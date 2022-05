la grande explosion sociale mondiale arrive

Le prolétariat a définitivement renié la gauche et la droite et l’effondrement économique de la planète marchandise catastrophique est inéluctable. Les larbins politiciens de toute allégeance ne décident rien, pas plus que les godillots de la finance en transe qui regardent le crédit chimérique déclassifié s’étioler. Ce ne sont que des polichinelles actant les mécanismes incontournables du capital. Le capitalisme, sous toutes ses formes – libertaire – conservatrice – socialiste – capitaliste d’État, va s’écrouler. De tout ceci, prédit…tous aux abris, à moins, déclame le philosophe, que l’Europe capitaliste réagisse, se braque, s’arme et se joigne à la maison Russie pour forger l’Eurasie de Brest à Vladivostok. Une troisième superpuissance contre l’hyperpuissance Étatsunienne et contre le dragon chinois…et la guerre nucléaire sera assurée. Une pièce d’anthologie politico-économique à écouter et analyser absolument. Cependant, garder en tête, chers lecteurs, que nous devons et que nous pouvons construire l’alternative à cette apocalypse annoncée.