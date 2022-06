Le ministère russe de la Défense continue d’étudier des documents sur la mise en œuvre de programmes biologiques militaires des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN sur le territoire de l’Ukraine

Par Saker Staff − Le 28 mai 2022 − Source The Saker Blog

En vertu de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines, chaque État partie soumet un rapport annuel sous la forme d’une déclaration de conformité aux exigences de la convention. Il s’agit actuellement du seul document de rapport sur la mise en œuvre de la convention dans le cadre des mesures de confiance.

En raison de l’enquête sur les activités militaires et biologiques des États-Unis sur le territoire de l’Ukraine, nous avons analysé les documents envoyés par ces États à l’ONU.

Il convient de noter que ni l’Ukraine ni les États-Unis n’ont fourni d’informations sur la recherche et le développement coopératifs dans le domaine de la protection biologique dans lesdites soumissions (dans le formulaire A, partie 2 « i »). De même, la Pologne et l’Allemagne n’ont pas déclaré d’engagement avec l’Ukraine dans leurs rapports.

En outre, dans ces rapports (formulaire F) pour la période de 2016 à 2020, l’Ukraine déclare que : » Le gouvernement de l’Ukraine n’a pas mené et ne mène pas d’activités offensives ou défensives dans le cadre de programmes de recherche et de développement biologiques. Le gouvernement de l’Ukraine ne dispose d’aucune information sur de telles activités de l’ex-URSS sur le territoire de l’Ukraine depuis le 1er janvier 1946″.

Cela contredit une déclaration du 20 mai 2022 de Lewis Gitter, représentant permanent adjoint des États-Unis auprès de l’OSCE, selon laquelle l’assistance à Kiev vise à « … réduire les risques biologiques et vétérinaires, ainsi qu’à sécuriser les stocks illégaux d’armes biologiques laissés par l’URSS… ».

En outre, les rapports de l’Ukraine présentent de nombreuses incohérences. Ainsi, le formulaire A des mesures de confiance pour 2020 déclare l’absence totale de programmes nationaux de biosécurité. L’Institut de recherche en biotechnologie des souches microbiennes de Kiev, en tant que participant au programme de défense biologique, est mentionné dans la partie 2 « i » de ce formulaire.

En outre, les caractéristiques de cet établissement (superficie des installations de laboratoire, nombre d’employés) ne correspondent pas aux informations précédemment communiquées par l’Ukraine.

La question se pose : Pourquoi les documents de rapport des États-Unis et de l’Ukraine à l’ONU n’ont-ils pas inclus les travaux effectués dans le cadre des projets militaro-biologiques conjoints portant le nom de code UP ? Un tel secret est une raison supplémentaire de réfléchir aux véritables objectifs du Pentagone en Ukraine.

Les documents officiels que vous avez sous les yeux confirment que le Pentagone, représenté par l’Agence de réduction des menaces de la défense américaine (DTRA), organise des travaux ayant une orientation clairement militaro-biologique.

Notez le mémorandum préparé par le bureau du secrétaire américain à la défense concernant le projet UP-2 de cartographie des agents pathogènes hautement dangereux en Ukraine.

Le document indique que l’objectif principal de ce projet est de recueillir des informations sur la composition moléculaire des agents pathogènes spécifiques à l’Ukraine et de transférer des échantillons de souches.

Par ailleurs, il est souligné que ce travail doit être conforme aux principales lignes directrices du programme coopératif ukrainien de réduction des menaces sur la prévention de la propagation des armes biologiques du 29 novembre 2005.

Un mémorandum similaire a été préparé dans le cadre du projet UP-1 visant à étudier les rickettsies et autres maladies propagées par les arthropodes. Le document note la nécessité de transférer toutes les collections d’agents pathogènes hautement dangereux vers un laboratoire central de référence afin de faciliter leur exportation ordonnée vers les États-Unis.

Dans le cadre du Programme coopératif de réduction des menaces, un vaste projet UP-4 a été mené pour étudier la possibilité de propager des infections hautement dangereuses par le biais des oiseaux migrateurs. Les documents reçus montrent que 991 échantillons biologiques ont été collectés rien qu’entre novembre 2019 et janvier 2020.

Au total, dix projets de ce type (dont UP-3, UP-6, UP-8, UP-10) auraient permis de travailler avec des agents pathogènes d’infections particulièrement dangereuses et importantes sur le plan économique – fièvre de Congo-Crimée, leptospirose, encéphalite à tiques et peste porcine africaine.

Aujourd’hui, nous souhaitons également attirer l’attention sur les nombreuses violations des exigences de sécurité dans les laboratoires ukrainiens.

Par exemple, le travail avec des agents pathogènes dangereux sous le contrôle du Pentagone à Kharkov, Kiev et dans un certain nombre d’autres villes a été effectué dans des laboratoires où la protection du personnel était insuffisante. Or, selon les données officielles, seuls trois laboratoires ayant un niveau de biosécurité BSL-3 sont autorisés à effectuer de tels tests. Il s’agit de l’Institut anti-peste d’Odessa, de l’Institut de recherche en épidémiologie et en hygiène de Lvov et du Centre de santé publique de Kiev.

Le Service de sécurité de l’Ukraine a noté les conditions préalables à l’émergence de menaces biologiques en raison des violations systématiques et de la mauvaise qualité du travail dans la reconstruction des biolaboratoires.

Black & Veatch, par exemple, a déclaré avoir dépensé 37,8 millions d’UAH [Monnaie ukrainienne, NdT] pour moderniser trois laboratoires vétérinaires en 2013. Un examen par un expert indépendant a révélé que le coût réel des travaux était surévalué par rapport aux coûts déclarés de 17,7 millions d’UAH.

Cette différence aurait été envoyée sur les comptes de sociétés fictives telles que Golden Ukraine, BK Profbudinvest et Capital Trade Agency, ce qui confirme une nouvelle fois l’utilisation de systèmes financiers « gris » dans l’intérêt personnel de fonctionnaires américains et ukrainiens.

Il convient de noter que les manipulateurs américains ont exigé que le laboratoire de référence de Merefa bénéficie d’un niveau de biosécurité plus élevé. L’organisation du projet de Kharkov a déclaré que cela n’était pas possible dans les conditions actuelles et a refusé d’approuver le projet. L’administration régionale a toutefois décidé de poursuivre la reconstruction. L’installation a été mise en service en contournant les réglementations et les exigences en matière de biosécurité. Ce faisant, le coût total de sa modernisation par le Pentagone s’est élevé à environ 15 millions de dollars. Mais on ignore où sont réellement allés les fonds.

Notons le rapport du ministère ukrainien de la santé sur les résultats d’une inspection de la collection de souches de l’institut ukrainien de lutte contre la peste à Odessa, qui comptait 654 échantillons. Il y avait 32 souches d’anthrax, 189 de tularémie, 11 de brucellose et 422 de choléra stockées dans l’établissement.

Le rapport fait état de violations flagrantes des conditions de stockage des micro-organismes, de l’absence de systèmes de contrôle et de gestion des accès et de systèmes de ventilation inadéquats.

En avril 2017, un cas d’infection interne de laboratoire par l’encéphalite à tiques a été constaté dans l’un des laboratoires de l’institut à la suite d’une violation de la sécurité.

Selon les récits de témoins oculaires d’un incident survenu en 2021, un employé d’un biolaboratoire a retiré plusieurs flacons contenant des micro-organismes dangereux des locaux de l’institution. On ne peut que deviner les conséquences de tels cas.

Il convient de noter que toutes les violations ont eu lieu pendant la période du programme américain de réduction des menaces biologiques. Cela démontre que les objectifs officiellement déclarés par Washington ne sont qu’un paravent pour la mise en œuvre d’activités militaro-biologiques illégales en Ukraine.

La négligence des agents pathogènes, le manque de professionnalisme et la corruption de l’exécutif, ainsi que l’influence destructrice des manipulateurs américains constituent une menace directe pour les civils ukrainiens et européens.

Les experts du ministère russe de la Défense ont confirmé que les biolaboratoires ukrainiens sont connectés au système mondial de surveillance des maladies transmissibles.

La colonne vertébrale de ce réseau, constitué par le Pentagone depuis 1997, est le Walter Reed Army Institute of Research (Maryland). Il comprend des laboratoires terrestres et navals ainsi que des bases militaires dans le monde entier.

Il est à noter que le déploiement d’un tel réseau suit un scénario typique.

