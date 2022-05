Nous, Français, sommes champions!

OLIVIER CABANEL — Oui, nous, les Français , nous sommes les champions !, nous pouvons y aller de notre cocorico ! Il y a eu le foot mais ceci est du passé, attardons-nous un peu au présent…

En effet, nous sommes champions du monde de la consommation des médicaments, de la consommation des psychotropes (trois fois plus que nos voisins européens), de la consommation des antibiotiques (la quantité d’antibiotiques consommés en Europe atteint 10 493 tonnes en 1997 et, en dix ans, probable que nous ayons fait un grand bon en avant).

A ce sujet, je voudrais rappeler à nos amis chasseurs que les faisans d’élevage, qu’il vont tuer à la prochaine ouverture de la chasse, sont tellement bourrés d’antibiotiques, qu’ils devraient être interdits à la consommation.

Nous sommes aussi champion du monde de la consommation d’anti-migraineux, du nombre de césariennes, de la contamination par transfusion (57 % des transfusés en France, pour 3,3 % en Angleterre), de l’importation d’amiante, du nombre d’incinérateurs (193), et il faut se souvenir que même s’ils sont aux normes, la santé se moque des normes puisque les quantités de dioxines rejetées s’additionnent dans notre corps.

Nous sommes aussi champion du monde du nombre de centrales nucléaires : 19 centrales nucléaires, faisant tourner 58 réacteurs et, en conséquence, produisant autant de déchets dangereux : 136 sites de déchets radioactifs, répartis dans pratiquement chaque départements français.

Pour plus de détail, vous pouvez consulter le « rapport de l’observatoire national de l’ANDRA dont le titre est : Où sont les déchets radioactifs en France ? ». c’est un ouvrage complet et très édifiant (www.andra.fr).

De cause à effet, nous sommes aussi champions du monde de la consommation de tranquilisants (cinq fois plus qu’aux Etats-Unis).

Pour finir en beauté, champion du monde du suicides des jeunes.

II y a aussi les places de seconds, tout aussi honorables, puisque juste derrière les Etats-Unis, nous sommes le pays ou il y a le plus d’obèses : 1 Américain sur 3 et, en France, 1 sur 4 (avec l’Allemagne)!

Cette obésité est due en partie aux 2,7 kg d’additifs que nous consommons chaque année et qui se trouvent dans les sucreries et les boissons artificielles. Qu’attendent donc nos champions de boissons pétillantes pour augmenter un peu les doses afin de nous permettre de détrôner les Américains ?

Pourtant, il y a un record dont nous pourrions être fiers. Bien sûr ce n’est qu’un record d’Europe, mais ce n’est pas le moindre.

Nous sommes les champions d’Europe, dans la catégorie « patrons les mieux payés ».

C’est un magazine américain qui le révèle : Fortune pour ne pas le nommer.

Celui-ci a découvert que nous étions champions d’Europe parmi le classement des vingt chefs d’entreprise européens les mieux payés de l’année 2006.

En tête, Carlos Goshn patron de Renault avec 45 millions de dollars, puis Jean-Paul Agon, patron de l’Oréal avec 19 millions de dollars, en septième position nous trouvons Thierry Demarest, patron de Total, et Daniel Bouton, inspecteur général honoraire des finances, président-directeur général de la Société générale. Il anime aussi le groupe « croissance » au Médef et il est administrateur de Total et de Veolia environnement.

Vous voyez qu’il ne faut pas désespérer.

Vive la France qui gagne, comme dit notre président qui goûte des vacances bien méritées, et fête certainement tous ces titres enviables.

Mais je pose une question : pourquoi personne n’est allé chercher les coupes du monde de ces records ?

J’ose espérer que nous n’avons pas honte de les avoir remportées, et qu’il ne s’agit que d’un bête oubli.