Ukraine. La réponse de l’Occident face à la réalité du terrain

Par Moon of Alabama – Le 18 juin 2022

Ce matin, j’ai regardé une discussion d’une heure (vidéo) entre « experts » du Center for Strategic & International Studies montrant leur évaluation de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Je dois dire que ces gens ne savent rien de pertinent. Ils semblent n’avoir jamais entendu parler du conseil de Sun Tsu disant « Connais ton ennemi » :

Pas une seule fois les gens du CSIS n’ont considéré le point de vue de la Russie ou ses intentions réelles. Ils parlent de telle ou telle option américaine mais ne considèrent pas une seule fois comment l’autre partie y réagirait.

L’un des « experts » du CSIS affirme que la Russie avait prévu de prendre Kiev mais a échoué. Prendre Kiev avec quoi ? Il y avait environ 20 à 30 000 soldats russes près de Kiev, qui compte quelque 3 millions d’habitants. Historiquement, il faut un soldat pour 40 civils pour occuper une ville ou un pays après la fin des combats. La Russie aurait eu besoin de plus de deux fois et demie le nombre de troupes qu’elle avait placé autour de Kiev pour prendre et tenir la ville.

Plusieurs des « experts » du CSIS ont déjà occupé des postes élevés au sein de la sécurité de l’État. Avec des gens comme eux, il n’est pas étonnant de voir à quel point le plan américain visant à entraîner la Russie dans une longue guerre en Ukraine est en train de mal tourner.

Comme l’écrit justement Daniel Larson : Nous aurions dû savoir que les sanctions contre la Russie ne fonctionneraient pas comme prévu.

L’autre acteur du jeu est beaucoup plus conscient de la situation réelle et prend en compte et prédit correctement les réactions des États-Unis.

Jeudi, le ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergey Lavrov, a accordé trois interviews à différents organes de presse.

La première avec TASS est assez courte.

Transcription : Interview du ministre des affaires étrangères Sergey Lavrov avec l’agence de presse TASS, St Petersbourg, 16 juin 2022.

La deuxième interview avec la BBC montre un Lavrov acerbe qui rappelle plusieurs fois à l’intervieweur que de nombreuses choses cruelles se sont produites en Ukraine avant le début de l’« Opération militaire spéciale » le 24 février, que les négociations avaient échoué et que les obligations de l’Ukraine en vertu des accords de Minsk n’avaient pas été respectées. L’intervieweur essaye pourtant toujours de négliger ce contexte historique et de faire porter la responsabilité de cette guerre à la Russie. Lavrov appelle cela une forme de « cancel culture ».

BBC : Vidéo avec sous-titres anglais. Transcription : Interview du ministre des Affaires étrangères Sergey Lavrov avec la chaîne de télévision BBC, Saint-Pétersbourg, 16 juin 2022

La dernière interview de Lavrov est accordée à une chaîne de télévision russe. C’est la plus longue mais aussi la meilleure. Elle explique très bien la position de la Russie et est facile à comprendre.

Transcription : Interview du ministre des affaires étrangères Sergey Lavrov avec la chaîne NTV, Saint-Pétersbourg, 16 juin 2022

Le lendemain des interviews de Lavrov, le président Vladimir Poutine tenait un discours au 25e forum économique de Saint-Pétersbourg. La transcription est ici :

Texte complet du discours de Vladimir Poutine au SPIEF, 17 juin 2022

Le discours est long, mais la deuxième partie concerne les mesures économiques intérieures de la Russie et ne présente pas beaucoup d’intérêt. Je recommande de lire la première partie dans son intégralité mais en voici quelques extraits :

Un résultat direct des actions et événements des politiciens européens cette année sera la poursuite de la croissance des inégalités dans ces pays, ce qui, à son tour, divisera encore plus leurs sociétés, et le point en question n’est pas seulement le bien-être mais aussi l’orientation des valeurs des différents groupes dans ces sociétés.

En effet, ces inégalités sont supprimées et balayées sous le tapis. Franchement, les procédures et élections démocratiques en Europe et les forces qui arrivent au pouvoir ressemblent à une façade, car des partis politiques presque identiques vont et viennent, alors qu’au fond les choses restent les mêmes. Les véritables intérêts des personnes et des entreprises nationales sont de plus en plus relégués à la périphérie.

Une telle déconnexion de la réalité et des demandes de la société conduira inévitablement à une montée du populisme et des mouvements extrémistes et radicaux, à des changements socio-économiques majeurs, à la dégradation et au remplacement des élites à court terme. Comme vous pouvez le constater, les partis traditionnels perdent tout le temps. De nouvelles entités font surface, mais elles ont peu de chances de survie si elles ne sont pas très différentes de celles qui existent déjà. …

Soit dit en passant, les Américains ont adopté des sanctions sur nos engrais, et les Européens ont suivi. Plus tard, les Américains les ont levées parce qu’ils ont vu ce que cela pouvait donner. Mais les Européens n’ont pas reculé. Leur bureaucratie est aussi lente qu’un moulin à farine au 18ème siècle. En d’autres termes, chacun sait qu’il a fait une bêtise, mais il lui est difficile de revenir sur ses pas pour des raisons bureaucratiques. …

La structure même des sanctions occidentales reposait sur la fausse prémisse selon laquelle, sur le plan économique, la Russie n’est pas souveraine et est extrêmement vulnérable. Ils se sont tellement laissés emporter par la diffusion du mythe de l’arriération de la Russie et de sa faible position dans l’économie et le commerce mondiaux qu’ils ont apparemment commencé à y croire eux-mêmes.

En planifiant leur blitzkrieg économique, ils n’ont pas remarqué, ils ont simplement ignoré les faits réels montrant la façon dont notre pays a changé au cours des dernières années.