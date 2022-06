Le président chinois Xi-Jinping signe un décret : «Opérations militaires spéciales»

Le président chinois Xi Jinping a signé un ordre sur le droit de mener une «opération militaire spéciale» sans déclarer la guerre. Cela semble clair, il a Taïwan en tête.

Le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a récemment signé un ordre de promulguer une série de décrets sur les opérations militaires autres que la guerre, qui entreront en vigueur mercredi.

Les grandes lignes normaliseront et fourniront la base juridique aux troupes chinoises pour mener à bien des missions telles que les secours en cas de catastrophe, l’aide humanitaire, l’escorte, le maintien de la paix et la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la sécurité et des intérêts de développement de la Chine, ont déclaré des experts.

Les grandes lignes visent à prévenir et à neutraliser les risques et les défis, à gérer les urgences, à protéger les personnes et les biens. Ils traitent également de la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la sécurité et des intérêts du développement, de la paix mondiale et de la stabilité régionale.

Les grandes lignes ont des significations importantes pour les forces armées chinoises dans l’accomplissement de leurs tâches et missions dans la nouvelle ère, car elles apporteront des innovations dans la façon dont les forces militaires sont utilisées et normaliseront l’organisation et la mise en œuvre des opérations militaires des forces armées autres que la guerre, selon des sources.

Les opérations militaires autres que la guerre désignent les opérations qui n’impliquent pas la guerre, comme les secours en cas de catastrophe et l’aide humanitaire, ainsi que les opérations qui limitent l’ampleur de l’utilisation de la force comme les escortes maritimes et le maintien de la paix, a déclaré aujourd’hui un expert militaire chinois qui a requis l’anonymat.

Les forces armées chinoises sont engagées dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 depuis 2020. Ils ont également joué un rôle vital pour sauver la population des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations, qui ont souvent eu lieu en Chine au cours des dernières années, a déclaré l’expert.

Les forces armées chinoises sont également responsables de missions de lutte contre le terrorisme, de lutte contre les pirates et de maintien de la paix, y compris des missions d’escorte régulières dans le golfe d’Aden et les eaux au large de la Somalie, ainsi que des missions de maintien de la paix de l’ONU, fournissant des biens de sécurité publique à la communauté internationale, a déclaré l’expert.

En menant ces opérations à l’étranger, dans certains cas, les troupes chinoises peuvent empêcher les effets de débordement des instabilités régionales d’affecter la Chine, sécuriser les routes de transport vitales pour les matériaux stratégiques comme le pétrole ou protéger les investissements, les projets et le personnel de la Chine à l’étranger, ont déclaré des analystes.

Avec six chapitres et 59 pages, les grandes lignes résument les expériences accumulées lors de missions et de pratiques passées, tirent des résultats de la recherche militaire et civile et normalisent les principes de base, l’organisation et le commandement, les types d’activités, le soutien aux activités et le travail politique, fournissant la base juridique permettant aux troupes de mener des opérations militaires autres que la guerre.

Au-dessus de toutes ces questions, la question de Taiwan semble être le véritable centre d’intérêt du nouveau décret présidentiel.

De la même manière que la Russie est maintenant engagée dans une opération militaire spéciale en Ukraine, la Chine a maintenant la base juridique pour faire de même avec Taiwan.