Dans un premier temps, les Américains s’inquiètent de l’état de l’épidémie dans la région. L’étape suivante consiste à s’assurer que les responsables, notamment ceux des ministères de la santé, ont un intérêt et une incitation financière à travailler ensemble, et à conclure des accords intergouvernementaux. En conséquence, une installation de bioconfinement est érigée et reliée au système unique de biosurveillance. Tous les développements biologiques du pays deviennent le domaine des États-Unis. En outre, des restrictions sont imposées à l’accès des professionnels locaux à une série de tests, ainsi qu’à leurs résultats.

Pendant ce temps, l’agence américaine de réduction des menaces pour la défense (DTRA) met activement en œuvre des matériels et des logiciels de surveillance automatisée des maladies, ainsi que des systèmes de contrôle de l’accès et du mouvement des agents biologiques pathogènes dans les installations de stockage et de recherche.

En équipant les installations biologiques de ces systèmes d’information dans le cadre du programme de réduction des menaces biologiques, les États-Unis peuvent sécuriser leurs contingents militaires dans les zones de déploiement, surveiller à distance les biolaboratoires situés en dehors de la juridiction nationale et influencer l’environnement biologique mondial.

Dans le cadre de l’opération militaire spéciale, du matériel d’instructeurs américains formant des spécialistes ukrainiens à la réponse d’urgence aux épidémies de variole a été découvert dans des biolaboratoires en Ukraine.

L’intérêt du Pentagone pour cette infection est loin d’être accidentel : le retour de l’agent pathogène de la variole serait une catastrophe mondiale pour toute l’humanité.

Ainsi, comparé au COVID-19, cet agent pathogène est tout aussi contagieux (infectieux), mais sa létalité est 10 fois supérieure.

Dès 2003, le ministère américain de la défense a mis en place le programme de vaccination contre la variole, qui oblige tous les militaires américains à se faire vacciner. Aux États-Unis, la vaccination est obligatoire pour le personnel diplomatique et médical. Cela démontre que les États-Unis considèrent la variole comme un agent biologique pathogène prioritaire pour le combat et que les activités de prophylaxie vaccinale visent à protéger leurs propres contingents militaires.

L’absence de contrôles appropriés et les failles dans la biosécurité aux États-Unis pourraient conduire à l’utilisation de cet agent pathogène à des fins terroristes. Entre 2014 et 2021, des flacons non comptabilisés du virus ont été découverts à plusieurs reprises dans des laboratoires de la Federal Drug Administration et de l’Institut de recherche sur les maladies infectieuses de l’armée américaine (Maryland) et du Centre de recherche sur les vaccins (Pennsylvanie).

Le travail effectué dans ces organisations était en violation de la résolution 49.10 de l’Assemblée mondiale de la santé de 1996, qui stipulait qu’un seul laboratoire américain, le Centre for Disease Control and Prevention d’Atlanta, pouvait stocker l’agent pathogène de la variole.

Il convient de noter que la vaccination antivariolique, qui n’est actuellement pas disponible dans de nombreux pays, offre une protection contre la variole du singe.

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé une réunion d’urgence des États membres sur l’apparition de cette dangereuse maladie infectieuse en mai 2022.

Nous savons qu’à l’heure actuelle, 98 % des personnes touchées sont des hommes de plus de 20 ans d’orientation non traditionnelle. Auparavant, le Dr David Hermann, qui dirige le département des urgences de l’OMS, avait déclaré à la presse américaine que la transmission sexuelle était la principale cause de la propagation de la maladie.

Selon un rapport de l’OMS, la souche ouest-africaine de la variole du singe est originaire du Nigeria, un autre État dans lequel les États-Unis ont déployé leur infrastructure biologique.

Selon les informations disponibles, au moins quatre laboratoires biologiques contrôlés par Washington opèrent au Nigeria.

À cet égard, il convient de rappeler une étrange coïncidence qui nécessite une vérification plus approfondie par des spécialistes. Ainsi, selon les médias européens et américains, la Conférence sur la sécurité de Munich 2021, c’est-à-dire sur fond de pandémie COVID-19, était un scénario pour faire face à une épidémie causée par une nouvelle souche du virus de la variole du singe.

Dans le contexte des multiples violations de la biosécurité par les États-Unis et du stockage négligent de biomatériaux pathogènes, nous demandons aux dirigeants de l’Organisation mondiale de la santé d’enquêter sur les laboratoires nigérians financés par les États-Unis à Abuja, Zaria et Lagos et d’informer la communauté mondiale des résultats.

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone