Ursula von der Leyen, l’Ukraine et les vaccins ARN anti-covid

Ursula von der Leyen est la Présidente de la Commission européenne

Après avoir remporté le vote des députés européens le 16 juillet 2019, l’Allemande Ursula von der Leyen occupe cette fonction depuis le 1er décembre 2019.

Ursula von der Leyen et Pfizer

La commission européenne elle-même est directement et pleinement sous l’influence des industriels.

La doxa du covid, Laurent Mucchielli,

Sous-titre : Peur, santé, corruption et démocratie

Édition Éolienne, janvier 2022

Tome 1, pages 90, 91 et 92

Non contente d’avoir favorisé l’achat massif de Remdésivir, sa présidente, Ursula von der Leyen a ensuite orchestré la grande opération vaccinale tout en ayant un fils travaillant pour le cabinet McKinsey (chargé d’organiser la communication de la politique sanitaire dans plusieurs pays dont la France) et un mari directeur d’une entreprise de biotechnologies orientée vers les thérapies géniques, dont l’un des principaux actionnaires est la multinationale Black Rock (plus important gestionnaire d’actifs dans le monde) et qui, dès le 13 mai 2020, avait annoncé le lancement d’une « plateforme de vaccins cellulaires ciblant le SARS-CoV-2 ».

Elle l’a de surcroît fait de façon personnelle et officieuse, échangeant pendant des semaines des coups de téléphone et des SMS avec le P.D.G. de Pfizer, albert Bourla, avant d’aboutir en mai 2021 à la signature d’un contrat prévoyant la livraison de 1,8 milliards de doses jusqu’en 2023, ainsi que le révéla le New-York Times. Et lorsque le médiateur européen lui demandera communication de ces échanges privés avec le patron de l’industriel madame von der Leyen dira qu’elle les a détruits.

Pendant ce temps-là, les dirigeants de Pfizer s’enrichiront massivement à titre personnel, profitant du succès des négociations commerciales de leur société pour y ajouter la rente boursière. Son P.D.G., déjà cité, en profitera pour vendre 5,6 millions de dollars d’actions (et sa vice-présidente 1,8 millions).

Les rares journalistes qui s’en inquièteront oublieront étrangement de signaler que Pfizer est l’industriel pharmaceutique le plus lourdement condamné de l’histoire par la justice américaine pour ses multiples malversations : 42 condamnations et plus de 6,5 milliards de dollars d’amendes depuis 1995. Une délinquance organisée donc, par des dirigeants à qui les sanctions pécuniaires régulières ne font pas peur compte tenu des bénéfices engrangés (36 milliards de dollars sur le vaccin Cominarty en une seule année).

Aussi est-ce sans surprise que l’on apprendra grâce au British Medical Journal que ces vaccins ont été fabriqués en urgence, par un sous-traitant de Pfizer, dans un souci de rentabilité ayant conduit à bafouer plusieurs règles éthiques et à tricher avec les données (notamment en dissimulant les effets indésirables).

Ursula von der Leyen et l’Ukraine

dedefensa.org, 4 mars 2022 :

Il est intéressant de savoir de quel “lien familial” lie van der Leyen avec Kiev et avec l’action de la Wehrmacht et des SS en Ukraine durant la guerre de 1941-1945.

Aujourd’hui, le SPD n’est que théoriquement “de gauche” et est en fait un promoteur enthousiaste du réarmement de l’Allemagne, tout autant que la CDU. Quant au complexe de culpabilité, il a disparu de l’écosystème politique allemand. Curieusement, l’ancienne ministre de la défense allemande de la CDU, Ursula von der Leyen, avait une ascendance nazie à revendiquer, tant du côté de son mari que du sien. Mais cela n’avait guère d’importance lorsqu’Angela Merkel lui a confié la tâche de diriger la Bundeswehr pendant sept ans.

Le grand-père de Mme von der Leyen était un nazi qui s’est porté volontaire pour combattre en 1940, est devenu sergent-chef dans la Wehrmacht et a dirigé une unité dite « antipartisane » sur le front soviétique oriental, chassant les groupes de résistance, participant à la prise de Kiev, la capitale de l’Ukraine, et prenant part au massacre barbare de Babi Yar en septembre 1941, au cours duquel plus de 33 000 habitants juifs de Kiev ont été abattus de sang-froid. On dit que “jusqu’à sa mort, il fulminait contre les Juifs, les Français et la perfide Albion. Il ne quittait plus jamais le pays et frôlait la panique à l’approche d’une frontière”.

Note : On apprend dans le journal LaCroix, qu’en 2013 Ursula von der Leyen, en tant que ministre de la Défense, a imposé la fin de la tradition des honneurs faits à des officiers ayant servi Hitler. Si elle a imposé la fin de cette tradition, c’est sûrement pour faire oublier les liens avec l’Ukraine de son ascendance nazie au moment où se préparait dans cette région du monde la guerre des USA contre la Russie. En effet, cette guerre commence peu après, en 2014, avec le coup d’État nazi en Ukraine :

Conclusion : Il n’est pas étonnant que les deux politiques les plus nocives aient été promues par Ursula von der Leyen, celles relatives au covid et à l’Ukraine.

