La flambée des taux d’intérêt oblige la BCE à s’engager sur un dispositif anti-fragmentation…Panique à la banque

Un Conseil des gouverneurs « non prévu » s’est tenu ce mercredi. Les équipes de la BCE vont plancher sur un dispositif pour éviter un trop grand écartement entre les coûts d’emprunts d’Europe du Nord et du Sud. Au grand soulagement des marchés : le taux à 10 ans italien qui avait dépassé 4 % pour la première fois depuis 2014 a reculé de plus de 40 points de base.