NATURE MORTE!

Les vaches au Québec reçoivent un traitement SCANDALEUX! Elles sont mécontentes, mais elles produisent plus de lait? Quelle est la qualité de ce nouveau lait ? On ne veut pas nous le dire? Les producteurs sont très contents, mais les vaches… ?!?

Les gouvernements aussi, sont contents. Même le 1%, subventionnés, à l’abrie, dans des laboratoires outre mer, accumulent des fortunes. La roue manœuvrée tourne. Quoi demander de plus !

La vache québécoise rêve des prés d’autrefois, de déambuler librement, se déplacer naturellement. Mais elle est confinée, séquestrée, limitée indéfiniment dans une stalle sanitaire, 4 X 8. Bref, elle n’a plus de vie! Elle est inséminée artificiellement et quand elle a son veau, on lui enlève immédiatement! La science, dirigée par le 1%, a fait son œuvre.

Voyez-vous, tout cela n’est qu’une expérience cérébrale qui… fonctionne! Il s’agit de soumettre constamment et obstinément le cerveau à un message contraire; de conditionnement du cerveau. N’importe quel cerveau! Le vôtre, par exemple, en créant une fausse pandémie mondiale!

Vous avez encore le droit de vote (mais par hasard?), il n’y a plus de choix ? Ensuite, une propagande massive rentrent en jeu, et vous êtes cuit; appoint, complètement prêt au sacrifice. Un nouveau zombie voit le jour.

Il faut rester éveillé ces jours ci et évité le… vaccin.

John Mallette

Le Poète Prolétaire