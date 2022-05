Guerre d’Ukraine: les deux camps impérialistes consolident leurs bases (bilan au 7 mai)

La Bataille d’Ukraine

Supériorité de l’artillerie russe et de son usage au combat

+ Pour comprendre la bataille en cours, je recommande un texte posté sur twitter sous forme de fil (Thread) à propos de l’artillerie russe. C’est nous qui soulignons certains passages:

“Si vous avez suivi la guerre avec un minimum d’intérêt, vous avez maintenant beaucoup entendu parler de la fameuse artillerie russe. Il est possible que vous vous demandiez pourquoi et comment l’artillerie russe pourrait être meilleure que celle de ses concurrents. Jetons un coup d’œil. Commençons par réfléchir au type de problème que les planificateurs militaires russes pourraient tenter de résoudre. Dans ce cas, nous devons commencer par l’US Air Force. Elle est bonne. Très bonne. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique dispose de moyens aériens exceptionnellement puissants.

Alors, comment les planificateurs russes pourraient-ils se préparer à cela ? Tout risquer pour arracher la supériorité aérienne à l’USAF est un plan dangereux. L’armée de l’air russe est bonne, mais c’est quand même un gros pari. Il faut donc construire une armée qui puisse fonctionner sans supériorité aérienne. Le moyen d’y parvenir est de déployer des défenses anti-aériennes et une artillerie plus nombreuses et plus performantes. La défense antiaérienne transforme votre armée en un porc-épic capable de parer aux attaques aériennes, et l’artillerie vous permet d’appliquer la puissance de feu sans utiliser beaucoup d’avions. La Russie excelle donc dans ces systèmes.

L’armement anti-aérien russe est exceptionnel. Du S-400 (un système à longue portée de classe mondiale qui a abattu un avion à réaction ukrainien à 150 km au début de la guerre) aux systèmes de défense ponctuelle comme le Pantsir. Mais ce n’est pas le sujet de ce fil de discussion. Parlons plutôt d’artillerie.

Rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de la planification d’une guerre où vous pourriez ne pas avoir le contrôle de l’air. Cela signifie que les forces terrestres russes doivent être capables d’infliger des punitions massives par elles-mêmes. Les unités de l’armée russe ont à la fois une plus grande concentration d’artillerie et une plus grande portée.

Nous pouvons utiliser une brigade américaine comme base de référence pour cela. Une brigade blindée américaine aura un seul bataillon d’artillerie équipé de 18 obusiers “Paladin”, pour soutenir un escadron de cavalerie et 3 bataillons d’armes combinées. Il s’agit d’une unité lourde en véhicules blindés et en infanterie.

En revanche, une brigade russe typique sera équipée de 54 pièces d’artillerie, soit littéralement trois fois plus qu’une brigade américaine. Il s’agit d’une unité avec moins d’infanterie mais plus de gros canons (nous reviendrons sur les types d’armes dans un instant). Maintenant, il est important de se rappeler l’aspect de la puissance aérienne de tout ceci. L’Amérique compte bien contrôler l’air et délivrer sa puissance de feu de cette manière. Il suffit de voir ce que la puissance aérienne américaine a fait à l’Irak. Les brigades russes sont au contraire construites pour infliger des punitions indépendamment des moyens aériens.

Examinons certaines des armes utilisées par la Russie. Tout d’abord, nous avons le 2S19 Msta. Il s’agit d’un obusier de 152 mm qui est le corollaire du Paladin de 155 mm des États-Unis. Il a une portée de tir d’environ 25 km, légèrement supérieure à celle du Paladin. Une brigade russe en possède 36 ! La Russie dispose également de la famille “Tornado” de systèmes de roquettes à lancement multiple (MLRS). Il existe quelques variantes, mais la version G, par exemple, peut tirer 40 roquettes de 122 mm jusqu’à 40 km. Une autre variante tire des roquettes plus lourdes de 300 mm. Une brigade typique dispose de 18 Tornados. Le Tornado est le plus récent et le meilleur système MLRS russe, mais l’armée dispose également d’autres systèmes de roquettes comme le BM-21 Grad et le BM-30 Smerch.

Pour résumer, l’armée russe déploie une artillerie trois fois plus dense qu’une formation américaine équivalente, et ses armes ont une portée supérieure. Tout est question de puissance de feu. La Russie ne combat pas l’armée américaine, et si Dieu le veut, elle ne le fera jamais. Cependant, la doctrine américaine est le point de départ des armées occidentales et l’Ukraine opère avec un désavantage d’artillerie tout aussi important, mais sans la supériorité aérienne sur laquelle l’Amérique peut compter.

La Russie mène cette guerre comme elle l’a prévu. Elle assomme l’Ukraine avec une puissance de feu basée au sol à différentes profondeurs opérationnelles, avec des feux de brigade sur le champ de bataille local et des Kalibrs qui font des dégâts dans les profondeurs du pays.

En fin de compte, lorsqu’elles le peuvent, les troupes russes préfèrent ne pas envahir les positions ukrainiennes avec des chars et de l’infanterie. Elles préfèrent plutôt fixer les unités ukrainiennes sur place et les détruire avec leurs feux écrasants. C’est ce que nous observons dans le Donbass“.

+ Analyse à mettre en regard de ce qui vient d’être dit sur l’artillerie russe: “Kiev ne peut pas entretenir et réparer les armes complexes des États-Unis et de l’OTAN – si elles se cassent, elles sont inutilisables. Pour chaque pièce d’équipement lourd que l’armée ukrainienne est sur le point de recevoir dans le cadre de cette injection massive d’aide militaire fournie par les États-Unis, il y a la réalité tacite mais critique de la question de la maintenance et de la durabilité. En termes simples, s’il est cassé, vous ne pouvez pas l’utiliser. Et les équipements militaires se cassent – fréquemment – surtout lorsqu’ils sont soumis aux contraintes et au stress du combat moderne incessant.

Prenez l’obusier tracté M777 de 155 mm que les États-Unis fournissent à l’Ukraine. Il est fait d’un alliage de titane et non d’acier, ce qui rend le recul dangereux, les blessures dues à l’utilisation sont fréquentes, et la fatigue du métal arrive rapidement. Il s’use rapidement.

En fournissant à l’Ukraine un équipement dont il est pratiquement garanti qu’il tombera en panne peu de temps après son entrée en combat, et pour lequel l’Ukraine ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire pour l’entretenir et le réparer, Biden et Pelosi ne font rien d’autre que de donner à l’armée ukrainienne des pilules de suicide et d’appeler cela de la nutrition“.