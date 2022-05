La guerre en Ukraine, une escalade dans l’affrontement impérial

Par Andrey Sushentsov (revue de presse : Arrêt sur info – 14/5/22)*. Source secondaire: France-Irak Actualité.

Plusieurs scénarios se présentent à Moscou, Kiev et l’Occident (Washington-Bruxelles)

Pourquoi les relations russo-ukrainiennes préoccupent-elles chaque Russe et chaque Ukrainien ? Dans une certaine mesure, ce qui se passe est une guerre civile à retardement, qui aurait pu se produire au début des années 1990 avec l’effondrement de l’URSS, lorsque la première génération de dirigeants russes et ukrainiens se vantait d’avoir évité un divorce sanglant comme celui de la Yougoslavie.

En Russie, une personne sur deux a des parents dans le pays voisin, et ce qui s’y passe est davantage une question de politique intérieure. Par exemple, si le gouvernement ukrainien ferme des églises orthodoxes russes ou interdit un parti politique d’opposition pro-russe, l’affaire est immédiatement couverte par la télévision d’État et les politiciens russes font des déclarations.

Tous les pays post-soviétiques ont accédé à l’indépendance le même jour, et chacun de ces États est en quelque sorte une expérience de construction de l’État, d’établissement de stratégies politiques étrangères et intérieures.

La particularité de l’expérience étatique ukrainienne est soulignée par le dilemme suivant : comment est-il possible de concilier les deux piliers de l’État ukrainien – l’Ukraine galicienne et la communauté russe orientale ? À un moment donné, les représentants des régions occidentales ont eu un bâton en main, et ils ont commencé à l’utiliser dans leur dialogue avec les représentants de l’Est – c’est pourquoi le dernier Maïdan a gagné. La voie sur laquelle s’est développée l’expérience ukrainienne reflète une réduction progressive de la présence et des intérêts de l’identité russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lorsqu’il a tenté de s’assurer le soutien de l’est du pays pendant les élections, a promis qu’il n’interdirait jamais l’enseignement du russe dans les écoles, qu’il garantirait le statut du russe en tant que langue de communication avec les agences gouvernementales et qu’il protégerait la mémoire de la Grande Guerre patriotique. Dès qu’il est arrivé au pouvoir, il est devenu clair que ses intentions étaient de faire exactement le contraire.

Aujourd’hui, en observant ce qui se passe dans les médias occidentaux, nous pouvons voir que tout est présenté comme si la grande et forte Russie attaquait la petite Ukraine. Du point de vue de l’équilibre stratégique des forces, cependant, la situation n’est pas si évidente. L’Ukraine est la deuxième plus grande nation d’Europe en termes de taille physique après la Russie. La population de l’Ukraine est d’environ 40 millions d’habitants, ce qui est important par rapport aux normes européennes.

L’armée ukrainienne est la troisième plus grande d’Europe après celles de la Russie et de la Turquie – entre 220 000 et 240 000 personnes. La part des dépenses militaires dans le PIB de l’Ukraine est de près de 6 % (au niveau d’Israël), les forces armées ont été modernisées et Kiev a acheté des systèmes armés modernes à l’Occident. Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a directement souligné que des instructeurs occidentaux avaient formé des dizaines de milliers de soldats ukrainiens. En arrosant l’Ukraine d’armes, l’Occident a cherché à créer un contrepoids à la Russie, en l’affrontant d’une manière qui absorberait complètement son attention et ses ressources – un peu comme la confrontation du Pakistan avec l’Inde.

Il y a quelques semaines, des farceurs russes ont appelé le ministre britannique de la défense et, au nom du Premier ministre ukrainien, lui ont demandé comment la Grande-Bretagne réagirait s’ils envisageaient de créer des armes nucléaires en Ukraine. Le ministre de la défense a répondu que le Royaume-Uni soutiendrait toujours ses amis ukrainiens.

Il semble à beaucoup que l’Occident ne permettrait jamais à l’Ukraine d’obtenir ses armes nucléaires, mais il est tout à fait possible que l’Occident réagisse de la même manière que dans le cas d’Israël : Officiellement, le pays ne possède pas d’ADM, mais, comme l’a dit un dirigeant israélien, « Si nécessaire, alors nous l’utiliserons. » Métaphoriquement parlant, on peut dire que les Américains ont mis un gilet pare-balles aux Ukrainiens, leur donnant un casque et les poussant vers la Russie : « Succès, mon pote. » En fin de compte, tout cela a conduit à une relation de dépendance unilatérale. L’Ukraine est très dépendante de l’Occident, mais ce dernier ne prévoit pas de la soutenir systématiquement pour toujours.

Comment les Américains se comporteraient-ils si la Russie répondait par une menace comparable ? Lors d’une des auditions au Sénat américain, l’amiral américain Kurt W. Tidd a déclaré que « la Russie étend sa présence dans la région, concurrençant directement les États-Unis pour l’influence dans notre hémisphère ». Imaginez que la Russie commence à interagir avec le Mexique de la même manière que l’Occident se comporte actuellement avec l’Ukraine : De façon inattendue pour les Américains, le Mexique commence à se militariser rapidement, pense à son propre programme de missiles, aux armes nucléaires. Les Mexicains se souviennent de griefs datant du 19e siècle, lorsque le Texas ne faisait pas encore partie des États-Unis. Que feraient les États-Unis, compte tenu des fuites très récentes sur le désir de l’ancien président Donald Trump d’envahir le Venezuela « en raison d’une menace pour la sécurité régionale ? »

Nous sommes probablement au point de départ d’une crise en cours, et pas près de sa fin. La première proposition diplomatique faite par la Russie au début de la crise était que l’Ukraine reste neutre, que la Crimée soit reconnue comme territoire russe et que les républiques du Donbass soient reconnues comme indépendantes. En réponse à ces demandes, l’Ukraine a avancé les siennes : Le rapatriement complet de son territoire d’avant 2014 et aucun pas vers la Russie. La maximisation des demandes ukrainiennes signifie qu’un point d’équilibre n’a pas encore été trouvé dans la campagne militaire en cours. Cependant, elle dispose de ses propres options d’évolution.

Dans le premier scénario, le gouvernement ukrainien actuel et la Russie concluent un accord qui prend en compte les demandes russes, et ces accords sont reconnus par l’Occident comme faisant partie d’un accord global de sécurité européenne. La crise russo-ukrainienne laisserait place à une confrontation militaro-politique russo-occidentale, semblable à celle de la guerre froide.

Le deuxième scénario suppose le développement des événements sous l’influence de la situation militaire sur le terrain. En conséquence, soit un équilibre est inévitablement trouvé, soit l’une des parties l’emporte. Dans ce cas, il existe des risques que l’Occident ne reconnaisse pas les résultats de l’accord et qu’un nouveau gouvernement ukrainien se mette en place, auquel s’oppose le gouvernement en exil. L’Occident mettra en place un système de soutien à l’underground ukrainien, similaire à celui qui existait dans l’ouest de l’Ukraine dans les années 1950.

Le troisième scénario implique une forte escalade des tensions entre la Russie et l’Occident. Il est possible que la crise s’étende aux pays de l’OTAN ou que l’escalade de la guerre de sanctions contre la Russie s’intensifie dans l’espoir d’ébranler les fondements de l’État russe. Dans ce cas, les risques d’une collision nucléaire augmenteront. Toutefois, jusqu’à présent, nous constatons que les dirigeants occidentaux prennent leurs distances par rapport à de tels plans et affirment qu’ils n’enverront pas de forces de l’OTAN dans ce conflit. Néanmoins, nous avons vu à plusieurs reprises comment l’Occident franchit ses propres « lignes rouges » – cela peut vraiment se reproduire.

Andrey Sushentsov est directeur de programme du Valdaï Club, un think tank russe.

