INTERVIEW AVEC UN CAMMIONEUR

Mon ami, Éric, me dit qu’il est en route pour le Grand Rassemblement à Ottawa, le 29 Janvier, 2022. Les Cow-Boys de la route ouvrent la voie aux retours aux bons sens. Les OUTSIDERS, déconnectés de RADIO CANADA, prennent les choses en main appuiés par la classe moyenne qui diminue et les pauvres qui ont doublés depuis l’élection de Trudeau. Environ cent vingt milles camions lourds sont en route de PARTOUT au Canada et convergent vers l’entonnoir, la ville unilingue, la capitale du DOMINION du Canada.

Après la Grande Vague Grise du temps de Mulroney quand il a essayé de diminuer nos pensions, voici que l’histoire se répète. Un million de contestataires réclament LA LIBERTÉ! ON le sait, Trudeau. Tes chiffres mentent ! Et on va le prouver. Le FAKE NEWS de RADIO CANADA, que Trudeau contrôle, c’est fini ! Une nouvelle aire commence le 29 janvier. Vous en faites parti ? Pourquoi pas?

Fini les masques, les vaccins, la folie furieuse d’une fausse pandémie ! Le vrai score c’est 1 à 0 pour le peuple contre Trudeau qui n’a eu que 23% du vote aux dernières élections. Pour qui se prend-t-il pour nous garder enchaînés derrière une remorque chargée, mais sans roux.

On veut AVANCER vers un avenir éblouissant sans restrictions débiles, une vraie démocratie. Qui est pour?

Moi, Éric.

John Mallette

Le Poète Prolétaire