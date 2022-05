Les USA ont installé des laboratoires biologiques militaires dans le monde entier (Dossier)

Par la rédaction d’Al Manar (27/5/22)*

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé les États-Unis d’avoir «établi des laboratoires biologiques militaires dans le monde entier», par l’intermédiaire d’une section du Pentagone.

Lavrov a souligné que le Pentagone accorde « une attention particulière au développement du réseau de laboratoires biologiques militaires pour l’espace post-soviétique et l’Eurasie dans son ensemble ».

Il a poursuivi : «J’ai regardé les données disponibles sur l’endroit où ces laboratoires ont été installés : ils se trouvent, tout d’abord, le long du périmètre de la Fédération de Russie, et il y en a qui se trouvent à côté de la République populaire de Chine. A la lumière des expériences qui sont menées dans ces laboratoires, nous avons soupçonné dès le début qu’ils n’étaient pas complètement pacifiques et qu’ils n’étaient pas innocents.»

Lavrov a rapporté ce qui a été retrouvé dans la ville de Marioupol, qui vient d’être conquise entièrement par les forces russes et leurs alliés du Donbass, «dans les laboratoires que les Américains ont quittés à la hâte, ils ont tenté de détruire les documents et les échantillons, mais n’ont pas pu les détruire tous, certains échantillons d’agents pathogènes y étaient conservés, et les documents disponibles montraient clairement l’orientation militaire des expérimentations qui y sont menées».

Selon M. Lavrov, « il s’avère qu’il existe plus de 10 laboratoires de ce type en Ukraine. «Ce n’est un secret pour personne que de tels laboratoires existent en Arménie, au Kazakhstan et dans les pays d’Asie centrale. Nous sommes en train d’étudier ces problèmes avec ces pays, sur une base bilatérale, et par l’intermédiaire de l’OTSC », a-t-il précisé.

Pour sa part, le journal chinois Global Times a mis en garde contre un programme américain lancé il y a 6 ans, dans lequel des expériences sont menées sur les insectes, et qui «porte un grand danger».

Le journal a révélé que le département américain de la Défense (Pentagone) avait mis en place en 2016 un projet de « lutte contre les pénuries alimentaires potentielles », à travers lequel des scientifiques américains cherchaient à « influencer le rendement à l’aide d’insectes, qui devaient transférer les gènes modifiés à des végétaux. »

Il y a quelques jours, le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Alexander Venediktov, a annoncé que la chaîne des laboratoires biologiques américains fermés dans le monde s’élève à environ 400 installations, notant en même temps que « les emplacements de ces laboratoires correspondent aux lieux où apparaissent des menaces épidémiques».

*Source : Al Manar Source secondaire: France-Irak Actualité.

La Russie révèle les résultats de son enquête sur les laboratoires clandestins en Ukraine

Moscou affirme que l’Ukraine a tenté d’infecter la population pro-russe de la République populaire de Lougansk avec la tuberculose (TB) et a permis au Pentagone de réaliser des expériences sur des humains dans les services psychiatriques de Kharkov. Lors d’un briefing sur les conclusions de l’enquête du ministère russe de la Défense sur les laboratoires d’armes biologiques financés par les États-Unis en Ukraine, le chef des forces russes de protection radioactive, chimique et biologique, le lieutenant-général Igor Kirillov, a affirmé que les forces russes avaient obtenu des preuves suggérant que Kiev avait tenté d’infecter les résidents du district de Slavyanoserbsk de la République populaire de Lougansk (RPL) avec une souche de tuberculose hautement pathogène, en 2020. « Des dépliants réalisés sous la forme de faux billets de banque ont été infectés par l’agent causal de la tuberculose et distribués parmi les mineurs du village de Stepovoe », a déclaré M. Kirillov, ajoutant que les organisateurs de ce crime ont tenu compte du comportement des enfants, qui consiste notamment à « mettre des choses dans la bouche » et à manipuler des aliments sans se laver les mains. Kirillov a déclaré que les résultats des études bactériologiques ont confirmé la résistance des bactéries isolées trouvées sur les notices de médicaments antituberculeux de première et de deuxième ligne, ce qui signifie que la maladie qu’elles provoquent est beaucoup plus difficile et coûteuse à traiter. Il a ensuite cité la conclusion de la station sanitaire et épidémiologique républicaine de Lougansk, selon laquelle « l’infection des billets de banque était très probablement artificielle, car le matériau contient des souches extrêmement dangereuses de l’agent pathogène dans une concentration qui peut assurer l’infection et le développement du processus de la tuberculose. » Kirillov a ajouté que le dispensaire antituberculeux de la LPR a également noté des signes de « contamination délibérée et artificielle des billets par des biomatériaux à haut pouvoir pathogène. » Les responsables russes ont également affirmé que le Pentagone aurait mené des expériences « inhumaines » sur les patients d’au moins deux institutions psychiatriques de Kharkov. « La principale catégorie de sujets expérimentaux était un groupe de patients de sexe masculin, très épuisés physiquement, âgés de 40 à 60 ans », a déclaré Kirillov. Les expériences étaient menées directement par des spécialistes étrangers qui étaient arrivés en Ukraine par l’intermédiaire de pays tiers afin de dissimuler l’implication des États-Unis. Les spécialistes ont été brusquement évacués du pays au début de l’année, peu avant le lancement de l’opération militaire russe, a noté Kirillov. « En janvier 2022, les citoyens étrangers qui ont mené les expériences ont été évacués d’urgence, et le matériel et les médicaments qu’ils ont utilisés ont été emmenés dans les régions occidentales de l’Ukraine », a-t-il précisé. La semaine dernière, le chef du Comité d’enquête russe, Alexander Bastrykin, a déclaré à RT que le service avait « clairement identifié » plusieurs Américains impliqués dans la recherche biologique militaire en Ukraine, y compris des employés du Pentagone, ainsi que des entreprises étroitement associées à l’armée américaine. Selon les estimations russes, Washington a versé plus de 224 millions de dollars dans la recherche biologique dans le pays entre 2005 et début 2022, a déclaré Bastrykin. Des responsables américains ont confirmé l’existence d’« installations de recherche biologique » en Ukraine, mais ont déclaré que Washington ne fournissait que ce qu’ils appellent une « assistance » pour des efforts qui n’impliquaient pas le développement d’armes biologiques. https://www.rt.com/russia/555333-ukraine-biolabs-inhumane-experiments/ Les Démocrates étasuniens se sont associés à des sociétés Big Pharma et à des fondations amies dirigées par George Soros et Bill Gates pour mettre en place des recherches biologiques en Ukraine, utilisant le projet pour générer des fonds supplémentaires pour les élections, a déclaré l’armée russe mercredi dans le dernier briefing sur ce sujet. « Il faut dire que les idéologues de la recherche biologique militaire américaine en Ukraine sont des dirigeants du Parti démocrate », a déclaré le lieutenant-général Igor Kirillov, chef de la Force russe de protection radiologique, chimique et biologique. Le gouvernement américain a mis en place un moyen de financer la recherche biologique militaire directement à partir du budget fédéral, mais il a également utilisé des garanties gouvernementales pour lever des fonds auprès « d’organisations non gouvernementales contrôlées par les dirigeants du Parti démocrate », a ajouté M. Kirillov. A titre d’exemple, il a montré une diapositive avec les noms de la Fondation Bill et Melinda Gates, de la Fondation [Bill et Hillary] Clinton, de l’Open Society et des fonds d’investissement de George Soros, de la Fondation Rockefeller, de l’EcoHealth Alliance et de Rosemont Seneca Partners de Hunter Biden. Kirillov a également cité Pfizer, Moderna, Merck et Gilead parmi les « grandes entreprises pharmaceutiques » impliquées dans ce système, qui l’utilisent pour tester des médicaments en contournant les normes de sécurité internationales. Cela réduit le coût de leur recherche et développement, a fait valoir M. Kirillov, et l’augmentation des bénéfices des sociétés pharmaceutiques « permet aux dirigeants du Parti démocrate de recevoir des contributions financières supplémentaires pour les campagnes électorales et de dissimuler leur distribution. » En utilisant l’Ukraine comme un banc d’essai échappant effectivement au contrôle international et en s’appuyant sur les capacités technologiques des entreprises pharmaceutiques transnationales, le Pentagone a « considérablement élargi son potentiel de recherche non seulement dans le domaine de la création d’armes biologiques, mais aussi de l’obtention d’informations sur la résistance aux antibiotiques et la présence d’anticorps contre certaines maladies dans les populations de régions spécifiques », a noté M. Kirillov. Le chef du comité d’enquête russe, Alexander Bastrykin, a déclaré à RT la semaine dernière que son service avait « clairement identifié » des Américains impliqués dans la recherche biologique militaire en Ukraine, y compris des employés du ministère américain de la défense et plusieurs sociétés liées au Pentagone. Les États-Unis ont dépensé plus de 224 millions de dollars dans des programmes biologiques en Ukraine entre 2005 et début 2022, a déclaré Bastrykin. L’armée russe a déjà présenté des preuves de l’implication du gouvernement américain dans les laboratoires biologiques ukrainiens. Fin mars, M. Kirillov a montré des diapositives indiquant que le fils de l’actuel président américain Joe Biden, Hunter, était impliqué dans le financement de certains projets. M. Kirillov a également présenté des documents montrant que Kiev était intéressé par l’équipement de drones pour la distribution d’agents pathogènes servant d’armes. https://www.rt.com/russia/555328-democrats-pentagon-pfizer-ukraine-biolabs/ La Russie a renforcé ses allégations concernant le réseau tentaculaire de laboratoires biologiques secrets financés par les États-Unis en Ukraine, affirmant que d’autres pays de l’OTAN ont participé à ces recherches douteuses. Outre les États-Unis, l’Allemagne et la Pologne ont pris part à des programmes de recherche biologique sur le sol ukrainien, a déclaré mercredi le lieutenant-général Igor Kirillov, chef de la Force russe de protection radiologique, chimique et biologique. « Non seulement les États-Unis, mais aussi un certain nombre de leurs alliés de l’OTAN mènent des projets biologiques militaires sur le territoire de l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Les dirigeants allemands ont lancé leur programme national de biosécurité indépendamment de Washington dès 2013. Quelque 12 pays, dont l’Ukraine, sont impliqués dans ce programme. » Cet effort implique des institutions scientifiques allemandes de premier plan telles que l’Institut Robert Koch et l’Institut de microbiologie des forces armées allemandes, a précisé M. Kirillov. Selon les documents obtenus par Moscou, ces derniers ont obtenu quelque 3 500 échantillons de sérum sanguin de personnes vivant dans 25 régions d’Ukraine entre 2016 et 2019, a ajouté le responsable. L’implication d’institutions subordonnées à la Bundeswehr confirme la nature militaire des recherches biologiques menées dans les laboratoires ukrainiens et soulève des questions sur les objectifs poursuivis par les forces armées allemandes, qui collectent le biomatériel des Ukrainiens. La Pologne a également été activement impliquée dans ces programmes. Des documents montrent que Varsovie a financé l’Université médicale nationale de Lvov, dans l’ouest de l’Ukraine, a poursuivi M. Kirillov. Une branche de cette université, l’Institut d’épidémiologie et d’hygiène, a participé à des projets biologiques de l’armée américaine, a-t-il noté. En outre, l’Institut polonais de médecine vétérinaire a été impliqué « dans des études sur les menaces épidémiologiques et la propagation du virus de la rage en Ukraine », a déclaré le fonctionnaire. « Ces études ont notamment été menées conjointement avec l’institut américain Battelle – l’un des principaux contractants du Pentagone », a ajouté M. Kirillov. La Russie a commencé à publier les preuves qu’elle a réussi à obtenir sur le réseau tentaculaire de biolabs financés par les États-Unis et disséminés à travers l’Ukraine peu après le début du conflit entre Moscou et Kiev, fin février. Ces installations secrètes auraient mené des recherches éthiquement douteuses et auraient potentiellement développé des armes biologiques. La semaine dernière, le chef du Comité d’enquête russe, Alexander Bastrykin, a déclaré à RT que son service avait « clairement identifié » des Américains impliqués dans la recherche biologique militaire, notamment des employés du Pentagone et des entreprises étroitement associées à l’armée américaine. Au total, Washington a consacré plus de 224 millions de dollars à la recherche biologique en Ukraine entre 2005 et début 2022, a affirmé Bastrykin. https://www.rt.com/russia/555326-germany-poland-ukraine-biolabs/

Sur le même sujet, lire aussi :

La Chine demande aux USA des explications sur leurs activités biologiques militaires

Par AlAhed avec sites web (revue de presse – 9 /3/22)* Le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé aux États-Unis d’Amérique de fournir des explications sur leurs activités biologiques à des fins militaires à l’intérieur et à l’extérieur du pays, y compris en Ukraine. «La Chine a exhorté les États-Unis à clarifier leurs activités biologiques à des fins militaires dans le pays et à l’étranger, y compris en Ukraine», a déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. La demande du ministère chinois des Affaires étrangères intervient deux jours après que le ministère russe de la Défense a présenté ce qu’il a qualifié être «la preuve d’un programme d’armes biologiques soutenu par les États-Unis» en Ukraine. Dimanche dernier, le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov, a déclaré que «Kiev a dissimulé les traces d’un programme biologique militaire mis en œuvre en Ukraine et financé par le Pentagone». Et de poursuivre: «Des documents et des preuves ont été révélés lors d’un examen minutieux des traces d’un programme biologique militaire mis en œuvre en Ukraine, avec un financement du département américain de la Défense». «La partie russe a également reçu des documents d’employés de laboratoire biologique ukrainiens. confirmant le développement d’armes biologiques dans le pays», a-t-il souligné. «Nous avons obtenu des documents de la part d’employés de laboratoires biologiques ukrainiens selon lesquels les agents pathogènes particulièrement dangereux de la peste, de l’anthrax, de la tularémie, du choléra et d’autres maladies mortelles ont été détruits d’urgence le 24 février», a précisé M. Konashenkov. Ce n’est pas la première fois que la Chine critique les activités biologiques des États-Unis en dehors de son territoire et exige des informations sur ses laboratoires dans de nombreux pays du monde. En octobre dernier, la Chine a accusé les États-Unis d’installer 16 laboratoires sur le sol ukrainien qui mènent des recherches scientifiques «non transparentes et dangereuses», appelant Washington à apporter des éclaircissements à cet égard. À l’époque, le représentant adjoint chinois aux Nations unies, Geng Shuang, avait souligné que «l’activité biologique de l’Amérique et de ses alliés dans plus de 200 laboratoires hors du sol américain pose de sérieux risques pour la sécurité de la Russie et de la Chine». Le secrétaire russe du Conseil de sécurité, Nikolai Patrushev, avait révélé en 2019 que les États-Unis avaient établi plus de 200 laboratoires biologiques dans divers pays du monde, y compris certains pays voisins de la Russie, en tête la Géorgie et l’Ukraine. *Source : Al Ahed

