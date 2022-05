LES MENSONGES DE LEGAULT

Dans le Journal de Montréal, le 21 jan 2022, page 63, on se demande maintenant combien il y a eu, vraiment de morts de COVID-19 pendant la période de février 2020 à janvier 2021? La surmortalité au Québec a engendré 5400 morts (de plus qu’attendu), alors que 8489 personnes sont décédées de la COCID-19, SELON L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Certaines personnes vulnérables ont PEUT-ÊTRE été emportées plus tôt en raison du coronavirus ? Il est aussi possible que la COVID-19 N’AIT PAS ÉTÉ LA cause direct de décès chez les personnes âgées ou ayant des comorbidités.

Dans un autre article sur la même page, on nous dit que le Québec compte 12 639 décès liés é la COVID-19 ?!? Sur la page 6 du même journal, Legault nous dit qu’on a eu MOINS de surmortalités colligées par l’Institut de la statistique du Québec !?! Il ne donne pas de chiffres ? Mais il nous dit qu’on a un meilleur score qu’ailleurs grâce à ses mesures restrictives?

Sur la page 63 du même journal, on nous dit que la Nouvelle Zélande n’a enregistré qu’une cinquantaine de décès liés à la COVID-19, grâce à un control strict de la frontière, surtout les aéroports.

Trouvez l’erreur ?!? Legault ne ratte pas une occasion de blâmer les anti-vax par exemple, pour tous ses malheurs. C’est très commode d’avoir un bouc-émissaire pas loin pour écoper de l’incompétence et la malhonnête de Legault.

Il y a d’autres chiffres douteux que Legault nous lance. Comme, par exemple, le nombre de cas COVID dans les hôpitaux au Québec ? Selon lui, 50% des cas sont des gens vaccinés. Des vaccinés ? À quoi ça sert d’être vacciné?