Opération Barbarrossa : mythes et réalité !

Par Jacques R. Pauwels

Il y a quatre-vingts ans, le 22 juin 1941 : Hitler lance l’opération Barbarossa, l’attaque contre l’Union soviétique…

Jacques R. Pauwels, auteur de Big Business and Hitler (Toronto, James Lorimer, 2015), The Myth of the Good War: America in the Second World War (deuxième édition, Toronto, James Lorimer, 2017) et The Great Myths of Modern History (à paraître).

1°)- Présentation Brigitte Bouzonnie : Cet article rédigé par l’historien Jacques Pauwels sur la guerre à l’Est (opération Barbarossa), déclarée le 22 juin 1941 par Hitler, est certainement ce que j’ai lu de mieux sur le sujet. Et j’en ai lu un paquet. J. Pauwels insiste tout particulièrement sur la défaite de la Wermacht devant Moscou à la fin de l’année 1941. Défaite constituant le véritable tournant de la seconde guerre mondiale selon lui. Et non pas suite à la bataille de Stalingrad (juillet 1942-Janvier 1943), comme nous le répétons en toute naïveté.

En effet, le 5 décembre 1941, les soviétiques réussissent à lancer une contre offensive en direction de l’armée allemande, épuisée par six mois de guerre intense. C’est le début de la fin pour la Wermacht….

2°) -Article Jacques Pauwels :

War contre l’Union soviétique était ce que Hitler avait voulu depuis le début. Il l’avait déjà dit très clairement dans les pages de Mein Kampf, écrit au milieu des années 1920. Comme l’historien allemand Rolf-Dieter Müller l’a démontré de manière convaincante dans une étude bien documentée, c’était une guerre contre l’Union soviétique, et non contre la Pologne, la France ou la Grande-Bretagne, que Hitler prévoyait de déclencher en 1939. Le 11 août de la même année, Hitler expliqua à Carl J. Burckhardt, un responsable de la Société des Nations, que « tout ce qu’il entreprenait était dirigé contre la Russie », et que « si l’Occident [c’est-à-dire les Français et les Britanniques] était trop stupide et trop aveugle pour comprendre cela, il serait obligé de parvenir à un accord avec les Russes, se retourner et vaincre l’Occident, puis revenir en arrière de toutes ses forces pour frapper un coup contre l’Union soviétique ». C’est en fait ce qui s’est passé. L’Occident s’est avéré « trop stupide et aveugle », comme Hitler le voyait, pour lui donner « les mains libres » à l’Est, alors il a conclu un accord avec Moscou – le tristement célèbre « Pacte Hitler-Staline » – puis a déclenché la guerre contre la Pologne, la France et la Grande-Bretagne. Mais son objectif ultime est resté le même : attaquer et détruire l’Union soviétique dès que possible.

Hitler et les commandants de l’armée allemande étaient convaincus qu’ils avaient tiré une leçon importante de la Première Guerre mondiale. En 1918, dans les dernières étapes de la Première Guerre mondiale, la guerre mobile a repris après des années d’impasse dans les tranchées. C’est alors que les Alliés, dont l’accès illimité aux ressources coloniales, y compris le pétrole, leur avaient permis de construire et d’utiliser des milliers de chars, de camions et d’avions et ainsi « flotter vers la victoire sur une vague de pétrole », comme l’a dit l’un de leurs dirigeants. L’Allemagne, d’autre part, avait été empêchée par un blocus de la Royal Navy d’importer ces matières premières vitales, n’avait donc pas fourni à son armée des équipements et des armes modernes similaires, et était donc tombée à la défaite.

Hitler et ses généraux savaient qu’il serait impossible de gagner une nouvelle guerre moderne sans équipement motorisé, mais l’Allemagne avait une industrie très développée, tout à fait capable de produire un grand nombre de chars, d’avions et de camions pour transporter l’infanterie. Mais combattre et gagner une nouvelle guerre moderne nécessiterait également des stocks suffisants de matières premières stratégiques, en particulier le pétrole et le caoutchouc, qui manquaient à l’Allemagne. Il a été décidé de s’attaquer à ce problème crucial de deux manières. Tout d’abord, en important beaucoup de pétrole et de caoutchouc, en créant d’énormes stocks à utiliser chaque fois que les chiens de guerre seraient déchaînés et que d’autres importations seraient susceptibles d’être empêchées par un nouveau blocus britannique. La plupart de ces produits provenaient du plus grand exportateur mondial de pétrole de l’époque, les États-Unis. Deuxièmement, il a été décidé de commencer à produire du pétrole synthétique et du caoutchouc à partir de charbon, une matière première abondamment disponible en Allemagne.



