La fête de la Victoire dans le Donbass libéré (censurée par Youtube)

POUR YOUTUBE, LES NÉO-NAZIS ET CRIMINELS DE GUERRE UKRAINIENS SONT UN «GROUPE PROTÉGÉ»

Comme je le craignais après les messages que j’avais reçus de l’officine proche de la CIA et de l’OTAN NewsGuard, la censure a commencé à frapper sur YouTube mes reportages dénonçant les actes des néo-nazis et criminels de guerre ukrainiens, comme étant une «incitation à la haine» contre un «groupe protégé».

Il y a deux mois en arrière, j’étais contactée par l’officine atlantiste NewsGuard, dont le but est de «donner aux plateformes et aux équipes de modération les données et les renseignements leur permettant de protéger leurs utilisateurs des risques existant en ligne, et de contrôler la propagation de la mésinformation». Just a moment… (donbass-insider.com)

Comme je l’avais alors souligné, les questions que m’avait adressés NewsGuard avaient un but évident : trouver un moyen et un motif pour censurer notre site, Donbass Insider.

Et mon analyse s’est avérée juste, puisque à peine deux mois après l’envoi du questionnaire de NewsGuard, j’ai commencé à recevoir des avertissements de YouTube, qui a supprimé plusieurs de mes vidéos (trois reportages de terrain, et trois rapports de situation), pour « incitation à la haine ».

Vous pouvez voir les trois reportages incriminés ici :

Comme vous pouvez le constater par vous-même il n’y a aucune « incitation à la haine » dans ces vidéos. Bien au contraire. Seulement de la dénonciation de crimes de guerre commis par les soldats et les combattants néo-nazis ukrainiens, et pour certaines vidéos des demandes pour que ces gens soient jugés pour leurs crimes.

Dans l’interview des soldats Tchétchènes il est mentionné qu’ils doivent les éliminer quand les soldats ukrainiens leur tirent dessus, parce que c’est « soit eux soit nous ». Ce n’est pas de la haine c’est un constat froid et pragmatique de ce qu’est une guerre !

Or si on lit la justification envoyée par YouTube pour qualifier ces vidéos de « discours de haine », on découvre qu’il y a deux options :

– Glorification ou encouragement de la violence contre une personne ou un groupe de personnes.

– Incitation à la haine envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance à un groupe protégé.