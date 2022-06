L’ÉLARGISSEMENT DE L’UE ET LA POURSUITE DE LA GUERRE EN UKRAINE

.

L’Allemagne et la France ont tenté cette semaine de reprendre le leadership sur le développement et les objectifs de la guerre en Ukraine. Ils ont dû accepter de soulever à nouveau les contradictions internes de l’UE pour envoyer un message à Washington, Londres et Moscou à la veille du sommet de l’OTAN. Mais peu importe à quel point on le déguise en marchandage de la « justice » contre la « paix », ces soi-disant aspirations de justice ne vont pas au-delà de la perpétuation du massacre, ni les « efforts de paix » n’ont d’autre objectif que de souffler un peu dans une guerre économique qui a mal tourné pour une partie du camp occidental. Les États-Unis quand à eux sont satisfait des résultats de ce jeux de massacre. NDÉ.

L’Allemagne et la France tombent-elles de cheval ?

La remise de 30 % sur les prix des exportations de pétrole russe a inversé l’effet des sanctions de l’OTAN et trouvé des clients en Asie

À ce stade, il est clair pour tous que les sanctions que l’UE a imposées à la Russie, à la suite des États-Unis, détruisent le rôle central du capital européen dans le système mondial d’accumulation, mais elles ne nuisent pas tant que cela à la Russie . Rien qu’en mai, Moscou a collecté près de 20 milliards de dollars sur les exportations de pétrole. Les remises de 30% ont suffi à la Chine et à l’Inde pour aller faire leurs courses au point de fournir des ventes aux pays de l’OTAN. La hausse des prix mondiaux a fait le reste.

Le résultat est symbolisé dans la nouvelle Lada . Un triomphe pour la bourgeoisie russe, qui parvient à créer son premier modèle « post-sanctions ». Un appauvrissement dangereux pour les travailleurs russes auxquels le modèle est destiné, qui ne disposeront pas des mesures de sécurité de base comme les freins ABS ou les airbags, dépendants des technologies et approvisionnements étrangers. Mais aussi un trou dans le bilan de Renault (et donc du capital français), qui après que la France a adhéré à la politique de sanctions et analysé ses coûts , a dû vendre l’usine pour un rouble à l’Etat russe , pensant qu’elle reviendrait bientôt…illusion…

Il n’est pas surprenant que l’écrasante propagande de guerre commence à se relâcher dans la brutalité de ses messages. Scholz et surtout Macron introduisent de plus en plus d’éléments de discours en faveur d’« une paix qui n’est pas humiliante pour la Russie » car aujourd’hui c’est leur principal argument pour imposer une négociation qui mettra fin à la guerre et permettra à leurs économies (à leurs capitaux) de retrouver un minimum de valorisation…l’unique but de ces « opérations spéciales ».

L’élargissement de l’UE et ses contradictions

Draghi, Macron et Scholz à Kyiv

Mais il est très difficile d’imposer un leadership alternatif aux USA dans la guerre sans rompre avec l’OTAN et sans rompre avec l’UE. Macron et Scholz étaient clairs – ce sont les règles imposées par Washington – que pour se rapprocher de la barre, ils devaient être en mesure d’offrir à l’effort de guerre ukrainien quelque chose qui pourrait rivaliser avec le dopage des armes mené par les États-Unis.

C’est-à-dire qu’ils devaient offrir « le jour d’après ». D’où le déplacement de Scholz et Macron, accompagnés de Draghi et du président de la Roumanie – qui a ses propres objectifs concernant la Moldavie – pour annoncer leur soutien à une candidature conditionnelle de l’Ukraine et de la Moldavie à l’entrée dans l’UE .

L’axe franco-allemand a ainsi été présenté accompagné de représentants des deux groupes de pays dans lesquels les aspirations impérialistes ouvertes par la guerre et ses conséquences économiques ont divisé l’UE.

D’un côté, les pays de l’ancien bloc russe de la guerre froide. Tous avec des attentes impérialistes directes dans la zone d’influence russe actuelle et généralement favorables à une politique tendant à porter la guerre à la Russie par tous les moyens. La bourgeoisie roumaine ne cesse de rêver d’une « réunification » plus ou moins explicite avec la Moldavie. La classe dirigeante polonaise, dit Loukachenko , espère « récupérer » l’ouest de l’Ukraine – dont la petite paysannerie est à la base du nationalisme ukrainien le plus génocidaire.

D’autre part, les pays du Sud, comme l’Italie ou l’Espagne, qui paient de manière disproportionnée les coûts économiques de la guerre car leurs systèmes énergétiques sont soumis à une conception des prix conçue à partir des intérêts et des objectifs du capital allemand orchestrée par l’Accord vert.

De plus, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce sont a priori plus réticents à ouvrir les portes d’une Ukraine qui va absorber pendant des années les fonds européens qui leur donnent désormais de l’oxygène, pour doter le capital ukrainien d’une infrastructure déjà obsolète, ruineux et inefficace avant la guerre.

Pour couronner le tout, concocter un consensus sur l’élargissement de l’UE signifie entrer dans le jeu d’équilibre alambiqué des Balkans. La France, par exemple, devait accepter les conditions de la Bulgarie pour que la Macédoine du Nord devienne membre candidat . Il n’est pas certain que la classe dirigeante bulgare en soit satisfaite.

Le panier de crabes et la boîte de pandore

Mais si la question macédonienne est difficile, la reconnaissance du Kosovo par la Serbie résiste, aujourd’hui encore, aussi bien aux pressions américaines qu’à celles de Bruxelles . Et, plus généralement, le ressentiment de la Macédoine, de l’Albanie, de la Serbie, du Monténégro et de la Bosnie d’être dépassés par une Ukraine qui remplit moins de conditions que presque n’importe lequel d’entre eux, fait des « gestes » vers l’intégration de Kiev dans l’UE le germe de nouvelle dissidence prête à faire place aux impérialismes rivaux de l’Allemagne et de la France.

