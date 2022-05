Par Jean-Loup Izambert et Claude Janvier.

Vient de paraître: COVID-19: LE BILAN EN 40 QUESTIONS

IS-Édition : https://www.is-edition.com/

Résumé (Extrait du livre 33 feuillets sur notre librairie):

La crise liée à la covid-19 a mis en lumière de sérieux problèmes de

désinformation venant d’Internet mais aussi parfois, contre toute

attente, de l’UE, de l’OMS et de la France, toutes trois mises

sous pression par les lobbies de puissants groupes

pharmaceutiques et cabinets de conseil.

Ainsi, plusieurs informations relayées au public se sont

finalement avérées inexactes ou tronquées.

Plus inquiétant, certaines études scientifiques essentielles

ont été ignorées et des conflits d’intérêts ont été découverts, installant un sentiment

de méfiance dans l’esprit de nombreux citoyens.

Face à ce manque de clarté, le journaliste Jean-Loup Izambert et

l’écrivain-essayiste Claude Janvier sont allés à la rencontre de spécialistes

de tous bords (médecins, chercheurs, avocats, journalistes,

élus, associations…) pour apporter des réponses précises et sourcées

à 40 questions que se posent les Français.

Quelle est la dangerosité réelle du virus covid-19 ? Les test PCR sont-ils

fiables ? Combien ont-ils coûté à la France ? Le cabinet McKinsey a-t-il

contribué à élaborer le plan de vaccination en France ? Pourquoi le

gouvernement n’a-t-il pas favorisé les traitements contre la covid-19 ?

Le port du masque est-il efficace ? Quel est le bénéfice/risque des

vaccins à ARNm ? Sont-ils vraiment sans effet secondaire ? Le Passe

vaccinal est-il justifié ? Comment se défendre légalement face à

certaines mesures gouvernementales ?

Retrouvez toutes les réponses et bien d’autres questions dans

Covid-19 : Le bilan en 40 questions, ainsi que des informations

pratiques et juridiques pour faire respecter ses droits dans un

contexte législatif parfois abusif.

IS-ÉDITION. Maison d’édition – Marseille

Collection: Faits et société

Genre: Essai – Enquête

300 pages

Prix 20 euros TTC

ISBN 978-2-36845-295-0