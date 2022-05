Islande – Énorme mortalité supplémentaire due aux vaccins anticovid ARN

http://mai68.org/spip2/spip.php?article11698

Islande : 30 % de décès supplémentaires au premier trimestre 2022 et presque le double des mort-nés et des décès infantiles en 2021

24 mai 2022

Cet article est originellement écrit en allemand. Je vous présente un traduction Google. L’original en allemand est reproduit dans un cadre au lien ci-dessus.

En Islande, il y a eu une augmentation du nombre de décès au premier trimestre 2022 de 30% par rapport au premier trimestre de l’année précédente 2021 ! Au cours des mois précédents à partir de décembre 2021, les soi-disant « vaccins de rappel » ont été administrés principalement aux personnes âgées anxieuses. Il y a une augmentation apparemment inexplicable du nombre de décès non seulement chez les personnes âgées, mais aussi chez les enfants à naître et les nourrissons depuis la campagne de vaccination du printemps 2021.

Par JÖRG WOLLSCHLÄGER

Dans la petite nation insulaire de l’Atlantique Nord qui compte un peu plus de 360 ​​000 habitants, 28% d’insulaires de plus sont décédés entre janvier et mars 2022 que lors de la première moyenne trimestrielle des cinq années précédentes. C’était 760 personnes. Au cours de la période de 5 ans mentionnée, il y en avait en moyenne 592 au premier trimestre. Les nombres absolus variaient entre un minimum de 560 et un maximum de 620 décédés.

L’épidémiologiste en chef islandais Thorolfur Gudnason l’explique avec les décès de Covid, mais les statistiques n’en comptent que 64 comme décès de Covid. Ces chiffres doivent être remis en question, car, comme dans la plupart des autres régions du monde, les personnes mortes DU Covid-19 et les personnes mortes AVEC le covid-19 ont été comptabilisées comme des décès Covid de manière indifférenciée. Cependant, il existe toujours une surmortalité inexpliquée de plus de 100 décès si la moyenne sur 5 ans est utilisée comme comparaison. La plupart des morts avaient plus de 70 ans. En décembre 2021 et janvier 2022, plus d’un tiers de la population a reçu un troisième « vaccin », également appelé rappel, principalement des personnes d’âge moyen et âgées. Deux sont décédés directement après une vaccination par ARNm Covid-19. On ne sait pas combien de personnes au total diffèrent des effets secondaires possibles des vaccinations, car ici aussi, comme dans le reste du monde, une sous-déclaration des rapports peut être supposée.

Presque le double des mort-nés

Année pandémique, 2020, il n’y a pas eu d’augmentation par rapport aux 10 dernières années, 28 enfants sont morts suite à des fausses couches ou avant d’avoir atteint l’âge d’un an. Entre 2011 et 2020, il y a eu en moyenne 5,9 fausses couches et décès pour 1 000 naissances vivantes par an. En 2021, il était presque le double à 10,7 pour 1000 naissances. La campagne de vaccination a commencé en Islande au début de 2021 et a atteint une couverture vaccinale de 70 % des personnes « entièrement » vaccinées le 15 juillet. Selon les informations officielles (Statistics Iceland), jusqu’en avril 2021, 11 cas de fœtus « endommagés » étaient connus en Islande. Quelles sont les causes des lésions fœtales, des mortinaissances et des décès infantiles ? Source : Frettin

Mainstream : décès « inexpliqués »

Le courant dominant s’appuie sur deux sources (au 29/04/2022) pour promouvoir la vaccination comme sûre pour les femmes enceintes : une étude publiée en juin 2021 était si mal conçue que ses conclusions ne sont pas valides, selon Children’s Health Defence. Un autre, commandé par le CDC américain, est défectueux. Dans ce document, la conclusion et la base de données ne concordent pas. Les chiffres montrent en fait que les vaccinations Covid augmentent la probabilité de naissances prématurées. Il existe également deux autres critiques sérieuses liées à la conception de l’étude. Ces publications contredisent également une étude israélienne de février 2022, écrite par Joesh Guetzkow de l’Université hébraïque de Jérusalem, qui suppose un risque accru de fausse couche de 34 % chez les mères vaccinées ! Le courant dominant, ses « vérificateurs de faits » et les « scientifiques du gouvernement » qui dépendent de la politique et des sociétés pharmaceutiques ne sont pas découragés par cela. Toutes sortes de vaccinations, y compris la vaccination par ARNm Covid-19, sont annoncées, en particulier pour les femmes enceintes, car cela confère une immunité au fœtus. Comment ce danger apparent pour les fœtus et les nourrissons est-il causé ?

Après la vaccination, le lait maternel contient de l’immunoglobuline A (anticorps) et des protéines de pointe et l’ARNm du vaccin

Le lait maternel des femmes enceintes vaccinées contient de l’immunoglobuline A (IGA) contre le virus Sars-Cov-19 à des concentrations normales. La même étude (preprint), qui a été publiée en octobre 2021 (la vaccination par le BNT162b2 induit la sécrétion d’anticorps spécifiques du SRAS-CoV-2 dans le lait maternel avec un transfert minimal d’ARNm du vaccin), a également démontré que les protéines de pointe et l’ARNm du vaccin à de faibles concentrations sont contenus dans lait maternel. La barrière dite placentaire (syncytiotrophoblaste) sert de barrière protectrice pour l’embryon et le fœtus en croissance contre les influences potentiellement nocives de la circulation sanguine maternelle, telles que les agents pathogènes. Il a été démontré que les anticorps et l’ARNm BNT162b2 Pfizer (transfert efficace de la mère au nouveau-né des anticorps contre le SRAS-CoV‑2 et le vaccin BNT162b2 ARNm COVID-19) peuvent traverser cette barrière. Si la mère est vaccinée, le fœtus ou l’enfant est tout aussi exposé qu’elle aux risques d’atteinte à la santé liés au vaccin !

