.org have launched an appeal for groups and individuals to sign an open letter to be published on May Day 2022 against the imperialist NATO proxy war against Russia in Ukraine and for the right of Russia to defend itself against imperialist encroachment.

The open letter hopes to build on the momentum of the panel initiated by the two groups held on March 26th “Marxists speak out against the conflict between Russia and imperialism”.

As the imperialist offensive deepens in Ukraine and the drive towards WW3 accelerates, it is an essential political task for anti-imperialist forces to also deepen our collaboration. We must work together to build the socialist leadership of a genuinely anti-war movement that is built upon the twin goals of fighting imperialism and building socialism.

To sign the letter please send an email to :

ClassConscious@protonmail.com

or

emancipacaotrabalho@gmail.com

Some of the groups involved in the March 26th panel are putting out a call for joint actions on May Day through marching in a united front style bloc together at May Day marches. This is a separate political initiative. To join this initiative please email :

mayday2022@protonmail.com .