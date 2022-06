Comment Washington transforme le Pacifique en un nouveau théâtre de guerre pour l’OTAN

En avril, lors d’une conférence de presse en Pologne, le secrétaire américain à la Défense, Austin Lloyd, a ouvertement déclaré que l’objectif principal des États-Unis dans le conflit russo-ukrainien était / est d’affaiblir militairement la Russie de manière à rendre son rétablissement difficile, voire impossible pendant longtemps. Austin a déclaré:

« Nous voulons voir la Russie affaiblie dans la mesure où elle ne peut pas faire le genre de choses qu’elle a faites en envahissant l’Ukraine », ajoutant que la Russie « ne devrait pas avoir la capacité de reproduire très rapidement » les forces et l’équipement qui avaient été perdus en Ukraine. La déclaration a été faite dans le sillage de l’Ukraine, mais le théâtre du conflit, ou l’étendue géographique de l’axe anti-russe, ne se limite pas à l’Europe. Les États-Unis militarisent activement la région du Pacifique – en particulier le Japon – pour étendre et renforcer leur position. Le mois dernier, le Japon a annoncé sa décision de doubler ses dépenses militaires, les faisant passer de 1 % de son PIB à 2 %. Cette augmentation permettra au Japon – un pays constitutionnellement attaché à une idéologie de « pacifisme » et sans force militaire active – de dépenser 86 milliards de dollars pour sa défense.

La volonté du Japon de s’armer a un parallèle intéressant en Europe, où l’Allemagne a également décidé d’augmenter massivement ses dépenses totales de défense à 100 milliards d’euros. Avec Washington soutenant activement ces changements critiques pour établir des armées puissantes autour de ses principaux États rivaux – la Russie et la Chine en Europe et en Asie – de nouvelles formes de conflit sont susceptibles d’émerger, avec des perspectives de contre-alliances majeures à l’horizon également.

C’est ce qui ressort le plus clairement de la dernière patrouille conjointe (24 mai) de bombardiers stratégiques russes et chinois au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale – un exercice qui est venu en réponse à la poussée croissante du Japon, avec un œil sur la Russie et la Chine, vers le militarisme. Il n’était donc pas surprenant que le Parti libéral-démocrate du Japon ait déclaré que la décision d’avril d’augmenter le budget avait été motivée par le conflit en Ukraine et la pression régionale de la Chine. Même si la Russie et la Chine n’ont pas représenté de menace territoriale directe pour le Japon, la décision de ce dernier de modifier sa trajectoire de défense signifie que la région du Pacifique a commencé à changer d’une manière qui rendrait inévitables les conflits, ou du moins les tensions accrues, ce qui assombrirait les perspectives de coopération.

L’augmentation du budget de la défense du Japon s’ajoute à la pleine possibilité d’«interopérabilité» entre les unités américaines et japonaises, permettant à ces dernières de «pratiquer ses capacités d’attaque déployées vers l’avant». Ce qu’il est extrêmement important de noter ici, c’est que l’objectif principal de «l’interopérabilité» n’est pas défensif; c’est offensif, ce qui signifie que le soi-disant « pacifisme » du Japon n’est rien de plus qu’une rhétorique que Tokyo utilise – et continuera d’utiliser – pour masquer sa préparation militaire en croissance rapide contre la Russie et la Chine.

Le fait que ce processus soit activement soutenu par les États-Unis est évident d’après l’annonce du Premier ministre japonais Fumio Kishida, en marge de la visite de Biden à Tokyo, de « renforcer drastiquement » ses capacités militaires.

Selon un nouveau projet de politique économique publié par l’administration Kishida, la décision est une réponse aux « tentatives de changer unilatéralement le statu quo par les forces en Asie de l’Est, rendant la sécurité régionale de plus en plus sévère ». Si cette évaluation semble vague, c’est par dessein de camoufler l’ascension du Japon en tant que nouvelle puissance militaire pouvant rivaliser avec la Russie et la Chine en tant qu’allié des États-Unis.

En fait, il agit déjà comme un allié des États-Unis contre la Russie dans le conflit russo-ukrainien. En avril, des responsables japonais ont annoncé qu’ils enverraient des équipements de défense – drones et équipements de protection – en Ukraine pour aider l’armée ukrainienne à combattre les forces russes. Alors que les règles des Forces d’autodéfense japonaises interdisent le transfert de produits de défense vers d’autres pays, le ministre de la Défense Nobuo Kishi a justifié ce transfert comme étant « commercial » et « des articles désaffectés ». Des justifications plus égoïstes seront inventées pour masquer la soi-disant «militarisation pacifiste» du Japon.

D’autres tensions avec la Russie sont susceptibles de suivre. En avril, à peu près au même moment où Tokyo annonçait une augmentation de son budget, le gouvernement japonais a également changé de position sur les îles Kouriles.

Dans son livre bleu diplomatique de 2022, le Japon a déclaré que « les Territoires du Nord sont un groupe d’îles sur lesquelles le Japon a la souveraineté et fait partie intégrante du territoire japonais, mais qu’elles sont actuellement illégalement occupées par la Russie ».

Cette description est un changement diplomatique majeur dans la mesure où elle soulève le niveau de tensions autour de ce qui était auparavant un territoire disputé. Qualifier la Russie d’occupant « illégal » montre que le Japon ne fait que souscrire au récit occidental sur «l’occupation» russe de la Crimée.

En termes pratiques, en faisant monter la température contre la Russie (et la Chine aussi), le Japon se transforme en un allié militaire de première ligne des États-Unis et de l’OTAN dans cette partie du monde.

La militarisation du Japon à l’ombre du soutien américain est également liée à la façon dont les États-Unis et l’Occident projettent de plus en plus l’OTAN non pas comme une alliance régionale ; en fait, les développements récents ont montré à quel point l’OTAN s’impose un rôle «mondial». En avril, la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a appelé à une «OTAN mondiale ». Elle a ajouté que l’OTAN doit avoir une «perspective mondiale» pour être en mesure «de prévenir les menaces dans l’Indo-Pacifique, en travaillant avec nos alliés comme le Japon et l’Australie pour assurer la protection du Pacifique. Et nous devons veiller à ce que les démocraties comme Taïwan soient capables de se défendre. »

Le Japon est donc par défaut une extension logique de la géopolitique mondiale de l’OTAN, c’est-à-dire anti-Russie et anti-Chine. La décision de Tokyo de se réarmer pour acquérir une capacité offensive n’est donc pas liée à ses propres besoins, mais à la façon dont les États-Unis fabriquent une coalition mondiale anti-Russie et anti-Chine pour les vaincre et maintenir leur propre hégémonie mondiale.