Que la Turquie se présente comme médiateur en Bosnie alors que les dirigeants serbes et bosno-serbes rejoignent le « Davos russe » est révélateur des difficultés et des contradictions de l’Allemagne, de la France et des objectifs qu’ils espèrent obtenir de l’élargissement de l’UE au-delà de la situation en Ukraine .

Une gifle aux États-Unis et à la Grande-Bretagne face à la Russie ?

Zelensky et Macron lors de ce voyage

L’annonce des quatre chefs d’État et de gouvernement à Kyiv n’était pas ce que Zelensky aurait aimé. Tout d’abord, le président ukrainien voulait des armes lourdes. Parfois, ses conseillers sont venus demander plus que ce que les pays – y compris les États-Unis – avaient en réserve. Gagner le statut de candidat à l’UE pour l’Ukraine sert à justifier la guerre devant la population comme un sacrifice nécessaire pour le vieux rêve de la classe dirigeante ukrainienne.

Mais ne vous y trompez pas : aucun de ses quatre visiteurs ne veut perpétuer la guerre ou l’étendre à la Russie. Et ce mouvement, même s’il est habillé en soutien à la guerre contre la Russie, est plutôt dirigé vers les alliés que Zelensky considère comme les plus fiables pour prolonger la tuerie : les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Lorsque vendredi, un pléthorique von der Leyen, vêtu aux couleurs du drapeau ukrainien et ivre du langage de « sang et d’honneur » des ultras de Kiev, a annoncé que les recommandations de la Commission laissaient libre cours au statut de candidat pour l’Ukraine et Moldavie, Poutine n’a pas tardé à expliquer la position russe.

L’UE n’est pas une organisation militaire, un bloc politique, contrairement à l’OTAN. Par conséquent, nous avons toujours dit que notre position ici est cohérente et compréhensible. Nous n’avons rien contre. C’est une décision souveraine de tout pays d’adhérer ou non à des associations économiques et à partir de ces associations, d’accepter ou non de nouveaux États comme membres. Que ce soit à l’avantage ou au détriment de l’Ukraine est également une question pour eux, pour le peuple ukrainien et pour les dirigeants ukrainiens actuels. Mais la structure de l’économie ukrainienne est telle qu’elle nécessitera de très grosses subventions, beaucoup de subventions. Si le marché intérieur n’est pas protégé, l’Ukraine finira par devenir une semi-colonie, à mon avis. [Dans tous les cas,] Il est peu probable que cela conduise à la restauration de l’industrie aéronautique, de la construction navale, de l’électronique et d’autres industries critiques perdues. Ce n’est pas notre affaire, mais nous ne nous y sommes jamais opposés. Nous avons toujours été contre le développement militaire du territoire ukrainien, car il menace notre sécurité. VLADIMIR POUTINE EN RÉUNION AVEC LES DIRECTEURS DES MÉDIAS RUSSES

Dans un message à la France et à l’Allemagne, Poutine précise la limitation de ses objectifs de guerre à ceux déjà atteints, ajoutant atteindre les frontières des deux provinces du Donbass . Jouant cyniquement à l’humanitaire, il s’oppose à un assaut direct sur les positions ukrainiennes . Et pour couronner le tout peu après, Slutski a complété le message présidentiel en déclarant aux journalistes qu’il « n’exclut pas » la « reprise imminente des négociations » avec l’Ukraine .

Mais si l’élargissement forcé de l’UE à l’Est n’excite pas Kyiv et est accepté sans problème par la Russie… il n’est pas vu du même œil par la Grande-Bretagne. Le pays, qui est déjà au bord d’une guerre commerciale avec l’UE , ne peut manquer de voir la coïncidence dans le temps entre les nouvelles logiques de la politique d’expansion et la présentation par le Premier ministre écossais d’une nouvelle voie vers l’indépendance qui aboutit à … l’intégration dans l’UE .

En d’autres termes, l’ouverture symbolique de la voie d’entrée de l’Ukraine dans l’UE a servi à envoyer un message de Paris et de Berlin à Washington et à Londres : ils sont prêts à diriger l’UE au prix de faire de l’Ukraine une partie intégrante de l’économie de l’UE – se gagner un marché et de nouveaux espaces pour leur capital – mais pas pour perpétuer une guerre qui les étouffe économiquement.

Moscou acquiesce. Londres est silencieuse. Dans les bureaux bruxellois l’ivresse guerrière continue. Washington, semble-t-il, continue de tout miser sur la poursuite de la guerre. Chacun espère tirer quelque chose pour son capital du massacre, malgré la multiplication du chaos capitaliste, l’émergence de nouvelles famines et la récession en cours. Ils présentent cyniquement la contradiction entre leurs propres intérêts impérialistes comme un conflit entre la « justice » (guerre totale) et la « paix négociée » (une trêve dans une guerre économique qui a été contre-productive pour leurs propres intérêts) .

Ce qui est incontestable, c’est qu’aucun travailleur d’aucun des pays combattant, directement ou indirectement, dans les camps ukrainiens n’a rien à gagner de la guerre. Ni avec quelques « efforts de paix » visant à réparer les dommages causés à leurs propres capitalistes par la guerre économique ni à gagner des avantages pour le prochain assaut militaire. Il n’y a rien pour les travailleurs dans les plans de part et d’autre que de pires conditions d’exploitation, une répression brutale, un trou dans une fosse commune ou quelque chose de pire encore.

L’escalade vers le militarisme le plus brutal et la généralisation de la guerre ne peut être arrêtée que par les travailleurs. Et il faut s’organiser pour cela dès maintenant.