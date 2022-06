DÉMOCRATIE FRAGILE

Tout le monde debout en avant pour une vraie démocratie.. Oubliez ceux derrière devant leur télé allumée 24 heures par jour, tenus dans la peur. Sortez ! Joignez le vrai monde souriant et décidés à Ottawa et à Québec.

On était plus qu’un million samedi et dix milles mardi à Ottawa, mais il y aura un million encore samedi. Moi je serai à Québec, dans l’action, pour une vraie démocratie, justice pour tous. Je vous jure que ça veau la peine, peu importe la température. Car l’ambiance est chaude et gaie.

Mais c’est presque juste des jeunes. Où sont les vieux qui ont le plus à perdre? Fermez votre télé qui vous crache que des mensonges et venez voir par vous-même ce qui se passe. Marchez la tête haute dans la joie et la dignité.

Les braves camionneurs, des pères et mères de familles, nous ont montrés la voie. J’ai parlé longuement avec un camionneur de Calgary et il m’a dit que ça lui coute trois milles dollars de fuel pour venir à Ottawa, sans compter qu’il perd beaucoup en ne travaillant pas. Mais la cause est juste, donc il va rester à Ottawa juste qu’à temps que ça se règle.

On va gagner ! Il faut gagner! Pour vous et vos familles, pour la démocratie et non l’esclavage que Trudeau et Legault veulent nous imposer pour plaire au 1%. Mais pas pour vous qui avez votez pour eux ! Il est temps que ça change, pour le mieux!

Venez à Ottawa ou à Québec, faire une différence. Dieu est de notre bord ! Regardez toute cette belle neige qui tombe sur ces deux belles villes historiques. Il faut abolir la tyrannie qui tue plus que la COVID. Revenons à la NORMAL!

Tout les médias étaient là à Ottawa, sauf un: LES 7 DU QUÉBEC!

John Mallette

Le Poète Prolétaire