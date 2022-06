INFLATION OU EXPLOITATION?

Les prix montent à cause de cette nouvelle crise. Même si il n’y a pas de pénuries… encore? On en profite, comme avec la COVID. Toujours les mêmes, le 1%. Et Radio Canada se dépêche pour défendre ces oligarques canadiens qui savent marauder ( investir ?) ou il y a odeur du sang ! Investir dans les crises, ça semble procurer un gain appréciable ! Et deux crises, back-à-back, c’est doublement lucratif, pour quelques uns ! Pas moi, pas vous. Vous n’avez pas l’oreille de Monsieur Trudeau, qui se place les pieds car il ne gagnera pas la prochaine élection. C’est bon d’avoir des amis milliardaires.

L’Ukraine souffre ! Les gens meurent ! Mais la crise profite à certains, comme en toute guerre, comme Poutine, et tous les autres oligarques de la planète. On va vendre du pétrole, des pipelines et du gaz naturel.

Et l’environnement ? On s’en fou ! C’est pour ça qu’il y a des crises, pour faire oublier les vrais problèmes.

Méfiez-vous des beaux parleurs à la télé. Ce sont de habiles vendeurs. Ils peuvent vendent der mines d’or à des Inuits

Trudeau a eu un bel accueil é Londres aujourd’hui. Les manifestants l’attendaient pour lui rappeler sa conduite éhontée qu’il a ordonnée contre les camionneurs à Ottawa. Bravo, le monde va s’en souvenir de cet illégal et anti-démocratique exercice de force.

John Mallette

Le Poète Prolétaire