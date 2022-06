Une mise à jour du Saker sur la guerre en Ukraine

Nous le répétons sans cesse…pour comprendre un imbroglio mondialisé complexe comme la guerre entre l’Alliance Atlantique États-Unis-OTAN et l’Alliance Asiatique Chine-Russie-OCS nous devons confronter les points de vus de toutes les parties. Vous trouverez ci-dessous le point de vu du Blog The Saker – partial anti-américain – pro-russe et qui s’assume. Robert Bibeau.

Par The Saker – Le 23 juin 2022 – Source The Saker Blog

Chers amis, un mois s’est écoulé depuis ma dernière mise à jour, j’ai donc décidé de poster cette note pour partager quelques réflexions avec vous.

Tout d’abord, les choses ennuyeuses : ma santé va définitivement mieux et, bien que je regrette beaucoup d’avoir dû prendre ce temps d’arrêt, je suis maintenant sûr que c’était la bonne décision, à la fois pour moi et pour le blog. J’espère revenir à la rédaction à plein temps d’ici la fin du mois de juillet. Encore une fois, je m’excuse auprès de vous tous pour mon absence, et je vous demande de faire preuve de compréhension.

Deuxièmement, et comme je l’avais prédit, la situation dans le monde et en Ukraine a beaucoup changé au cours des deux derniers mois. Je me contenterai de mentionner quelques points saillants de ce que je considère comme les plus importants :

Le récit « les glorieux Ukrainiens sont en train de gagner » a maintenant presque officiellement disparu (même le NYT a changé d’avis) et plus personne de sensé ne débite ces absurdités. La réalité est que les Ukrainiens perdent, en moyenne, environ un bataillon par jour, et c’est pourquoi ils envoient maintenant des civils à peine formés à l’Est : la plupart des unités de combat ukrainiennes (souvent très bien formées et courageuses) sont même mortes, prisonnières, portées disparues ou dans des « chaudrons » (réels ou sous la puissance de feu) sans aucune chance de s’échapper.

Il est maintenant indéniable que ce qui a commencé comme une opération militaire spéciale (SMO) s’est transformé en une guerre ouverte et à grande échelle entre l’Occident consolidé (alias l’Empire anglo-sioniste) et la Russie : l’Empire a maintenant « frappé » la Russie avec tout ce qu’il avait à part une attaque militaire directe. L’armée ukrainienne (forte de plus de 200 000 hommes à l’origine), sans doute la plus puissante force militaire de l’OTAN (qui est par ailleurs principalement composée de petites « armées de parade » complètement épuisées !), surtout avec le soutien total de l’Occident (renseignements, armes, argent, politique, etc. etc.) est en train d’être «démilitarisée» et «dénazifiée» par une force militaire russe largement supérieure (mais pas en taille : La Russie n’a utilisé qu’une fraction de sa pleine puissance militaire). L’issue de cette affaire ne fait aucun doute.

Cette réalité a été pleinement acceptée par la société russe, qui soutient désormais le Kremlin (à plus de 80 %), lequel n’a pas caché qu’il était désormais engagé dans une guerre existentielle contre l’Occident. C’est le cas depuis au moins 2013, mais maintenant les ratios originaux (environ 80% d’information, 15% d’économie et 5% de militaire) sont passés à ce que j’appellerais une « guerre totale par procuration ».

Les fous purs et durs de l’Occident (les néoconservateurs américains, le Royaume-Uni, la Pologne et les 3 états baltes) s’efforcent de déclencher une guerre totale entre l’OTAN et la Russie et, jusqu’à présent, les eurolemmings veules les ont laissés fixer l’ordre du jour, aussi suicidaire que cela puisse être pour l’UE et l’OTAN. Franchement, mon dégoût pour l’Europe occidentale est total – je n’ai jamais eu d’illusions sur les « nouveaux » Européens – et tout ce que je peux dire, c’est qu’ils se méritent tous amplement ce qui leur arrive. Tout ce que je peux dire, c’est ceci : continuez à agir comme des nazis et vous serez dénazifiés. C’est vraiment aussi simple que cela.