Comment la Chine se prépare à la guerre bactériologique sous couvert de Covid

Par Khider Mesloub. Source : https://les7duquebec.net/archives/273135

Certes, la Chine se prépare depuis plusieurs années à une guerre de haute technologie avec les États-Unis, menée au moyen de bombardiers furtifs, de missiles hypersoniques, voire de troupes Terminator. Mais la Chine se prépare surtout à une guerre mondiale avec des armements biologiques. En effet, les dirigeants chinois s’apprêtent à affronter une troisième guerre mondiale menée avec des armes biologiques et génétiques. C’est dans cette perspective qu’il faut inscrire la théorie, répandue au début de la pandémie du coronavirus par certains médias occidentaux, relative à la fuite du virus d’un laboratoire chinois, notamment l’Institut de virologie de Wuhan. Plusieurs médias avaient affirmé que le Covid-19 serait le résultat d’une fuite dans un laboratoire de Wuhan. Certains présidents, Trump et Jair Bolsonaro, avaient accusé la Chine d’avoir créé le Covid pour déclencher une « guerre » bactériologique.

La majorité des experts s’accorde sur le fait que la prochaine guerre mondiale sera biologique, contrairement aux deux premières guerres qui ont été décrites respectivement comme chimique (l’usage du chlore, du phosgène – un agent suffocant –, du gaz moutarde – qui inflige des brûlures de la peau douloureuses) et nucléaire (Hiroshima et Nagasaki), précisant que les armes biologiques seront « l’arme principale de la victoire » dans cette guerre du 21ème siècle High-Tech. Sans conteste, une attaque à l’arme biologique entraînerait une augmentation considérable du nombre de patients nécessitant des soins hospitaliers, provoquant inévitablement l’effondrement du système médical de l’ennemi. Or, en cas d’afflux de millions de personnes atteintes par de nouvelles armes biologiques méconnues médicalement, aucun système hospitalier ne peut les soigner. Pour parer à ces attaques biologiques, le pouvoir chinois prépare sa stratégie de défense. Aussi, depuis deux ans, procède-t-il à de multiples expérimentations militaro-médicales défensives sur sa population.

D’aucuns postulent que le « déclenchement étatique » de la crise sanitaire du Covid-19 s’intègre dans le cadre des préparatifs de la troisième guerre mondiale. Avec comme épicentre l’Asie, donc la Chine, cible principale. De fait, si les deux premières guerres mondiales se déroulèrent principalement sur le continent européen, la prochaine s’invitera en Asie. Et le déclenchement de la guerre d’Ukraine a pour dessein de neutraliser, autrement dit de mettre hors état de nuire, le principal allié (militaire) de la Chine, la Russie. Et surtout faire main basse sur les précieuses richesses naturelles du pays, en particulier ses matières énergétiques.

Les prémices de cette troisième guerre mondiale, initiée et attisée par les États-Unis, ont ainsi débuté en Ukraine. Cette région de l’Europe de l’Est est ciblée depuis plusieurs années par les États-Unis. L’objectif est l’encerclement, la déstabilisation, puis l’annihilation (militaire et économique) de la Russie. Depuis plusieurs années, à la suite de la désagrégation de l’URSS, la Russie, principale puissance militaire de la région, est menacée sur ses frontières. Les membres de l’OTAN, les pays atlantistes, ne cessent d’affaiblir la zone d’influence russe par l’intégration de plusieurs pays de l’Est à l’Union européenne et à l’OTAN. Effectivement, en moins de deux décennies, la Russie a assisté à l’entrée dans l’OTAN de 14 pays qui avaient été longtemps dans sa sphère d’influence.

Par ailleurs, tous les bouleversements politiques opérés ces dernières années en Europe de l’Est participent de la déstabilisation de la Russie, actionnée par les pays atlantistes, en particulier leur parrain l’Oncle Sam. Depuis l’éviction de l’ex-président géorgien, Chevardnadze, en 2003, lors de la «révolution des Roses» ayant permis l’intronisation au pouvoir d’une faction pro-américaine, en passant par la «révolution Orange» de 2004 en Ukraine, et l’appui politique des pays atlantistes apporté à l’opposition pro-européenne en Biélorussie, sans oublier le conflit dans le Haut-Karabakh alimenté par la Turquie, membre de l’OTAN, et les règlements de comptes au sommet de l’État kazakh, toutes ces machinations, orchestrées par les pays atlantistes, ont fini par susciter l’inquiétude au sein du Kremlin.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis, épaulés par leurs vassaux européens, ont décidé de livrer une vraie guerre d’usure contre Moscou. Il s’agit, selon la cheffe de la diplomatie européenne, de « dévaster l’économie russe ». L’objectif de Washington est de pérenniser la guerre jusqu’à l’ultime phase de l’effondrement total de la Russie.

Derrière cette escalade, les va-t-en-guerre américains entendent entraîner les pays européens dans une action militaire directe, notamment par une intervention militaire en Russie. Les conséquences prévisibles de l’escalade seraient le risque d’extension de la guerre en Asie, autrement dit en Chine, en réalité cible principale des États-Unis.

De fait, par la création du chaos en Ukraine, et corrélativement de l’ensemble des pays européens impactés par le déferlement de millions de réfugiés et le renchérissement des prix des matières énergétiques, les États-Unis s’activent à entraver l’avancement de la Chine vers l’Europe, compromettant la réalisation des « routes de la soie », censées transiter également par les pays de l’Europe de l’Est. Ainsi, dans le cadre plus global de leur stratégie d’endiguement de la Chine (cet ennemi à combattre et abattre), après avoir créé l’alliance Aukus en 2021 pour torpiller les voies maritimes de la Chine dans la région de l’Indo-Pacifique, les États-Unis ouvrent un second front de déstabilisation économique par l’obstruction des voies terrestres européennes destinées à l’acheminement des marchandises en provenance de Chine. Au final, Washington aura déstabilisé et la Russie, et l’Europe (un concurrent de moins pour l’Amérique, notamment la puissante Allemagne) et la Chine.

Pour revenir à la Chine, une chose est sûre, le confinement à Shanghai (comme dans les autres villes) n’a aucun fondement médical, sanitaire et scientifique. Il répond à un agenda politique, sécuritaire et militaire. Derrière le zéro Covid se dissimule le « zéro dissidence politique », le 100% soumission à la stratégie expérimentale de défense contre la guerre bactériologique. Y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la politique zéro Covid qu’applique la Chine est insoutenable et infondée.

Au vrai, dans le cadre de la préparation à la guerre mondiale bactériologique, le régime chinois mène une politique d’expérimentation sur la population. Notamment sur les 25 millions d’habitants de Shanghai, ville-laboratoire d’expérimentation militaire, soumise à un confinement totalitaire. En effet, depuis 45 jours, les habitants de Shanghai sont confinés comme des rats de laboratoire sélectionnés pour les besoins d’expérimentation de recherche biomédicale, notamment en matière de modifications génétiques. Tout laisse à penser que la population chinoise, tels des rats de laboratoire, est soumise à une expérimentation militaire pour procéder à des modifications comportementales au moyen de la manipulation psychologique et du terrorisme policier, en vue de favoriser son adaptabilité politique à la militarisation de la société, son acclimatation aux mesures de confinement durables (de dépistage systématique, d’isolement et de contrôle social) par l’entraînement sanitaire spartiate visant à contrer les potentielles armes biologiques susceptibles d’être utilisées lors de l’imminente guerre mondiale bactériologique.

À menaces de guerre, mesures de guerre. La Chine s’applique ainsi à mettre en œuvre cette stratégie de défense contre la guerre en préparation. D’abord, par le contrôle total de l’information. La neutralisation de toute opposition politique. L’endiguement des mouvements de contestation sociaux. La destruction psychologique des habitants des villes réputés pour leur esprit frondeur (Hongkong, Shanghai, Pékin). Par sa stratégie anticipatrice, le régime chinois veut démontrer sa capacité à juguler une attaque bactériologique, notamment par la construction d’hôpitaux en une semaine, les dépistages massifs et répétés de millions de personnes par jour. Mais, principalement, par la « protection » de la population au moyen du confinement total, cette mesure salvatrice qui soutient la population comme la corde soutient le pendu.

Aucune maladie, même une épidémie, ne justifie une telle politique sanitaire inhumaine. Aujourd’hui, à Shanghai, bientôt à Pékin, on assiste aux restrictions des déplacements. À la fermeture de nombreux lieux publics (restaurants, cafés, salles de sport, gymnases…). Y compris des services de livraison. Ainsi, aucun commerce de proximité, ni aucun centre commercial n’est ouvert. La consommation et les services sont en berne.

Seules les entreprises dites essentielles continuent de fonctionner mais dans des conditions professionnelles dignes des camps de concentration. Dans de nombreuses entreprises, les salariés sont contraints de travailler et de dormir sur le lieu de leur exploitation.

De toute évidence, la stratégie zéro Covid impacte gravement l’économie du pays. Toutes les chaînes d’approvisionnement sont bloquées et les ports fonctionnent au ralenti.

Force est de relever que cette stratégie chinoise de sabordage économique s’intègre également dans les plans des préparatifs à la troisième guerre mondiale bactériologique et à l’aggravation de crise économique actuelle.

En prévision du chamboulement du commerce international marqué par l’écroulement des échanges mondiaux provoqué par l’accentuation de la crise et l’exacerbation des tensions militaires internationales, l’Empire du Milieu semble anticiper la désintégration de son économie, le découplage avec l’économie occidentale (son principal supermarché en voie de décrochage), par la réduction délibérée de la production, le réajustement de la consommation à la nouvelle conjoncture économique anémique. L’oligarchie chinoise compte assurée cette transition économique récessive en douceur, par le contrôle étatique et despotique de la situation politique et sociale de la société. Elle ne compte pas subir la crise économique mondiale, mais l’apprivoiser. Et surtout domestiquer les prolétaires chinois par un asservissement encore plus tyrannique et sadique. Par un contrôle social totalitaire. Une surveillance électronique militarisée.

Selon certains experts, en réalité environ 350 millions de personnes en Chine subissent actuellement une forme de confinement psychologiquement destructeur, à des degrés divers. Et les zones concernées, une quarantaine de villes, représentent 40 % du PIB du pays. Cette politique économique suicidaire interpelle. Elle soulève des interrogations sur le fondement réel de ces mesures restrictives. Déjà, de l’avis du célèbre professeur Didier Raoult, le confinement est, par essence, une mesure moyenâgeuse. Comment analyser et expliquer ce recours irresponsable à ces mesures contre-productives décrétées par le pouvoir chinois, sinon par une politique de sabordage économique stratégiquement orchestrée. Tout se passe comme si l’oligarchie étatique chinoise, consciente de la gravité de la crise économique mondiale, illustrée par un ralentissement de la demande, procède par anticipation à un réajustement de son économie par la contraction de sa production. Il est évident que ces mesures restrictives freinent lourdement la croissance économique. Cette crise économique se manifeste déjà par la baisse de la consommation interne, l’érosion du tourisme (le pouvoir ne compte pas rouvrir complètement ses frontières extérieures cette année, et peut-être même pas en 2023. Voyager à l’intérieur de la Chine est toujours aussi difficile. Les passeports ne sont pas renouvelés, à moins d’un motif impérieux.). Et par la diminution de l’investissement immobilier et des infrastructures. Par ailleurs, en 2022, la Chine pourrait enregistrer sa croissance la plus faible depuis le début des années 1990. La croissance chinoise sera probablement au mieux de 4 % à 4,5 %. Au reste, impactées par les confinements à répétition, le blocage des chaînes d’approvisionnement, la hausse du prix des matières premières, la chute de la consommation, les profits des entreprises chinoises dégringolent, entraînant de nombreuses faillites. Dernier rebondissement : la guerre en Ukraine pourrait rabattre les cartes du commerce mondial, ce qui pénaliserait plus gravement la croissance chinoise. Quoi qu’il en soit, en dépit de son extraordinaire ascension économique enregistrée ces trois dernières années, la Chine demeure fragile. Au-delà de son endettement colossal (dette publique, celle des entreprises non financières, des institutions financières et des ménages dépassent 300 % du PIB du pays. Avec plus de 40.000 milliards de dollars, la dette de la Chine pèse désormais pour 15 % de l’endettement total de la planète), sa richesse dépend pour l’essentiel de l’extérieur, c’est-à-dire des échanges commerciaux et financiers avec l’Occident. Avec l’exacerbation des conflits armés, si la Chine endossait le rôle de belligérant du fait de son ralliement militaire à la Russie ou de l’invasion de Taïwan, elle ne survivrait pas longtemps au gel de ses immenses avoirs en devises étrangères.

Ainsi, pour lutter contre un virus grippal, l’État chinois décrète le confinement démentiel de la population, la mise à l’arrêt de l’économie. Au prix de l’affamement et de la destruction psychologique d’une partie des habitants. En effet, les habitants de Shanghai sont affamés, précipités dans la détresse psychologique et le suicide. Enfermés de force dans des camps surnommés centres de quarantaine aux conditions d’hygiène déplorables, voire périlleuses. Par ailleurs, de nombreuses entrées d’immeubles on été scellées, suscitant exaspération et protestations des habitants. Effectivement, pour contrôler totalement les habitants confinés de Shanghai, par des méthodes d’une perversion sadique criminelle, le régime chinois a érigé des barrières hautes de près de deux mètres autour de certains immeubles où à l’entrée de certaines artères pour empêcher les résidents de quitter leur logement ou leur rue.

À Pékin, récemment, en pleine nuit, le régime terroriste maoïste chinois a procédé à une rafle de plusieurs milliers d’habitants pour être déportés dans des camps de relégation, appelés centres de quarantaine, sous le prétexte de découverte de 26 cas de Covid-19. En effet, bien que testés négatifs (ce qui démontre la dimension sécuritaire et non sanitaire de cette opération de déportation militaro-médicale), sous la menace de représailles en cas de résistance, des milliers d’habitants de Pékin ont été envoyés de force en quarantaine en pleine nuit du vendredi 20 à samedi 21 mai. « Veuillez coopérer, sinon vous subirez les conséquences légales », pouvait-on lire dans une annonce des autorités sanitaires. Des habitants de la capitale craignent de subir les mêmes méthodes terroristes de restrictions et de confinement appliquées à Shanghai, autrement dit les mêmes expérimentations militaro-médicales sous couvert de Covid.

Cette stratégie dite « zéro Covid », consistant à vouloir prétendument endiguer totalement la propagation du virus, est drastiquement appliquée en Chine. À rebours de bon nombre de pays qui ont opté désormais pour une cohabitation avec le virus, et ont donc levé les restrictions, à l’instar de l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud, sans subir aucune flambée de cas de contamination, ni de rebond de mortalité. Cela interpelle. Particulièrement avec le variant Omicron réputé certes plus contagieux, mais absolument pas létal. Dans certains pays, le Covid-19 a même été classé comme une simple endémie grippale. Notamment en Espagne où le Covid-19 est désormais considéré comme une « maladie endémique », autrement dit une maladie infectieuse présente de façon latente ou en permanence, à l’instar de la grippe.

Sans conteste, dans cette gestion despotique du Covid-19, le jusqu’au-boutisme sanitaire du régime chinois dissimule une finalité politique, une stratégie militariste.

Khider MESLOUB