Attachez vos tuques et attention aux gentils oligarques devenus… missionnaires? Même s’ils prêchent toujours le respect de l’autorité. Comme toutes les autres religions, toutes créées par l’homme. C’est le contrôle de votre cerveau et non pas votre esprit qu’ils veulent. Et non pas à votre mort, mais tout de suite!

Ils ont des belles promesses, comme nous rendre fiers de l’humanité, comme Legault, félicitant son troupeau. La vie éternelle, ça vous tente? Mais pas ici, sur une autre planète. On a décidé de ne pas fermer les églises à Pâques, mais on suggère FORTEMENT que vous n’y allez pas, à cause des chiffres GONFLÉS de COVID-19.

C’est des idées d’Elon Musk, l’homme le plus riche au monde. Lui, il l’a l’affaire ! Il les a les solutions ! Il peut vider vos poches en un rien de temps. Et ensuite, vous prêter à un taux… d’ami? Et vous vendre une carte de membre dans la nouvelle religion qui va vous relier au cosmos… un jour? Devenir cosmiste, pourquoi pas ? C’est dans LE PHILOSOPHIE MAGAZINE de février 2022.

Vive le transhumanisme ! Il faut contempler le futur et regarder vers les étoiles pendant qu’Elon a les mains dans vos poches. Le rêve totalitaire, un mélange dangereux de scientisme naïf et de religiosité exaltée.

Elon Musk est à l’apogée de l’histoire présente, en haut de la pyramide. Pendant que les pauvres sont plus pauvres et que la classe moyenne s’appauvrit, il dirige, clandestinement, le monde du 1%. Il a été nommé l’Homme de l’Année par Time Magazine. C’est le nouveau héro de l’establishment. L’intouchable dans l’arène, le nouveau Pape !

Son truc, c’est de nous inciter toujours à regarder ailleurs pendant qu’on fabrique des fausses crises pour faire de l’argent en contrôlant le peuple. Mettez-vous en ligne pour votre quatrième vaccin, votre nouveau Baptême. Fiez-vous aux oligarques qui pensent pour vous!

John Mallette

Le Poète Prolétaire