le virus de la surveillance globale (PDF)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article11859

UNE CRISE PEUT EN CACHER UNE AUTRE

Ce texte est la version du 2 juin 2022 d’un texte fait en mai 2022

Et si la crise sanitaire était avant tout un révélateur ? Sans la formuler encore consciemment, c’est cette question qui nous a motivée à entamer les recherches. De surprise en surprise, nous sommes tombés sur des armadas de think-tanks, fondations privées et conglomérats diverses, qui s’affairaient depuis fort longtemps pour faire advenir… « le monde d’après » !

Le texte qui suit présente une synthèse des ambitions et stratégies à l’œuvre et des façons dont elles se conjuguent dans l’élaboration de ce qui apparaît comme une architecture globale de domination. Il aborde aussi les implications pour chacun d’entre nous, nos sociétés actuelles et futures, la communauté humaine toute entière et jusqu’à l’avenir même du genre humain. De la lucidité du diagnostic dépend l’issue d’un combat.

24 pages géniales, bourrées de références, écrites par :

Agnès Bertrand, philosophe de formation, secrétaire générale d’Ecoropa, membre-fondatrice de l’Observatoire de la Mondialisation, auteure de « OMC : Le pouvoir invisible » Fayard, 2002

Thierry David, politologue de formation, membre de l’Observatoire de la Mondialisation, co-auteur de « Accord Multilatéral sur l’Investissement (AMI) : le test de Dracula », L’Esprit Frappeur, 1998

PDF originel : https://www.grosfichiers.com/QxVagq…

Sauvegarde : une-crise-peut-en-cacher-une-autre_2juin2022

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2