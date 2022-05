LA THÉORIE DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ANTHROPIQUE PREND L’EAU?

Sur ce blog, je dénonce l’escroquerie du Réchauffement Climatique, dit Anthropique, sous toutes ces formes.

Et Résistance71 porte à notre connaissance cet article de Roy Spencer (Docteur en climatologie, ex-climatologue à la NASA) du 20 septembre qu’ils viennent de traduire et de publier ce jour ▼

Je me demande si Allen et Grubb vont aussi appelés des “négationnistes” pour avoir montré que les modèles climatiques de l’empire sont à poil ?…

Le timing de la “compréhension” de ces auteurs de la même chose ne semble pas très crédible. De l’article du journal “the Independant” : “D’après le ‘Times’, un autre auteur de cet article, Michael Grubb, professeur d’énergie internationale et du changement climatique au University College de Londres, a admis que ses modèles de prédiction précédents avaient surestimé l’augmentation des températures. Au sommet sur le climat de Paris en 2015, le professeur Grubb avait dit : ‘Toutes les preuves de ces 15 dernières années me mènent à conclure que donner pour prédiction une augmentation de 1,5oC n’est simplement pas compatible avec la démocratie.” Parlant au “Times” il avait dit : “ Lorsque les faits changent, je change d’avis , comme l’avait dit en son temps (John Meynard) Keynes .”

La compréhension par les auteurs que les modèles climatiques produits ont fourni trop de réchauffement par prédiction depuis 2000 est une chose connue depuis au moins 5 ans. Ceci n’est pas un secret, Christy et moi-même avons été fustigés et traités de “négationnistes” pour l’avoir dit de manière répétitive.

J’essaie toujours d’analyser mon sentiment sur le comment les deux auteurs de cette étude, Myles Allen et Michael Grubb, aient pu être autorisés à errer si loin de la réserve de l’empire et de son porte-parole en la matière du GIEC de l’ONU.

Le dogme erroné du réchauffement climatique anthropique ou RCA battait déjà de l’aile avant le meeting de Copenhague en Novembre 2009. Depuis le Climategate de novembre dernier, l’escroquerie de ce dogme pseudo-scientifique a été exposée ainsi que la dictature de la pensée unique de l’organe politique (et non scientifique) de l’ONU en la matière : le GIEC, qui a agi en véritable tyran du dogme pseudo-scientifique pendant plus d’une décennie.

Le passage de la tendance « refroidissement global » des années 70 a la tendance « réchauffement global » de la fin des années 80 n’est aucunement prouvé scientifiquement. Ceci est le résultat exclusif d’une décision politique, motivée par des intérêts financiers particuliers. Si le problème de la pollution est bien réel, celui du RCA est un leurre qui ne profite qu’a une minorité de financiers et de grosses multinationales.

Ci-dessous le manuel du sceptique de Joann Nova, journaliste scientifique australienne qui démonte le dogme pour nous dans ses deux versions complémentaires Manuel du Sceptique I :

et le Manuel du Sceptique II :

A lire absolument et faire passer sans modération !

Voire une escroquerie ▼

Pour vous dire que dès que le gros Al Gore a pointé le bout de son nez pour nous vendre, cher, SA vérité qui dérange, nous n’avons pas cessé de relever les approximations, incohérences et mensonges, puisque ce film s’appuie sur « de sérieuses recherches scientifiques, notamment celles du GIEC » comme le précise sa fiche Wikia.

Et ici, précisément on dénonce la véritable escroquerie mise en place par le GIEC qui agi en véritable tyran du dogme pseudo-scientifique et ce depuis près de 30 ans… Mais le blog Résistance71 le dénonce depuis plus longtemps que moi et de manière argumentée :

Escroquerie du changement climatique anthropique : Escroquerie d’un marché « vert » de 5 à 7000 milliards de dollars !

de l’origine abiotique profonde du pétrole : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pétrole (abiotique) et en version Je rappelle ici une autre Théorie, celle, Russo-Ukrainienne,et en version PDF N° 26 de 68 pages ▼ https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf

