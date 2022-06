21 SEPTEMBRE 2001 – 10 H 18 – AZF TOULOUSE EXPLOSE

ONIA M’A TUER

21 septembre 2001 – à 10h17, l’usine AZF de Toulouse était détruite par l’explosion d’un stock de près de 300 tonnes de nitrate d’ammonium. Bilan : 31 morts et quelque 3 000 blessés, 27 000 logements endommagés, 3 500 entreprises touchées ainsi que de nombreux bâtiments publics, dont 120 établissements scolaires ;

16 ans après, le nombre de victimes est sans cesse réévalué ► http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/15-ans-apres-l-explosion-d-azf-fait-toujours-des-victimes-24-01-2017-6611214.php

Alors que même l’heure exacte de l’explosion est sujet à controverse et cela est soulevé par de nombreuses personnes comme vous pourrez le lire ou l’entendre plus bas ; la Cour d’Appel de Paris rendra sa décision le 31 octobre 2017 après un 3ème procès.

Comme nous le prétendons souvent, avec Résistance71, la VÉRITÉ libérera les peuples à tout jamais. TOUTE la vérité, toutes les vérités… C’est pourquoi R71 a traduit complètement et avec l’accord de l’auteur, Kevin D. Annett, son livre « Truth Teller’s Shield : A Manual for Whistle Blower & Hell Raisers » en français et que j’en ai réalisé une version PDF {N°2} de 70 pages en lecture, téléchargement ou impression gratuits, parce que la vérité n’a pas de prix et surtout ne doit pas être monnayable. Sous le titre « LE BOUCLIER DU LANCEUR D’ALERTE » ► Un manuel pour les lanceurs d’alerte et les empêcheurs de tourner en rond La théorie et la pratique pour faire prévaloir votre vérité et la vérité !

Et c’est pourquoi je juge utile de relayer le travail de Krim Khetah, chercheur de vérité, dans l’explosion de l’usine AZF le 21 septembre 2001 car tout comme nous devons chercher la vérité à propos du 11 septembre 2001, nous devons aider TOUS CHERCHEURS DE VÉRITÉ, et en nous relayant, en créant une chaine de diffusion de toutes les pépites de vérités historiques qui surgissent tant bien que mal du fatras idéologique qu’est devenu la société du spectacle entretenue par les peuples eux-mêmes en acceptant, par démission de leur pensée critique, les fadaises proposées par une oligarchie désormais aux abois ; La preuve par Macron ! Et c’est là que nos relayages deviennent précieux, c’est là que nous pouvons faire œuvre utile, cette fonction est charnière, et notre action, même infime, devient déterminante !

Visionner la vidéo de Krim Khetah qui présente son travail d’investigation sur l’explosion de l’usine AZF est tout aussi important que visionner la vidéo d’un Donald Rumsfeld prétendant ne rien savoir à propos de la chute du WTC7 le 11 septembre 2001, car il est pris en flagrant délit de mensonge, et l’ignorer nous rend complices !

Il faut chercher derrière le mensonge, la réalité du menteur pour comprendre la réalité du mensonge !

Nous pouvons, ainsi, toutes et tous devenir des lanceurs d’alerte, des chercheurs et des diseurs de vérité, parce qu’en multipliant les foyers de révélations, il sera quasi impossible aux pouvoirs en place, et où qu’ils soient, de tous nous museler ou nous faire taire.

» Le chercheur de vérité qui voyage suffisamment devient le chemin » Proverbe Perse

Les Mystères d’une Tour

Vidéo YT mise en ligne par anouch1234

AZF, les mystères d’une tour ► LE BLOG DE VAN PHIL VIA MÉDIAPART

Depuis le début avril, le procès de la catastrophe de l’usine AZF à Toulouse explore différentes pistes afin de déterminer les causes de l’explosion du 21 septembre 2001, y compris les plus farfelues ou les moins étayées. Lire l’intégralité de l’article ► https://blogs.mediapart.fr/vanphil/blog/200509/azf-les-mysteres-dune-tour

AZF : Les datations téléphoniques contredisent les experts judiciaires ► LE BLOG DE PIERRE GRÉSILLAUD VIA MÉDIAPART

Après examen exhaustif et détaillé des pièces du dossier judiciaires relatives aux datations téléphoniques, il apparaît clairement que l’heure de l’explosion d’AZF a eu lieu après 10h18’04 et non à 10h17’55 comme cela a été annoncé dès le début par les experts judiciaires ! Lire l’intégralité de l’article ► https://blogs.mediapart.fr/pierre-gresillaud/blog/090715/azf-les-datations-telephoniques-contredisent-les-experts-judiciaires

AZF : 10 mn avant l’explosion, une alerte tue par le Parquet de Toulouse ► LE BLOG DE PIERRE GRÉSILLAUD VIA MÉDIAPART

Dès le 21 septembre 2001, le parquet de Toulouse a du lancer une enquête de flagrance pour comprendre comment un homme paniqué, avait pu deviner très en avance l’explosion d’AZF depuis le Stade de Valmy. Il a été signalé en train de crier « Ça va péter, ça va péter !» à la gendarmerie par deux témoins bordelais. Le parquet va tout mettre en place pour éviter de révéler la vérité sur cette énigme. Lire l’intégralité de l’article ► https://blogs.mediapart.fr/pierre-gresillaud/blog/160916/azf-10-mn-avant-l-explosion-une-alerte-tue-par-le-parquet-de-toulouse

~~~~▼~~~~

Notre questionnement est plus que légitime, et c’est parce que nous nous poserons des questions sur ce 21 septembre 2001 en France, remontant les traces de la fine équipe du 11 aux USA, que nous serons en capacité de remettre en cause les narratifs pré-fabriqués que l’on nous sert depuis toujours.

L’erreur ne devient pas vérité parce qu’elle se propage et se multiplie ; La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. Mahatma Gandhi

Et c’est en déconstruisant patiemment les mythes, les mensonges, les mirages, les falsifications historiques, scientifiques, bibliques* que nous pourrons provoquer cette césure du Temps, et à partir de ce Temps Nouveau une fois vaincue l’inertie de départ, impulser la poussée primordiale, non-violente, et enclencher un nouveau paradigme en lien avec les Natifs, Nations primordiales et peuples autochtones de tous les continents.

Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice ! Émile Zola – Extrait de « J’accuse »

*PDF N° 4 de 47 pages des publications, extraits du livre, transcription de vidéo du Dr. Ashraf Ezzat « TRADUCTION DE LA BIBLE & FALSIFICATION HISTORIQUE » en français.

À lire, télécharger et/ou imprimer gratuitement car rappelez-vous que la recherche de la vérité n’a pas de prix !

Ce PDF nous permet, entre autre, d’analyser et comprendre la situation explosive au Moyen-Orient ► Ni dieu, ou demi-dieu ; Ni maître pour nous soumettre…

~~~~▲~~~~

FALCON DE BIG MOUSTACHE vs CHASSE-NEIGE TOTAL 1 MORT !

Le 20 octobre 2014, Christophe de Margerie, le P.-D.G. de Total avait trouvé la mort lorsque son Falcon était entré en collision avec un chasse-neige à l’aéroport Vnoukovo avant de s’écraser. Les deux pilotes et une hôtesse de l’air avaient également péri. La mort de Christophe de Margerie, considéré comme un «vrai ami» de la Russie par Vladimir Poutine, avait provoqué une onde de choc en France, mais aussi parmi les Russes en pleine crise diplomatique entre Moscou et les pays occidentaux. La Russie est un pays clé pour Total, qui y est présent depuis 1991 et ambitionne d’en faire sa première source de production d’hydrocarbures d’ici à 2020. Le crash de l’avion dans lequel se trouvait M. de Margerie a eu lieu au moment où il quittait Moscou après avoir participé à une réunion gouvernementale consacrée aux investissements, pendant laquelle il avait critiqué les sanctions économiques «injustes» imposées à la Russie. Source La Dépêche du Midi du 3 juillet 2017 ► http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/03/2605578-mort-christophe-margerie-saura-enfin-verite.html

▼

La justice russe a dispensé de peine vendredi les deux principaux accusés dans l’affaire du crash mortel au décollage de l’avion du PDG de Total, Christophe de Margerie, qui avait provoqué une onde de choc en France. Le conducteur du chasse-neige à l’origine du crash et l’ingénieur responsable du contrôle des vols ont été reconnus coupables par un tribunal de Moscou dans cette affaire et condamnés respectivement à quatre ans et trois ans et demi de camp, des peines qu’ils ne purgeront pas en vertu de l’amnistie décrétée en 2015 par les autorités russes en l’honneur des 70 ans de la victoire sur l’Allemagne nazie. Source La Dépêche du Midi du 7 juillet 2017 ► http://www.ladepeche.fr/article/2017/07/07/2608637-crash-avion-total-accuses-russes-dispenses-peine.html

JBL1960

En section commentaires ;

Vidéos en 2 parties de Krim Kheta expliquant les raisons de son engagement dans la recherche de la vérité sur les causes de l’explosion de l’Usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001.