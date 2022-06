Covid – Raoult sur l’hydroxychloroquine – Révélations sur les vaccins

Efficacité de l’hydroxychloroquine (vidéo)

La fin de l’hégémonie ?

IHU-MI – 21 juin 2022

Pr Didier Raoult, Directeur de l’IHU Méditerranée Infection :

Les médecins sont faits pour traiter et pas pour dire aux malades au téléphone : « Je peux pas vous voir parce que vous êtes malade avec une maladie que je soigne pas. »

Le Comité d’éthique ne devrait pas être constitué de gens qui ont passé la moitié de leur vie à être payés par l’industrie pharmaceutique.

Il y a cinq fois moins de morts chez les malades du covid quand ils sont traités à l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. Dans le schéma ci-dessous, le 1 représente le fait de ne pas traiter les gens, et la ligne en dessous, c’est quand on les traite :

H index de 162 signifie que Raoult a fait 162 articles qui ont été cités plus de 162 fois

Les gens qui veulent expliquer à Raoult ce qu’est la science sont des gens qui ont publié 100 fois moins que lui.

La dame de l’ANSM (Ratignier-Carbonneil C) a un H index de 3

Olivier Véran a un H index de 3

Et c’est eux qui vont expliquer à Raoult ce qu’est la science, comment on traite les angines, etc.

Nous sommes au début d’un désastre médical

Nous sommes au début d’un désastre médical parce que le problème n’est pas celui d’imposer les nouvelles molécules pour soigner, dans ce pays. Le problème c’est de soigner les gens avec des médecins, avec des infirmières, avec des personnels de soin qui soient suffisant en nombre, et suffisamment bien payés.

Qu’on arrête de brutaliser et de pénaliser les gens qui ont été foutus dehors parce qu’ils ne voulaient pas se faire vacciner. Il y en a qui ne reviendront jamais parce qu’ils ont refait leur vie autrement, parce qu’on les a traités d’une telle manière qu’ils ne veulent plus revenir.

Et ceci n’avait pas de sens scientifique. Maintenant, tout le monde sait que ça n’évite pas la contagion. Et, quand on regarde les données que nous avons, c’est même pas sûr que ça évite la gravité d’une manière significative !

Le vaccin n’a apparemment pas beaucoup d’effets positifs. Par contre, il a des effets négatifs qui peuvent être terribles.