Les dirigeants de l’Empire savent qu’ils ont perdu une fois de plus, et ils se réfugient dans leurs mécanismes habituels d’adaptation : l’auto-gratification idéologique et le déni profond, profond. Alors que l’UE commet un suicide économique, politique et social pur et simple, l’administration Biden est devenue « full woke », comme l’a fait l’Amérique corporative (c’est-à-dire les États-Unis, bien sûr, et non le continent américain) : les soi-disant « minorités » sont maintenant enfoncées dans la gorge collective du peuple américain, quelle que soit la taille ou l’étrangeté desdites « minorités ». Cela est particulièrement frappant dans le type de publicités que les sociétés américaines produisent désormais à l’unanimité. Je pense, par exemple, aux femmes noires morbidement obèses en couches (!!!) prenant des « poses de ballerine » que YouTube montre désormais régulièrement. En regardant ces publicités, on pourrait croire que les Noirs aux États-Unis occupent tous les postes d’autorité et de prestige, que la plupart des femmes américaines sont lesbiennes et que des millions d’enfants américains (et même des nourrissons !) ont besoin de changer de sexe de toute urgence (regardez l’excellent documentaire « What is a Woman ? » pour voir à quel point tout cela est devenu insensé). Quand je vois cette folie collective, je ne peux m’empêcher de me demander si l’Amérique n’essaie pas délibérément d’énerver la grande majorité des Américains et de déclencher une sorte de crise interne majeure et violente. (Voir Qu’est-ce qu’une femme ? (What is a woman ?) (odysee.com) version sous-titre français).

Entre-temps, les Russes adoptent de nouvelles lois contre la propagande de l’homosexualité : alors que, par le passé, cette propagande n’était interdite que si elle s’adressait aux enfants, elle est désormais étendue à l’ensemble de la population russe. Pour clarifier les choses : La Russie n’interdit pas les homosexuels et leurs pratiques sexuelles, aussi pathologiques soient-elles, restent totalement légales. Mais ce que la Russie fait, c’est refuser de considérer l’homosexualité comme une « variation normale et naturelle de la sexualité humaine » (Wikipedia). En d’autres termes, les Russes considèrent toujours l’homosexualité comme un trouble psychologique qui peut mériter la compassion, mais pas l’affirmation (et encore moins l’encouragement). Puisque l’« inclusion » et la « positivité » sont désormais des « valeurs » occidentales clés, c’est également un message de la Russie : gardez vos woke-freaks et leur idéologie pour vous, nous ne voulons rien de tout cela !

En attendant, les Eurokrainiens prévoient maintenant d’interdire et de détruire plus de 100 000 000 d’exemplaires de livres en langue russe. Hitler serait fier. Les Eurolemmings n’ont rien à en dire. Vous savez, le truc « #cancelRussia » (qui désigne à la fois les Russes eux-mêmes et la culture russe sous toutes ses formes) et tous ces trucs du genre « c’est bien quand on le fait » ou quand on parle de nos «dictateurs».

Le Blitzkrieg économique occidental contre la Russie a totalement échoué et la plaisanterie en Russie est que si McCain a dit un jour que «la Russie est une station-service déguisée en pays» avec mépris, « Biden » dit maintenant la même chose, mais avec une profonde envie.

Je pourrais continuer encore et encore, mais l’essentiel est là : l’Occident a déclaré une guerre totale à la Russie (et, de facto, à toute la zone B) et la Russie l’a accepté. Depuis plus d’une décennie, l’Occident s’efforce de réveiller et de provoquer le proverbial ours russe et ces efforts ont finalement porté leurs fruits : l’ours est maintenant sorti, et il est très, très en colère.

Pour clarifier, je ne fais pas allusion aux anciens intégrationnistes atlantiques comme Medvedev, qui fait maintenant son « coming out » en tant que partisan d’une ligne dure souverainiste eurasienne (il se prépare clairement pour une future élection présidentielle et dit toutes les « bonnes choses »), mais au peuple russe, qui est maintenant dans ce que j’appelle en mode « Seconde Guerre mondiale » totale (« Lève-toi, immense pays« et tout ça). À droite, le genre d’images qui circulent actuellement sur l’internet russe et qui expriment la conscience que l’Europe n’a jamais été vraiment dénazifiée, du moins pas dans les pays occupés par les États-Unis.

La Russie est à présent déterminée à terminer ce vilain travail, une fois pour toutes. Vous voulez «annuler la Russie» ? Dans vos rêves seulement, mais la Russie peut, et va, «annuler le nazisme» une fois pour toutes. 1000 ans de cette merde, ça suffit !

Depuis les premières croisades jusqu’à l’invasion de l’URSS par l’Europe unie sous le commandement d’Hitler, l’Occident a toujours eu une sorte d’idéologie pour justifier ses guerres d’agression impérialiste. Ce qui est intéressant, c’est qu’aujourd’hui, au lieu de justifier ses actes d’agression au nom d’une religion ou d’une idéologie prétendument universelle, les élites occidentales (et, hélas, une grande partie de sa population) ont enfin montré leur vrai visage, qui est le suivant :

Un racisme anti-russe virulent dans sa forme la plus pure (là encore, Hitler serait fier).

Un satanisme pur et ouvert sous l’étiquette de l’idéologie « Woke » (la dernière idéologie occidentale, semble-t-il), axé sur la destruction de la famille et, en particulier, des enfants (les satanistes savent qu’ils ne peuvent rien faire contre le Créateur de tous, c’est pourquoi ils essaient d’exprimer leur haine et leur vengeance contre Ses créatures, en particulier les enfants)

La haine ouverte et même « en pleine figure » envers tous ceux qui s’opposent à cet agenda (comme le révolutionnaire français Louis Antoine de Saint-Just a déclaré : « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté »).

La vérité est que le véritable Occident, celui qui est né du Moyen-Âge (et *non* des civilisations romaine ou grecque !) a toujours été dirigé par des voyous cyniques et malfaisants. Dans le passé, ces voyous ont toujours dissimulé leur véritable vision du monde et leur programme sous toutes sortes de prétextes pieux, maintenant sa seule « idéologie » restante est la haine pure et le wokisme (la même chose, en fait).

Je soutiens qu’il est impossible de prédire ce qui va se passer dans les mois et les années à venir – il y a simplement trop de variables qui peuvent affecter dramatiquement notre avenir. Ce qui a commencé comme une opération militaire spéciale (par opposition à une opération d’armes combinées) s’est maintenant transformé en ce que l’on pourrait appeler la troisième ou même la quatrième guerre mondiale (selon vos définitions). Cette guerre durera plusieurs années, à moins, bien sûr, que les néoconservateurs et les fous qui leur sont associés au sein de l’UE n’arrivent à leurs fins et ne déclenchent un conflit nucléaire : dans ce dernier cas, elle sera courte et définitive.

Pour l’instant, l’accent est mis sur le Donbass et le sud de l’Ukraine, mais nous devons comprendre deux choses à ce sujet :

Les Ukronazis et leurs patrons de l’OTAN ont déjà perdu cette guerre depuis longtemps, et tout ce que font l’Occident et ses marionnettes nazies à Kiev, c’est essayer de prolonger cette guerre ingagnable aussi longtemps que possible pour faire tuer ou mutiler un maximum d’Ukrainiens, détruire le plus possible l’Ukraine et faire « payer le prix fort » à la Russie pour sa victoire (tout à fait inévitable) sur le champ de bataille. Quel paradoxe ! Les « agresseurs » russes font tout leur possible pour sauver le plus grand nombre possible d’Ukrainiens (même au prix de leur propre vie !) ainsi que ce qui reste de l’infrastructure ukrainienne après 30 ans d’« indépendance », tandis que les « défenseurs » et même les « alliés » occidentaux de l’Ukraine veulent en faire un paysage lunaire désolé couvert de cadavres.

Ce n’est pas une guerre à propos de l’Ukraine, du moins plus maintenant, c’est maintenant une guerre pour l’avenir du continent européen et même le futur ordre international. Comme je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, les Russes ont pleinement l’intention de dénazifier au moins l’ensemble du continent européen, de préférence par des moyens économiques et politiques, mais aussi, si nécessaire, par des moyens militaires. Pourquoi ? Parce que l’Occident n’a laissé à la Russie aucun autre choix. Pour la Russie et, je dirais, pour l’ensemble de la zone B, le choix est à la fois dur et simple : la souveraineté véritable et totale (économique, bien sûr, mais aussi culturelle, spirituelle et civilisationnelle) ou l’asservissement.

En d’autres termes, ce n’est pas une guerre que la Russie peut se permettre de perdre et le peuple russe le sait.

La dernière fois, la Russie a perdu environ 27 millions de personnes, tandis que la Chine en a perdu environ 35 millions. Soit un total de 62 millions de personnes, dont environ deux tiers de civils. Gardez ces chiffres à l’esprit lorsque vous observez la modernisation rapide et assez radicale des forces armées russes et chinoises (entre parenthèses, les Chinois ont également « compris » et soutiennent pleinement la Russie, tout comme les dirigeants chinois, même s’ils essaient de faire profil bas pour le moment et de laisser la Russie porter le fardeau d’être en première ligne de cette guerre : en d’autres termes, les Chinois gagnent du temps, dont ils ont franchement besoin pour atteindre la parité, voire mieux, avec les États-Unis et leurs protectorats en Asie, comme Taïwan, le Japon, la République de Corée ou l’Australie. Les Russes le comprennent également, car ils se sont eux-mêmes trouvés dans une position similaire entre 2000 et 2018. Mais ils savent que le dragon chinois devra se « réveiller » complètement, plus tôt que tard. (Voir: Les voies de la Chine passent par Moscou – les 7 du quebec ).

Oui, je sais, la plupart des gens en Occident ne le savent pas, ou s’en moquent, mais l’important, maintenant, n’est pas ce que les gens en Occident ne savent pas, mais plutôt ce que les peuples de Russie et de Chine savent et comprennent très bien. Seul un fou furieux douterait ou ne tiendrait pas compte de la détermination qui réside au plus profond de l’âme des peuples russe et chinois à ne plus jamais permettre à l’Occident de les subjuguer. Jamais. (Voir: La Chine passe devant Moscou et Washington dans la course nucléaire – les 7 du quebec ).

Note de l’auteur

Oui, je sais, l’Empire japonais qui a attaqué la Chine ne faisait pas (encore) partie de l’Occident, mais c’est un argument extrêmement superficiel qui ne permet pas de comprendre que c’est précisément l’impérialisme occidental qui a créé les conditions, tant en Chine qu’au Japon, qui ont abouti aux attaques impérialistes japonaises contre toute la région Asie-Pacifique.

Ce qui précède ne commence même pas à couvrir tous les développements étonnants qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Non seulement il y a eu des changements vraiment énormes à l’intérieur de la Russie (et ils ne font que s’accélérer), mais aussi en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient. Et je reviendrai sur tous ces sujets dans un mois environ, lorsque je reviendrai à la rédaction de blogs à plein temps. D’ailleurs, dans un mois environ, bon nombre des choses que j’ai mentionnées ci-dessus deviendront encore plus évidentes pour tous, et plutôt que d’essayer d’établir un « fait X », nous pourrons en discuter et l’analyser, sa réalité étant déjà bien établie.

Note de l’auteur

Rappelez-vous qui vous a dit la vérité et qui vous a menti au cours des derniers mois. Ces menteurs étaient très nombreux, de la machine de propagande officielle (alias la « presse libre ») aux émo-marxistes et la go-gauche «Poutine a tout perdu», en passant par tous ceux de la sixième colonne qui, qu’ils l’aient compris ou non, ont servi les objectifs des PSYOPs de l’Empire. N’oubliez pas non plus qu’Andrei Martyanov, Bernard et Gonzalo Lira ont non seulement dit la vérité, mais qu’ils avaient raison et que leurs détracteurs avaient totalement tort. Nous leur devons tous une immense dette de gratitude.

Franchement, avant ma pause forcée, je devenais vraiment frustré en essayant de prouver à des commentateurs mal informés ou même complètement lavés du cerveau que le récit officiel (produit par la plus grande PSYOP stratégique de l’histoire) était un tas de conneries, basé sur des mensonges et/ou sur une totale « incompréhension » (et je suis gentil ici !) du monde réel en dehors de la « zone mentale A ». Aujourd’hui, la majeure partie de ce récit s’est effondrée.

Je suis également convaincu que dans un mois, les choses seront encore plus évidentes qu’elles ne le sont aujourd’hui.

Ainsi, mes amis et lecteurs, je vous laisse entre les mains (très compétentes) d’Amarynth, d’Herb et du reste de l’équipe du Saker et j’attends avec impatience mon retour complet, si Dieu le veut, dans un mois environ.

Cordialement, et merci pour votre soutien !

Andrei

PS : Hier, je regardais à nouveau le superbe film de Costa Gavras « Z » qui, à la fin, énumère toutes les œuvres d’art, de littérature, de musique, etc. que les « colonels » grecs (soutenus par la CIA américaine) ont interdites et je me suis dit : Je me suis dit : « Quel réalisateur de gauche ferait un tel film aujourd’hui sur la façon dont l’Occident tout entier fait la même chose avec tout ce qui est russe ? ». Aucun, bien sûr. J’ai aussi remarqué la douce ironie du fait que le film de Costa Gavras s’appelle « Z » (qui en grec signifie « Ζει » ou « il vit ») et je me suis demandé si les détenteurs des droits d’auteur du film devront maintenant le renommer puisque la lettre « Z » est désormais interdite chez les russophobes doublement bien pensants. Enfin, il y a certains en Occident qui veulent créer deux catégories : les « bons Russes », qui doivent dénoncer publiquement leur pays et leur président, et les « mauvais Russes » qui refusent de le faire. Hitler voulait que les Juifs portent une étoile de David, alors pourrions-nous voir un jour où les « mauvais Russes » de la zone A devront porter un « Z ». Pour l’instant, aucune entreprise d’impression de t-shirts ou de mugs de la zone A n’accepte d’imprimer un « Z » sur ses articles (je le sais, j’ai essayé et j’ai échoué !), mais compte tenu de la rage et de la folie collectives des élites dirigeantes occidentales, peut-être la lettre « Z » deviendra-t-elle obligatoire pour les « mauvais Russes » de la zone A ? Je plaisante, bien sûr, mais le visionnage du film « Z » m’a quand même paru assez étrange.

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone