LE NOUVEAU DÉBAT SUR L’AVORTEMENT SELON LE FÉMINISME OCCIDENTAL

S’il est clair qu’il faut se défendre contre l’anti-avortement, il faut aussi tenir tête aux arguments féministes qui rendent invisibles les discriminations envers les travailleuses et les réduisent à l’animalité pour rendre invisibles et justifier des conditions d’exploitation ignominieuses. Nous devons affronter à la fois les « pro-vie » et les « pro-choix » de notre propre terrain de classe. Car si nous les quittons nous n’aurons ni une vie digne de s’appeler ainsi ni d’autre choix que de nous résigner à choisir entre être porteurs ou bêtes de somme… pour finir par être les deux.

Pourquoi le débat sur l’avortement revient-il aux États-Unis ?

manifestation anti-avortement

Le 2 mai, Politico a publié une première ébauche de la position prise par la majorité de la Cour suprême dans laquelle la plupart des juges ont répété les arguments en faveur de l’annulation de la célèbre décision Roe contre Wade de 1973. Aux plaintes concernant la fuite a suivi les positions contradictoires des républicains et des démocrates qui voient la question comme un moyen de mobiliser des voix pour les prochaines élections de novembre.

Qu’est-ce que Roe contre Wade ?

Norma McCorvey, à gauche, également connue sous le nom de Jane Roe dans la décision de 1973, devant la Cour suprême à Washington en 1989

Roe v. Wade est une décision de 1973 qui a déclaré que les femmes du pays ont le droit inaliénable de se faire avorter au cours du premier trimestre, mais que les États peuvent interdire l’avortement pour des raisons de santé au cours du second et qu’ils peuvent l’interdire complètement au cours du deuxième. troisième trimestre sauf dans les cas où la vie de la mère est en danger.

En d’autres termes, Roe vs Wade permet aux différents États du pays d’avoir une marge de manœuvre pour restreindre l’accès à l’avortement, en garantissant un minimum. L’annulation de la sentence signifierait qu’il reviendrait à l’élection des parlements des États de décider s’ils veulent restreindre l’avortement et dans quelle mesure.

Arrière plan

Margaret Sanger entourée de coreligionnaires

La position actuelle du Parti démocrate sur l’avortement est bien connue : les femmes devraient avoir le droit de se faire avorter afin qu’elles puissent choisir librement ce qu’elles veulent faire de leur corps et de leur vie. L’argument « Mon corps, mon choix » est toujours au premier plan de chaque éditorial dans le New York Times, sur CNN et même dans les slogans de protestation.

Les racines de l’argument remontent aux défenseurs féministes de la maternité volontaire… mais l’avortement avant les années 1960 avait toujours été qualifié par les féministes de moralement répréhensible. Même la fondatrice de Planned Parenthood, Sanger, a condamné l’avortement en le qualifiant de barbare… même si elle le considérait comme inévitable dans un monde où le contrôle des naissances n’était pas accessible.

Pourtant, c’est au sein de Planned Parenthood d’après-guerre que nous avons trouvé certains des premiers militants pro-choix. Planned Parenthood au cours des années 1960 a poursuivi sa politique raciste et orientée vers la classe consistant à cibler ses «services de contrôle des naissances» sur ceux qu’il considérait comme «inférieurs». C’est pourquoi il a installé ses centres dans des quartiers pauvres, peuplés en grande partie d’immigrés et de Noirs. Pendant ce temps, des voix commencent à s’élever au sein de Planned Parenthood pour croire que le contrôle des naissances est un moyen insuffisant pour contrôler la reproduction des « inférieurs » .

Pour cette raison, certains membres éminents comme le Dr Alan Guttmacher, qui considéraient l’avortement forcé comme justifiable pour réduire la population, ont soutenu le droit légal à l’avortement avant que Planned Parenthood ne l’adopte finalement comme position officielle en 1969. Guttmacher, membre de l’ American Eugenics Society , il était également un dirigeant du PP-WP, la branche internationale (impérialiste) de Planned Parenthood, qui se consacrait à travailler avec des organisations internationales pour diffuser leur politique de contrôle des naissances dans d’autres pays.

Mais il y avait un autre élément, non moins classiste, qui poussait le féminisme vers la défense de l’avortement.

Le néo-malthusianisme entre en scène

Réunion de planification NARAL en 1969

Dans certains courants de politique eugéniste , comme celui de Margaret Sanger, totem du féminisme américain, la volonté de limiter la taille de la famille a toujours été présente non seulement pour les « inférieurs » mais aussi pour la petite bourgeoisie. Son argument : si les familles petites-bourgeoises deviennent trop grandes, elles courent le risque de se prolétariser .

C’est pourquoi il n’y a pas contradiction entre ces deux objectifs, tous deux présents dans des groupes tels que « Zero Population Growth » (ZPG), formé en 1968. Ce groupe, inspiré du best-seller néo-malthusien « The Population Bomb », pourrait se plaindre d’une part que le Japon ne recourait plus à l’avortement pour contrôler sa population et, d’autre part, affirmant que les « blancs de la classe moyenne » devaient recevoir les principales mesures de contrôle démographique.

Les auteurs du livre, Ehrlich et Harriman, prévoyaient une apocalypse beaucoup moins sophistiquée que l’autre courant malthusien en vogue à l’époque (« Le Club de Rome »). Ils ont commencé leur argumentaire en renonçant à « la bataille pour nourrir toute l’humanité » et ont prédit des centaines de millions de morts dans la décennie qui allait commencer.

Dans les années 1970 et 1980, des centaines de millions de personnes mourront de faim malgré le programme d’urgence lancé aujourd’hui. À ce stade, rien ne peut empêcher une augmentation substantielle du taux de mortalité mondial, même si de nombreuses vies pourraient être sauvées grâce à des programmes drastiques visant à accroître la capacité de la terre en augmentant la production alimentaire et en distribuant plus équitablement la nourriture disponible. Mais ces programmes n’apporteront un répit que s’ils s’accompagnent d’efforts déterminés et réussis de contrôle de la population.

Comme aux États-Unis il n’y a pas de position réactionnaire sans dérive raciale, ils ont défendu le redoublement des efforts de contrôle de la population dans la petite bourgeoisie et la bourgeoisie blanche comme un moyen stratégique de minimiser les tensions et les controverses raciales, arguant que la meilleure façon d’éviter tout soupçon de génocide est contrôler la population du groupe dominant . C’est pourquoi ils ont également proposé que les directeurs des cliniques d’avortement soient noirs et que la promotion sociale soit favorisée parmi les élites noires car, selon eux, « les noirs riches ont tendance à avoir moins d’enfants que les blancs riches ».

Ce n’était pas un groupe insignifiant. En fait, les groupes et les individus au sein du mouvement de contrôle de la population qui ont été les plus directement impliqués dans la bataille pour légaliser l’avortement sont issus des rangs du ZPG .

En 1969, NARAL, une organisation « pro-choix » cofondée par la célèbre féministe Betty Friedan, qui considérait l’avortement comme une nécessité de la politique de contrôle de la population, a également été formée .

De nombreux historiens, en racontant le lien entre l’organisation NOW et le mouvement de contrôle de la population, amplifient les différences entre Friedan et la direction du NARAL. Ils affirment que Friedan voulait défendre l’avortement sur la base des « droits inaliénables des femmes », alors que ses collègues de NARAL l’entendaient comme faisant partie de la politique de contrôle de la population.

Mais ces prétendues différences irréconciliables n’ont provoqué aucune scission. Cela n’a pas non plus empêché NOW et NARAL de mettre en commun leurs listes de contacts et de membres pour travailler ensemble. Et aucun d’eux n’évitait d’utiliser les arguments de l’autre.

A aucun moment il n’y a eu une différence de principes, mais plutôt des priorités différentes lorsqu’on aborde différents milieux et secteurs sociaux. Et il était d’une importance cruciale pour le féminisme de s’assimiler rhétoriquement au mouvement des droits civiques .

Pourquoi la contribution néo-malthusienne au mouvement « pro-choix » des années 1970 était-elle si importante ? Car pour la première fois une morale anti-nataliste a été promue massivement, et notamment auprès de la petite bourgeoisie, comme un supposé « bien social ». Ne pas avoir d’enfants, et pas seulement planifier leur nombre, était présenté comme quelque chose de « soutien », socialement « responsable » et bon. Le néo-malthusianisme a fourni une nouvelle morale théoriquement applicable à toutes les classes sociales qui allait au-delà des positions traditionnelles de la petite bourgeoisie et qui renforçait les aspirations de promotion sociale de la petite bourgeoisie féminine.

Pourquoi la petite bourgeoisie féminine a changé sa position sur l’avortement et s’est mise à le défendre au nom de « l’égalité »

Estée Lauder fait partie des femmes d’affaires qui ont ouvert son entreprise en 1946, profitant de la baisse du prix du travail consécutive à la démobilisation de millions de soldats.La petite bourgeoisie féminine était plus « autonomisée » que jamais après la Seconde Guerre mondiale. Mais pour gravir les échelons de la société, ces femmes ont dû lutter contre le modèle petit-bourgeois de la famille… où la femme restait au foyer pour dominer la « sphère familiale ».Le rôle des femmes petites-bourgeoises dans la famille détermine leur rapport au marché du travail. Ils pouvaient obtenir des emplois administratifs ou éducatifs lorsqu’ils étaient célibataires, mais une fois mariés, ils devaient s’occuper des responsabilités familiales. Cela signifiait que pendant la Grande Dépression, l’embauche d’hommes et même de femmes célibataires était prioritaire, pour des postes dans l’académie, la loi ou la bureaucratie.

A lire aussi : L'après-guerre et l'évolution du rôle des femmes petites-bourgeoises aux Etats-Unis Comprenant que la raison pour laquelle elles ne pouvaient pas monter les marches de la petite bourgeoisie patronale était que la perspective de la maternité liée au mariage fermait leur contractabilité , l'avortement représentait pour le féminisme de cette époque ce que le contrôle des naissances représentait pour Margaret Sanger : "libérer" la petite-bourgeoisie. femme mariée bourgeoise du rôle de mère et lui ouvrir la porte d'entrer sur le marché de l'encadrement intermédiaire en concurrence avec les hommes de sa classe pour les postes d'encadrement. Leur état matrimonial ne les retiendrait plus .Margaret Sanger a critiqué l'avortement à une époque où le rôle des femmes petites-bourgeoises était encore profondément enraciné dans le modèle traditionnel de la famille, centré sur la reproduction et l'éducation. Mais les nécessités de l'économie de guerre et la moralité antinataliste du mouvement de contrôle de la population avaient sapé la centralité petite-bourgeoise et la sanctification de la maternité . La condamnation morale de l'avortement s'affaiblit.

Soyons clairs : l’argument principal que le féminisme des années 1960 utilisait pour lutter pour la légalisation de l’avortement, à savoir que les femmes doivent avoir le contrôle total de leur corps pour être des participantes pleinement égales à la société, a une origine de classe étrangère aux femmes qui travaillent. .

Son origine était, on l’a vu, une manière de surmonter un obstacle qui opposait les femmes petites-bourgeoises à la compétition pour les « carrières professionnelles et d’encadrement »… mais qui, en principe, n’affectait pas les travailleuses qui, mariées ou Mères célibataires ou sans enfant, elles n’avaient d’autre carrière devant elles que d’aller de l’usine ou des services à la maison et de la maison au travail tous les jours.

En d’autres termes, avorter était le moyen de maintenir le pouvoir d’achat, non de lutter collectivement avec le reste des travailleurs pour des salaires plus élevés capables de couvrir tous les besoins de la famille.

Ce que le féminisme a voulu et veut dire lorsqu’il lie l’avortement à l’égalité se voit clairement dans les arguments qu’il avance aujourd’hui, des décennies plus tard, faisant le bilan des conséquences de Roe contre Wade, pour plaider contre l’éventuelle annulation de la sentence par le Suprême .

L’avortement continue de fonctionner comme un levier pour l’égalité . Les femmes enceintes se voient toujours refuser des aménagements au travail, malgré une loi de 1978 censée les protéger de la discrimination. Les femmes subissent encore une « pénalité économique pour la maternité ». Selon une importante étude citée par des économistes, les conséquences financières d’un refus d’avortement sont « aussi importantes ou supérieures à celles d’une expulsion, d’une perte d’assurance maladie, d’une hospitalisation ou d’une exposition à des inondations » à la suite d’un ouragan. . MÉFIEZ-VOUS DU FÉMINISME DE LA JUSTICE ALITO , EMILY BAZELON

L’égalité que le féminisme comprend que procure l’avortement est celle qui naît de l’acceptation de la discrimination des mères et des femmes enceintes sur le lieu de travail . Une discrimination qui, de surcroît, n’est pas la même dans une classe et dans une autre. Entre autres parce que l’extension de la précarité et le secteur des services ont ajouté à la pauvreté une nouvelle préoccupation des travailleuses : le chômage.

Ce qui pour la petite-bourgeoise corporatiste d’aujourd’hui peut signifier « choisir » entre perdre une promotion ou se faire avorter, pour la femme qui travaille cela peut bien signifier « choisir » entre rester au chômage et probablement dans la pauvreté pendant une longue période ou renoncer à la maternité. Un effet qui est multiplié si, au lieu d’individus, nous considérons des unités familiales d’un type et d’un autre.

L’argument « égalitaire »

Campagne référendaire sur l’avortement de 1970 à New York. Le panneau à droite indique : « Les pauvres méritent aussi des avortements sûrs. »

Les citations ci-dessus ne sont pas des opinions isolées. C’est un argument qui accompagne l’argumentation féministe de l’avortement depuis les années 1960 aux États-Unis sans décliner ni jamais être mis de côté. En fait, on l’a vu, elle est encore très présente dans le débat actuel.

Avant la décision Roe v. Wade, plusieurs États ont commencé à légaliser l’avortement. Dans la campagne pour légaliser l’avortement à New York, des arguments basés sur les droits civiques ont été utilisés. Mais le féminisme a aussi utilisé l’arsenal malthusien classique (« le moyen d’éviter la pauvreté est de se faire avorter ») et un nouvel argument encore plus pervers. Selon le féminisme, compte tenu de la discrimination sexuelle sur le marché du travail, « l’avortement était un moyen nécessaire pour égaliser la concurrence ».

Car l’effet des lois (anti-avortement) est de contraindre les femmes, contre leur gré, à une position où elles seront soumises à toute une série de discriminations de fait fondées sur la condition de maternité… Vous êtes suspendu ou expulsé de l’école et donc privé de votre opportunité d’éducation et de développement personnel. Elle est licenciée de son travail et donc privée du droit de gagner sa vie et, si elle est célibataire et n’a pas de revenu indépendant, elle est forcée de vivre sur le statut dégradant de l’aide sociale. Si vous avez des enfants d’âge préscolaire, les employeurs peuvent refuser de vous embaucher malgré les dispositions de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdisent à un employeur de ne pas embaucher ou de refuser d’embaucher ou de licencier une personne… en raison de son sexe. . Si un tel éventail de handicaps est autorisé à être associé à la grossesse et à la procréation, ce statut doit être un choix. Et il ne suffit pas de dire que la femme a choisi d’avoir des relations sexuelles, parce qu’elle n’a pas choisi de tomber enceinte. Tant qu’elle est forcée de supporter une part aussi extraordinairement disproportionnée des douleurs et des fardeaux de la parentalité (y compris, bien sûr, la grossesse et l’accouchement), alors la priver du choix ultime quant à savoir si elle supportera Faire ces accusations viole le plus aspects fondamentaux de notre idéal américain d’équité garantis et inscrits dans le quatorzième amendement. DES VOIX QUI ONT FAÇONNÉ LE DÉBAT SUR L’AVORTEMENT AVANT LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME . LINDA GREENHOUSE ET REVA B. SIEGEL

Après Roe contre Wade : pro-vie contre pro-choix

Ellen McCormack, démocrate « pro-vie », 1976

Suite à l’arrêt Roe v. Wade, un mouvement anti-avortement s’est développé et s’est organisé autour de divers groupes. Ces groupes n’étaient pas seulement formés par des autorités liées aux différentes églises des États-Unis. Il ne s’agissait pas d’une simple réaction religieuse, encore moins de la part des conservateurs.

En fait, de nombreux travailleurs des deux sexes de tous horizons, races et croyances, en particulier ceux les plus touchés par l’imposition de cliniques de contrôle des naissances dans leurs quartiers, ont rompu avec le Parti démocrate après qu’il ait officiellement approuvé la position féministe sur l’avortement.

Les républicains, pour leur part, ont compris qu’ils pouvaient gagner l’électorat en révélant exactement ce qui détournait les travailleurs du Parti démocrate, à savoir la nature de classe du contrôle des naissances et le mouvement pro-avortement. Ils l’ont compris dès les années 1970, lors de la campagne présidentielle de Nixon.

À lire aussi : Le mouvement contre l’avortement aux États-Unis

En même temps, les républicains savent que c’est une question qui mobilise de nombreux électeurs… et c’est pourquoi ils se sont organisés non seulement pour imposer des restrictions à l’avortement État par État, mais pour tenter de contester l’arrêt Roe v. Wade. Ils sont bien conscients que leurs campagnes anti-avortement constituent une part importante de leur hégémonie dans certains États.

C’est pourquoi les républicains, dans leurs arguments contre Roe contre Wade ou l’avortement en général, parlent ouvertement des racines eugénistes des mouvements anti-avortement. Ils le font depuis les années 1970 et ils le font encore aujourd’hui .

Dans le même temps, les démocrates les contredisent en disant que les républicains, bien qu’ils se déclarent pro-vie en étant contre l’avortement, démontrent leur hostilité à la vie à travers leurs politiques… qu’il s’agisse de couper le financement des garderies, des programmes sociaux ou des écoles . Et malgré le fait que l’argument soit juste, ils affirment finalement que le meilleur moyen de réduire « les coûts économiques » d’un nouvel enfant inattendu et d’éviter qu’il ne fasse déborder le budget familial est de se faire avorter .

Un mémoire devant la Cour suprême a fait valoir le même genre d’argument selon lequel les frais de garderie (ajustés en fonction de l’inflation croissante) sont trop élevés pour une femme qui gagne 15 $ de l’heure; considérant que la loi sur la discrimination en matière de grossesse (PDA) a réduit les salaires en rendant les employeurs réticents à embaucher des femmes; que la moitié des femmes qui travaillent n’ont pas de congés payés ; et que les femmes noires étaient celles qui « bénéficiaient financièrement » le plus de la légalisation de l’avortement.

Autrement dit : les démocrates plaident en faveur de l’avortement en montrant qu’il contribue à entretenir une situation d’exploitation brutale et de discrimination omniprésente .

Et tandis que l’avortement est présenté comme un moyen de réduire les coûts de l’État (les dépenses générales d’exploitation des travailleurs) et un moyen pour les entreprises de continuer à payer des salaires insuffisants pour subvenir aux besoins d’une famille, il ne faut pas oublier que les deux parties ne battent pas un œil pour financer et perpétuer la guerre en Ukraine avec des milliards de dollars .

La lutte pour défendre les besoins des travailleurs, qui sont des besoins universels de l’espèce, ne peut venir d’aucune des deux parties.

Et tandis que les républicains peuvent à juste titre souligner l’inhumanité de la logique individualiste sous le slogan « mon corps, mon choix »… ils promeuvent simultanément cette même logique réactionnaire lorsqu’il s’agit d’apaiser la petite bourgeoisie anti-vaccin en colère , celui qui tombe , et ont l’intention de forcer des millions de travailleuses à mener à terme des grossesses contre leur gré .

Ni la barbarie « pro-vie » républicaine, ni la barbarie que les arguments « pro-choix » des démocrates préparent et rendent invisibles

Un employé de l’État reçoit des fruits dans une banque alimentaire à Washington

De même qu’on ne peut accepter que l’État oblige une femme à mener à terme une grossesse contre son gré , on ne peut accepter non plus l’idée que renoncer à avoir des enfants et, le cas échéant , se faire avorter, soit une manière acceptable de faire face à l’arbitraire. , les abus et l’ appauvrissement auxquels ils nous soumettent .

L’accent mis par les médias sur Roe contre Wade est l’une des façons dont ils nous incitent à accepter les conditions qu’ils nous imposent. Ils veulent que nous nous voyions comme des individus isolés et non comme des travailleurs. Ils veulent nous faire accepter l’idée que nous consommons trop et qu’il serait insupportable ou irresponsable d’exiger la satisfaction de nos besoins. Ils veulent nous faire croire qu’il faut lutter contre la barbarie que les républicains entendent et oublier la barbarie que les démocrates cachent et s’apprêtent à aggraver avec leurs arguments.

Et, surtout, ils veulent maintenant qu’on les suive dans les urnes, qu’on soutienne les démocrates pour qu’ils nous « sauvent » des conséquences infâmes de l’annulation Roe vs Wade. Ils veulent que nous fermions les yeux alors qu’ils aiguillonnent et alimentent un massacre impérialiste après l’autre et renflouent les profits du capital investi dans les entreprises au détriment de nos besoins fondamentaux.

Que faire si l’annulation de Roe contre Wade est confirmée ?

Défendre les besoins des travailleuses . Ni la grossesse ni la maternité non désirée ne sont des faits individuels, ce sont des faits sociaux tant dans leurs causes que dans leurs conséquences. Précisément parce que nous nions que le fœtus « appartienne » à quiconque et que la grossesse soit quelque chose d’abstrait et d’indépendant du statut de classe, nous ne pouvons pas admettre que l’État, ou qui que ce soit d’autre, oblige quelqu’un à avoir une grossesse contre sa volonté ou parce que la loi le marque ou parce qu’il n’a pas le salaire pour payer une clinique décente. Mais pour la même raison on ne peut pas accepter qu’ils nous fassent choisir entre se faire virer et se faire avorter ou entre la paupérisation et l’avortement… et en plus ils nous disent que dans cette alternative criminelle, l’avortement est une « décision libre » et une issue « égalitaire ». Ceux qui disent cela, comme les féministes et les démocrates, avouent ce qu’ils entendent par une société « libre et égalitaire » : un camp d’esclaves dans lequel nous subissons la violence et la coercition les plus extrêmes afin de maintenir la machinerie de notre propre exploitation. … et eux vivant de ce qu’ils nous extraient. Nous n’avons rien en commun avec eux, pas même lorsqu’il s’agit de faire face aux interdictions de l’avortement qui s’annoncent. Leur cause n’est jamais la nôtre, même si apparemment nous sommes contre la même chose, pour eux ce n’est qu’un moment dans la réaffirmation du système qui crée les problèmes, pour nous un pas vers sa chute si nous sommes capables de nous organiser en tant que travailleurs sur notre propre terrain pendant que nous nous défendons Nous appelons à l’organisation de grèves et de sit-in pour l’ensemble du personnel chaque fois qu’une collègue est licenciée ou que son contrat n’est pas renouvelé parce qu’elle tombe enceinte et à exiger un complément de salaire pour tous les travailleurs, hommes ou femmes, en fonction du nombre de enfants qu’ils ont.

2Défendre le « droit à la vie » dans ce qu’il signifie réellement pour les travailleurs : la prééminence des besoins humains réels sur les besoins du capital avec tous ses fétiches, ses appareils politiques, son État… et ses idéologies. Le droit à la vie n’est pas défendu en contraignant et en forçant une femme enceinte à développer une grossesse non désirée. Le droit à la vie se défend en affrontant collectivement ce qui alimentent les guerres et qui tuent des centaines de milliers de personnes sur d’autres continents, tout en ignorant les besoins fondamentaux des travailleurs à l’intérieur des frontières ; en affrontant collectivement les États et les mairies qui soutiennent les policiers qui sont de véritables forces d’occupation des quartiers populaires, aussi dangereux et antisociaux que n’importe quel lumpen gang ; en affrontant collectivement les entreprises, qui provoquent l’inflation alors que les salaires baissent de plus en plus et que les conditions de travail, de sécurité de base et d’embauche se dégradent ; en affrontant collectivement les syndicats, qui défendent le bénéfice des entreprises au-dessus de toute considération tout en acclamant la guerre promettant la paix sociale tout en poussant au militarisme ; etc.

Le droit à la vie se défend en luttant contre un système de plus en plus ouvertement antagoniste à la vie humaine. Et cela, aujourd’hui, c’est s’organiser et aider nos collègues à s’organiser au travail et dans le quartier pour se lever, en classe sociale et combattre le plus tôt possible.