Ces préparatifs étaient censés permettre à l’Allemagne de gagner la guerre à venir. Il était toujours considéré comme vital de maintenir la guerre aussi courte que possible, car les stocks de carburant risquaient de diminuer rapidement, le potentiel d’importations en temps de guerre (en provenance de pays amis tels que la Roumanie) était limité et le caoutchouc synthétique et le pétrole ne pouvaient pas être disponibles en quantités suffisantes. Pour gagner une nouvelle édition de la « Grande Guerre », l’Allemagne devrait donc la gagner vite, très vite. C’est ainsi qu’est né le concept de Blitzkrieg, c’est-à-dire l’idée de guerre (Krieg) rapide comme l’éclair (Blitz). L’approche de la Blitzkrieg appelait à des attaques synchronisées par des vagues de chars et d’avions pour percer les lignes défensives de l’ennemi, derrière lesquelles on pouvait s’attendre à ce que les troupes ennemies soient massées; pénétration profonde en territoire hostile; le déplacement rapide des unités d’infanterie non pas à pied ou en train, comme lors de la Grande Guerre, mais dans des camions; et les fers de lance allemands se balançant vers le retour pour embouteiller et liquider des armées ennemies entières dans de gigantesques « batailles d’encerclement ». Blitzkrieg signifiait guerre motorisée, utilisant pleinement le nombre massif de chars, de camions et d’avions fabriqués par l’industrie allemande, mais brûlant également des quantités gargantuesques de pétrole et de caoutchouc importés et stockés.

En 1939 et 1940, la Blitzkrieg a dûment opéré sa magie, car la combinaison d’un excellent équipement et d’un carburant abondant a permis à la Wehrmacht et à la Luftwaffe de submerger les défenses polonaises, néerlandaises, belges et Français en quelques semaines; Les Blitzkriege, les « guerres rapides comme l’éclair », étaient invariablement suivies de Blitzsiege, des « victoires rapides comme l’éclair ». À l’été 1940, l’Allemagne semblait invincible et prédestinée à gouverner le continent européen indéfiniment. Quant à la Grande-Bretagne, le haut commandement allemand n’avait jamais été invité à préparer des plans pour envahir ce pays. Pourquoi pas? Hitler avait toujours aspiré à une guerre continentale contre les Soviétiques et comptait sur des dirigeants politiques britanniques tels que Chamberlain, connu pour être violemment antisoviétique, pour regarder avec approbation depuis la ligne de touche. La tristement célèbre politique d’« apaisement » de Londres confirma cette attente, jusqu’à ce que Chamberlain, sous la pression de l’opinion publique, se sente obligé de se ranger du côté de la Pologne dans son conflit avec Hitler au sujet de Gdansk. Dans ces circonstances, Hitler décida de reporter sa guerre orientale planifiée afin de pouvoir traiter d’abord avec la Pologne et les puissances occidentales. C’est pourquoi il a proposé un accord aux Soviétiques, dont les offres d’établir un front commun anti-hitlérien avaient été rejetées à plusieurs reprises par Londres et Paris. Le tristement célèbre « Pacte », qu’ils ont conclu avec Hitler en août 1939, leur offrit plus d’espace et de temps pour se préparer à une attaque nazie qu’ils savaient simplement reportée à une date ultérieure.

Matin du grand jour : traversée de l’Union soviétique le 22 juin 1941.

La Grande-Bretagne était entrée en guerre, mais à contrecœur. Après sa conquête de la Pologne et de la France (et l’évacuation de Dunkerque par l’armée britannique), Hitler avait des raisons de croire que les décideurs de Londres « verraient la lumière », sortiraient de la guerre et lui permettraient de gouverner le continent européen afin qu’il puisse enfin marcher vers l’est et écraser l’Union soviétique, tandis qu’il laisserait la Grande-Bretagne conserver son Empire d’outre-mer. À Londres, cependant, les apaisants antisoviétiques (et filofascistes) ont été remplacés par Churchill, qui, bien que très antisoviétique, n’était pas disposé à laisser Hitler contrôler l’Europe; le nouveau Premier ministre craignait qu’après une victoire contre l’Union soviétique, Hitler ne soit incité – et très habilité – à se retourner contre la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne refusait donc d’être « raisonnable », comme Hitler le voyait, mais ne pouvait pas espérer gagner la guerre par elle-même et devait craindre que le dictateur allemand ne tourne bientôt son attention vers Gibraltar, l’Égypte et /ou d’autres joyaux de la couronne de l’Empire britannique.

Les triomphes du Reich ont été assez spectaculaires, mais ils ont épuisé ses stocks de carburant tout en ne produisant pas de nouvelles sources de matières premières stratégiques, autres que quelques puits de pétrole mineurs en Pologne. Selon les termes du Pacte de 1939, cependant, l’Allemagne a été approvisionnée en pétrole par l’Union soviétique. Mais combien? Beaucoup, selon la vision conventionnelle antisoviétique ou anti-russe, tellement, selon une affirmation, que c’était une condition préalable à la défaite de la France au printemps 1940. Malgré ces affirmations, selon l’étude approfondie de Brock Millman, seulement quatre pour cent de toutes les importations de pétrole allemand à cette époque provenaient de l’Union soviétique. La réalité est que, en 1940 et 1941, l’Allemagne dépendait principalement du pétrole importé de deux pays. Tout d’abord, la Roumanie, à l’origine neutre mais un allié formel d’Hitler à partir de novembre 1940. Et deuxièmement, les États-Unis, toujours neutres, dont les barons du pétrole ont exporté d’énormes quantités d’«or noir », principalement via d’autres pays neutres tels que l’Espagne franquiste; ils continueront à le faire jusqu’à ce que les États-Unis entrent en guerre en décembre 1941, à la suite de l’attaque japonaise à Pearl Harbor. Les livraisons soviétiques de pétrole étaient bien sûr utiles au Reich, mais le plus troublant pour Hitler était le fait que l’Allemagne devait rendre la pareille en fournissant des produits industriels de haute qualité et une technologie militaire de pointe, qui était utilisée par les Soviétiques pour moderniser leur armée et améliorer leurs défenses contre une attaque nazie à laquelle ils s’attendaient tôt ou tard.

Malgré son haut niveau de mécanisation, l’armée allemande utilisait encore plus de 700 000 chevaux et animaux de trait pour les bataillons de reconnaissance et d’artillerie. Barberousse s’est avéré extrêmement brutal sur les humains et les animaux. L’utilisation d’animaux à l’avant et à l’arrière était encore courante chez la plupart des combattants de la 2e guerre mondiale.

Un autre casse-tête pour Hitler était le fait que les termes de son pacte avec les Soviétiques avaient permis à ces derniers d’occuper l’est de la Pologne, ancien territoire russe annexé par la Pologne pendant la guerre civile russe. Ils l’ont fait le 17 septembre 1939, lorsque le gouvernement polonais s’est enfui en Roumanie neutre, abandonnant ainsi le pays et le transformant en une « terra nullins ». La décision soviétique était donc conforme au droit international ; comme Churchill l’a reconnu, cela n’équivalait pas à un acte de guerre, ne transformait pas l’Union soviétique en un allié de l’Allemagne nazie mais lui permettait de rester neutre, et pour cette raison, cela n’a pas déclenché une déclaration de guerre par les puissances occidentales, alliées de la Pologne. Enfin, si l’Armée rouge n’avait pas occupé l’est de la Pologne, les Allemands l’auraient fait. Cette situation dérangeait Hitler. La frontière soviétique, et les défenses du pays, s’étaient ainsi déplacées de quelques centaines de kilomètres vers l’ouest, offrant à l’Armée rouge l’avantage défensif de ce qu’on appelle un « glacis » dans le jargon militaire, un « espace de respiration » territorial ; à l’inverse, pour l’armée allemande, la marche prévue vers Moscou était donc devenue beaucoup plus longue.

Le dictateur allemand avait un problème : les Soviétiques avaient gagné un espace précieux, le temps était de leur côté et leurs défenses se renforçaient de jour en jour. Après la défaite de la France, Hitler sentit qu’il ne pouvait pas attendre beaucoup plus longtemps avant d’entreprendre la mission qu’il croyait lui être confiée par la providence, à savoir l’anéantissement de la « Russie gouvernée par les Juifs ». Il avait voulu attaquer l’Union soviétique en 1939, mais s’était retourné contre les puissances occidentales seulement, comme l’a dit l’historien allemand Rolf-Dieter Müller, « afin de jouir de la sécurité à l’arrière quand il serait enfin prêt à régler ses comptes avec l’Union soviétique ». Müller conclut qu’en 1940, rien n’avait changé en ce qui concerne Hitler : « Le véritable ennemi était celui de l’Est ».

Déjà à l’automne de cette année-là, après une tentative infructueuse de faire de Churchill un « raisonnable » au moyen de bombardements et d’une menace d’invasion, il ordonna à ses généraux d’oublier Albion et de planifier une grande « guerre de l’Est » (Ostkrieg) au printemps 1941. Une ordonnance officielle à cet effet a été émise le 18 décembre 1940. Le projet portait le nom de code Opération Barbarossa (Unternehmen Barbarossa), d’après un célèbre empereur et croisé allemand. Le choix du nom reflétait la vision hitlérienne de ce conflit à venir : il devait s’agir d’une sorte de guerre sainte contre la variété soviétique du communisme, méprisée comme un stratagème juif visant à renverser la supériorité naturelle de la race « aryenne ». Telle était l’essence du judéo-bolchevisme, une théorie adoptée non seulement par Hitler, mais aussi par d’innombrables dirigeants politiques, économiques et intellectuels influents en Allemagne et dans le monde occidental. L’un d’eux était Henry Ford, dont l’usine allemande produisait une grande partie de l’équipement utilisé par les forces armées allemandes à l’époque, accumulant ainsi d’énormes profits.

Hitler sentait qu’il pouvait tourner son regard vers l’est sans trop se soucier des Britanniques, qui léchaient encore leurs blessures après une évasion de Dunkerque semblable à celle de Houdini. Pour deux raisons, il était convaincu que leur compte pourrait attendre d’être réglé jusqu’à l’achèvement de son projet primordial, l’Ostkrieg. Premièrement, cette entreprise devait être une autre guerre fulgurante, qui ne devait pas durer plus de deux mois; nous reviendrons sur cette question très bientôt. Deuxièmement, contrairement aux victoires allemandes précédentes, un triomphe contre l’Union soviétique était garanti pour fournir à l’Allemagne les ressources pratiquement illimitées de cet immense pays, y compris le blé ukrainien pour fournir à la population allemande beaucoup de nourriture; les minéraux tels que le charbon, à partir duquel du pétrole synthétique et du caoutchouc pourraient être produits; et – enfin, mais certainement pas le moindre – les riches champs pétrolifères du Caucase, où les Panzers et les Stukas énergivores seraient en mesure de remplir leurs réservoirs à ras bord à tout moment. Débarrassé de ces atouts, ce serait une sinécure pour Hitler de traiter avec la Grande-Bretagne.

La défaite de l’Union soviétique aurait en effet fourni une « solution finale » à la situation difficile de l’Allemagne, étant une superpuissance industrielle dépourvue de possessions territoriales pour fournir des matières premières stratégiques. Posséder un immense « territoire complémentaire » à l’est, semblable au « Far West » américain et à la colonie indienne britannique, était certain de transformer enfin l’Allemagne en une véritable puissance mondiale, invulnérable au sein d’une « forteresse » européenne s’étendant de l’Atlantique à l’Oural. Le Reich posséderait des ressources illimitées et serait donc capable de gagner même de longues et interminables guerres contre n’importe quel antagoniste – y compris les États-Unis – dans l’une des futures « guerres des continents » évoquées dans l’imagination fiévreuse d’Hitler.

Hitler et ses généraux étaient convaincus que leur Blitzkrieg planifiée contre l’Union soviétique serait aussi réussie que leurs guerres éclair précédentes contre la Pologne et la France l’avaient été. Ils considéraient l’Union soviétique comme un « géant aux pieds d’argile », dont l’armée, probablement décapitée par les purges de Staline à la fin des années 1930, n’était « rien de plus qu’une blague », comme Hitler lui-même l’a dit à une occasion. Afin de se battre et de gagner les batailles décisives, ils ont permis une campagne de six à huit semaines, éventuellement suivie de quelques opérations de nettoyage, au cours desquelles les restes de l’hôte soviétique « seraient poursuivis à travers le pays comme une bande de Cosaques battus ». Quoi qu’il en soit, Hitler se sentait extrêmement confiant et, à la veille de l’attaque, il « s’imaginait être sur le point de remporter le plus grand triomphe de sa vie ».

À Washington et à Londres, les experts militaires croyaient également que l’Union soviétique ne serait pas en mesure d’opposer une résistance significative au mastodonte nazi, dont les exploits militaires de 1939-1940 lui avaient valu une réputation d’invincibilité. Les services secrets britanniques étaient convaincus que l’Union soviétique serait « liquidée dans un délai de huit à dix semaines », et le chef de l’état-major général impérial affirmait que la Wehrmacht trancherait l’Armée rouge « comme un couteau chaud dans le beurre » et que les forces soviétiques seraient rassemblées « comme du bétail ». Selon l’opinion d’experts à Washington, Hitler « écraserait la Russie [sic] comme un œuf ».

Barberousse a commencé le 22 juin 1941, aux premières heures du matin. La frontière de l’Union soviétique a été franchie par « la plus grande force d’invasion de l’histoire de la guerre » (Wikipédia), composée de trois millions de soldats allemands et de près de 700 000 soldats fournis par les alliés de l’Allemagne nazie, équipés de 600 000 véhicules à moteur, 3 648 chars, plus de 2 700 avions et un peu plus de 7 000 pièces d’artillerie. Au début, tout s’est déroulé comme prévu. D’énormes trous ont été percés dans les défenses soviétiques, des gains territoriaux impressionnants ont été réalisés rapidement et des centaines de milliers de soldats de l’Armée rouge ont été tués, blessés ou faits prisonniers dans un certain nombre de « batailles d’encerclement » spectaculaires. La route vers Moscou semblait ouverte.

Les unités de la Wehrmacht pénètrent dans un village en flammes, protégé par un blindage léger. De nombreux villages et villes avaient été incendiés par les Soviétiques en retraite dans le cadre de leur politique de la terre brûlée.

Dans les premiers jours de la guerre, la Luftwaffe n’a eu aucun mal à détruire des centaines d’avions soviétiques au sol, pris dans l’attaque surprise.

En ce qui concerne les premières étapes de l’opération Barbarossa, quelques mythes tenaces doivent être dissipés. Premièrement, il n’est pas vrai que l’attaque allemande prétendait prévenir une offensive planifiée par les Soviétiques eux-mêmes. Cette notion a été propagée à l’origine par le régime nazi, recyclée après 1945 à des fins de propagande antisoviétique, et ravivée de temps en temps maintenant que la guerre froide s’avère ne pas être terminée après tout. Une historienne allemande, Bianka Pietrow-Ennker, a démoli de manière convaincante cette « thèse d’une guerre préventive » (Präventivkriegsthese). Une attaque contre l’Allemagne aurait été suicidaire pour les Soviétiques, car il était certain de déclencher une déclaration de guerre du Japon, allié de l’Allemagne, forçant l’Armée rouge à se battre contre de puissants ennemis sur deux fronts.

Deuxièmement, il est faux de dire que les dirigeants soviétiques, généralement appelés « Staline », ne s’attendaient pas à une attaque allemande. Ils l’ont fait, et s’y étaient préparés furieusement, mais ils ne savaient pas quand s’y attendre et ont toujours espéré que l’attaque viendrait plus tard, plutôt que plus tôt, car les préparatifs d’une attaque à venir ne sont jamais totalement terminés. Des signaux ont été reçus indiquant que le rideau se lèverait quand il le ferait, c’est-à-dire le 22 juin; cependant, des signaux similaires étaient arrivés plus tôt, mais s’étaient avérés faux; il n’y avait aucune raison de penser que cette fois c’était différent, et il a été jugé nécessaire de ne pas provoquer Hitler avec des mouvements de troupes le long de la frontière, car à l’été 1914, la mobilisation précipitée de l’armée russe dans des circonstances tendues similaires avait déclenché une déclaration de guerre allemande.

Dans les mois et surtout les semaines précédant juin 1941, la machine de propagande de Goebbels et les services secrets nazis avaient travaillé dur, et avec succès, pour embrouiller Moscou avec des signaux contradictoires et consommateurs, principalement l’idée que leurs concentrations de troupes le long de la frontière soviétique, impossibles à dissimuler, étaient destinées à tromper les Britanniques, contre lesquels une opération majeure était censée être planifiée. Inversement, les Britanniques travaillaient dur pour provoquer un conflit entre l’Allemagne et l’Union soviétique, car ce serait évidemment dans leur intérêt. Dans ces circonstances, essayer de tromper Moscou pour qu’il fasse un faux pas qui pourrait déclencher des hostilités faisait partie de cette stratégie de tromperie, qui mérite une étude majeure. Quoi qu’il en soit, les dirigeants soviétiques savaient que l’attaque allait arriver et s’y étaient préparés, mais ils ont trouvé impossible d’interpréter correctement un kaléidoscope de signaux et ont été tragiquement trompés en refusant de croire que l’attaque allemande était imminente jusqu’à ce que les bombes commencent à pleuvoir sur eux aux premières heures du 22 juin.

Les premières batailles ont donné un grand nombre de prisonniers soviétiques.

Un troisième mythe concerne la purge d’un nombre considérable de commandants de l’Armée rouge, dont le maréchal Mikhaïl Toukhatchevski. Dans les soi-disant « procès-spectacles » de 1937, ces hommes ont vraisemblablement été faussement accusés d’activités de trahison, torturés pour qu’ils avouent, et exécutés ou emprisonnés, débarrassant ainsi Staline de rivaux potentiels mais éliminant également d’innombrables officiers de haut rang compétents et expérimentés ; cette « décapitation » de l’Armée rouge contribuerait à expliquer sa piètre performance dans les premiers stades de Barberousse. Bien que cette perte ait sans aucun doute fait des ravages, une considération finalement plus importante est le fait qu’il est maintenant certain qu’un « bloc d’opposants » hétérogène existait en Union soviétique et que Toukhatchevski et les autres accusés lui appartenaient en fait et étaient profondément impliqués dans ses activités de trahison, y compris des contacts avec des agents allemands et japonais. Leur but ultime était de saboter les efforts défensifs soviétiques lorsque l’Allemagne et / ou le Japon attaqueraient, et les traîtres seraient récompensés en étant autorisés à arriver au pouvoir dans ce qui devait rester de l’Union soviétique ou d’un État successeur russe. Joseph Davies, l’ambassadeur des États-Unis en Union soviétique au moment des procès, croyait l’accusé coupable.

En d’autres termes, Toukhatchevski et compagnie auraient fait ce qu’une cabale de Français généraux et de politiciens ayant des sympathies fascistes sont maintenant connus pour avoir orchestré au printemps 1940 : ils ont délibérément opté pour la défaite aux mains d’un « ennemi extérieur », l’Allemagne nazie, pour pouvoir vaincre « l’ennemi intérieur », dans le cas de la France les socialistes, communistes et autres forces de gauche qui avaient auparavant formé le gouvernement du « Front populaire ». La défaite de la France a permis à ces Français « Toutkhachevski » d’installer un régime fasciste sous le maréchal Pétain, comme l’historienne Français Annie Lacroix-Riz l’a démontré de manière convaincante dans deux de ses études. L’existence et la collaboration d’une telle « cinquième colonne » contribuent à expliquer la victoire étonnamment facile de l’Allemagne nazie sur la France et, inversement, ce que la France elle-même appelle « l’étrange défaite » du pays en 1940. Si la « cinquième colonne » de Toukhatchevski en Union soviétique n’avait pas été éliminée, l’Armée rouge aurait sans aucun doute fait bien pire en juin 1941 qu’elle ne l’a fait en réalité, et elle aurait probablement connu une « défaite étrange » similaire à celle de l’armée Français un an plus tôt.

Dans les jours et les semaines qui suivirent le 22 juin, l’armée allemande avança rapidement dans trois directions principales, à savoir Leningrad au nord, Kiev au sud et Moscou au centre, confirmant apparemment la réputation d’invincibilité qu’elle avait acquise en 1939 et 1940. Il est vite devenu évident, cependant, que la Blitzkrieg à l’est ne serait pas la promenade de santé à laquelle on s’attendait. Face à la machine militaire la plus puissante du monde, l’Armée rouge subissait de manière prévisible un coup majeur mais, comme l’a confié le ministre de la propagande Joseph Goebbels à son journal dès le 2 juillet, a également opposé une résistance acharnée et a riposté très fort à de nombreuses reprises.

Le général Franz Halder, à bien des égards le « parrain » du plan d’attaque de l’opération Barbarossa, a reconnu que la résistance soviétique était beaucoup plus forte que tout ce à quoi les Allemands avaient été confrontés en Europe occidentale. Les rapports de la Wehrmacht ont cité une résistance « dure », « dure », voire « sauvage », causant de lourdes pertes en hommes et en équipement du côté allemand. Plus souvent que prévu, les forces soviétiques ont réussi à lancer des contre-attaques qui ont entraîné de lourdes pertes, mais ont ralenti l’avance allemande. Certaines unités soviétiques se cachèrent dans les vastes marais de Pripet et ailleurs, organisèrent une guerre de partisans meurtrière (pour laquelle des préparatifs approfondis avaient été faits pendant le temps gagné grâce au Pacte de 1939) et menacèrent les longues et vulnérables lignes de communication allemandes. Il s’est également avéré que l’Armée rouge était beaucoup mieux équipée que prévu. Les généraux allemands ont été « étonnés », écrit un historien allemand, par la qualité des armes soviétiques telles que le lance-roquettes Katioucha (alias « Orgue Staline ») et le char T-34. Hitler était furieux que ses services secrets n’aient pas été au courant de l’existence de certains de ces armements.

La plus grande source d’inquiétude, en ce qui concerne les Allemands, était le fait que la majeure partie de l’Armée rouge avait réussi à se retirer en relativement bon ordre et avait échappé à la destruction dans une énorme bataille d’encerclement, dans le genre de répétition de Cannae ou sedan dont Hitler et ses généraux avaient rêvé. Les commandants de l’Armée rouge semblent avoir soigneusement observé et analysé les succès de la blitzkrieg allemande de 1939 et 1940 et en avoir tiré des leçons utiles. Ils ont dû remarquer qu’en mai 1940, les Français avaient massé le gros de leurs forces juste à la frontière, derrière la ligne Maginot, ainsi qu’en Belgique, permettant ainsi à la machine de guerre allemande de les encercler. Les Soviétiques ont laissé quelques troupes à la frontière, bien sûr, et ces troupes ont subi des pertes majeures, comme on pouvait s’y attendre, au cours des premières étapes de Barberousse. Mais – contrairement à ce que prétendent certains historiens – la majeure partie de l’Armée rouge a été retenue à l’arrière, évitant ainsi d’être piégée. C’est cette « défense en profondeur » – facilitée par l’acquisition en 1939 d’un « glacis », un « espace de respiration » territorial, à savoir la « Pologne orientale » – qui a frustré l’ambition allemande de détruire l’Armée rouge dans son intégralité. Comme le maréchal Joukov devait l’écrire dans ses mémoires, « l’Union soviétique aurait été brisée si nous avions organisé toutes nos forces à la frontière ».

Dès la mi-juillet, alors que la guerre d’Hitler à l’est commençait à perdre ses qualités de Blitz, d’innombrables Allemands, militaires et civils, de rang inférieur et élevé, ont perdu leur croyance en une victoire rapide. L’amiral Wilhelm Canaris, chef des services secrets de la Wehrmacht, l’Abwehr, confie ainsi le 17 juillet à un collègue du front, le général von Bock, qu’il ne voit « rien d’autre que du noir ». Sur le front intérieur, de nombreux civils allemands ont également commencé à sentir que la guerre à l’est ne se déroulait pas bien. À Dresde, Victor Klemperer, un linguiste juif qui tenait un journal, écrivait le 13 juillet que « nous [les Allemands] subissons d’immenses pertes, nous avons sous-estimé les Russes ».

À peu près à la même époque, Hitler lui-même abandonna son rêve d’une victoire rapide et facile et réduisit ses attentes; il exprimait maintenant l’espoir que ses troupes pourraient atteindre la Volga en octobre et s’emparer des champs pétrolifères du Caucase environ un mois plus tard. À la fin du mois d’août, à un moment où Barberousse aurait dû se retirer, un mémorandum du haut commandement de la Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht, OKW) reconnaissait qu’il ne serait peut-être plus possible de gagner la guerre en 1941.

L’Union soviétique a produit une quantité étonnante d’armes de haute qualité, y compris des chars, des avions, des mitrailleuses, des fusils d’assaut et des pièces d’artillerie. Leur conception surpassait souvent les plans alliés et même allemands. Photo : Une équipe de char teste un char qui vient de sortir de la chaîne de production.

Un problème majeur était le fait que, lorsque Barbarossa a commencé le 22 juin, les stocks disponibles de pneus, de pièces de rechange et surtout de carburant étaient suffisants pour seulement environ deux mois. Cela avait été jugé suffisant parce qu’on s’attendait à ce qu’entre six et huit semaines, l’Union soviétique soit à genoux et que ses ressources illimitées – produits industriels et agricoles ainsi que matières premières – soient alors disponibles pour le Reich. Mais à la fin du mois d’août, les fers de lance allemands étaient loin de ces régions éloignées de l’Union soviétique où le pétrole, le plus précieux de tous les indispensables de la guerre moderne, devait être produit. Si les chars ont réussi à continuer à rouler, bien que de plus en plus lentement, dans les étendues apparemment sans fin de la Russie et de l’Ukraine, c’était dans une large mesure au moyen de carburant et de caoutchouc importés, via l’Espagne et la France occupée, des États-Unis.

Les flammes de l’optimisme ont de nouveau éclaté en septembre, lorsque les troupes allemandes ont remporté un succès majeur en s’emparant de Kiev et, plus au nord, ont progressé en direction de Moscou. Hitler croyait, ou du moins faisait semblant de croire, que la fin était maintenant proche pour les Soviétiques. Dans un discours public au Sportpalast de Berlin le 3 octobre, il a déclaré que la guerre de l’Est était pratiquement terminée. La Wehrmacht reçut l’ordre de mener le coup de grâce en lançant l’opération Typhon (Unternehmen Taifun), une offensive visant à prendre Moscou. Cependant, les chances de succès semblaient de plus en plus minces, car les Soviétiques s’affairaient à faire venir des unités de réserve d’Extrême-Orient. (Ils avaient été informés par leur maître espion à Tokyo, Richard Sorge, que les Japonais, dont l’armée était stationnée dans le nord de la Chine, n’envisageaient plus d’attaquer les frontières vulnérables des Soviétiques dans la région de Vladivostok.) Pour aggraver les choses, les Allemands ne jouissaient plus de la supériorité dans les airs, en particulier sur Moscou. De plus, il n’était pas possible d’acheminer suffisamment de munitions et de nourriture de l’arrière vers le front, car les longues lignes d’approvisionnement étaient gravement entravées par l’activité partisane. Enfin, il commençait à faire froid en Union soviétique, mais probablement pas plus froid que d’habitude à cette période de l’année. Le haut commandement allemand, convaincu que sa Blitzkrieg orientale serait terminée d’ici la fin de l’été, n’avait pas réussi à fournir aux troupes l’équipement nécessaire pour se battre sous la pluie, la boue, la neige et les températures glaciales d’un automne et d’un hiver russes.

Au Sportpalast de Berlin, un lieu de prédilection pour les rassemblements nazis, Hitler déclara le 3 octobre 1941 que la guerre de l’Est était pratiquement terminée. Le motif du discours était « La guerre totale est une guerre plus courte »

Prendre Moscou se profilait comme un objectif extrêmement important dans l’esprit d’Hitler et de ses généraux. On croyait, bien que probablement à tort, que la chute de sa capitale « décapiterait » l’Union soviétique et entraînerait ainsi son effondrement. Il semblait également important d’éviter une répétition du scénario de l’été 1914, lorsque l’avancée allemande apparemment imparable en France avait été stoppée in extremis à la périphérie est de Paris, lors de la bataille de la Marne. Ce désastre – du point de vue allemand – avait privé l’Allemagne d’une victoire presque certaine dans les premières étapes de la Grande Guerre et l’avait forcée à une longue lutte que, faute de ressources suffisantes et bloquée par la marine britannique, elle était condamnée à perdre. Cette fois, dans une nouvelle Grande Guerre menée contre un nouvel ennemi juré, il ne devait pas y avoir de nouveau « miracle de la Marne », c’est-à-dire pas de fléchissement juste à l’extérieur de la capitale de l’ennemi. Il était impératif que l’Allemagne ne se retrouve pas sans ressources et bloquée dans un conflit long et prolongé qu’elle était condamnée à perdre. Contrairement à Paris, Moscou tomberait, l’histoire ne se répéterait pas et l’Allemagne finirait par être victorieuse – du moins c’est ce qu’ils espéraient au quartier général d’Hitler.

La Wehrmacht a continué à avancer, bien que très lentement, et à la mi-novembre, certaines unités se sont retrouvées à la périphérie de Moscou, probablement même à portée de vue des tours du Kremlin, mais les troupes étaient maintenant totalement épuisées et à court de fournitures. Leurs commandants savaient qu’il était tout simplement impossible de prendre la capitale soviétique, aussi proche que la ville ait pu être, et que même cela ne leur apporterait pas la victoire. Le 3 décembre, un certain nombre d’unités abandonnent l’offensive de leur propre initiative. En quelques jours, cependant, toute l’armée allemande devant Moscou a simplement été forcée sur la défensive. En effet, le 5 décembre, à trois heures du matin, dans des conditions froides et enneigées, l’Armée rouge a soudainement lancé une contre-attaque majeure et bien préparée. Les lignes de la Wehrmacht ont été percées à de nombreux endroits, et les Allemands ont été repoussés entre 100 et 280 kilomètres avec de lourdes pertes d’hommes et d’équipement; ce n’est qu’avec beaucoup de difficulté qu’un encerclement catastrophique a pu être évité. Le 8 décembre, Hitler ordonna à son armée d’abandonner l’offensive et de se positionner sur la défensive. (Comme la Wehrmacht s’est effectivement rendue dans la banlieue ouest de Moscou à la fin de 1941, on peut soutenir qu’elle aurait presque certainement pris la ville, et peut-être gagné la guerre, sans les concessions faites par Hitler dans le Pacte de 1939, qui a entraîné le déplacement de la frontière soviétique à des centaines de kilomètres vers l’ouest.)

Quoi qu’il en soit, c’est devant Moscou, début décembre 1941, que la Blitzkrieg d’Hitler contre l’Union soviétique s’est arrêtée. Ainsi s’est terminée non pas la guerre, bien sûr, mais le genre de guerre rapide comme l’éclair qui était censé être la clé d’une victoire allemande, le type de guerre qui devait permettre à Hitler de réaliser sa grande ambition, la destruction de l’Union soviétique. Plus important encore, une telle victoire aurait également fourni à l’Allemagne nazie suffisamment de pétrole et d’autres ressources pour en faire un mastodonte pratiquement invulnérable. Dans la nouvelle « Bataille de la Marne » juste à l’ouest de Moscou, l’Allemagne nazie a subi la défaite qui a rendu la victoire impossible, non seulement la victoire contre l’Union soviétique elle-même, mais aussi la victoire contre la Grande-Bretagne et la victoire dans la guerre en général. Il convient de noter que les États-Unis n’étaient pas encore impliqués dans la guerre.

Quoi qu’il en soit, c’est devant Moscou, au début de décembre 1941, que la Blitzkrieg d’Hitler contre l’Union soviétique s’est arrêtée. Ainsi s’est terminée non pas la guerre, bien sûr, mais le genre de guerre rapide comme l’éclair qui était censé être la clé d’une victoire allemande, le type de guerre qui devait permettre à Hitler de réaliser sa grande ambition, la destruction de l’Union soviétique … »

Hitler et ses généraux avaient cru, non sans raison, que pour gagner une nouvelle édition de la Grande Guerre, l’Allemagne devait la gagner à la vitesse de l’éclair. Mais le 5 décembre 1941, il est devenu évident pour toutes les personnes présentes au quartier général d’Hitler qu’un triomphe rapide comme l’éclair sur l’Union soviétique ne serait pas à venir, et que l’Allemagne était condamnée à perdre la guerre, sinon plus tôt, alors plus tard. Selon le général Alfred Jodl, chef de l’état-major des opérations de l’OKW, Hitler réalisa ce jour-là qu’il ne pouvait plus gagner la guerre. Et donc on peut soutenir que le succès de l’Armée rouge devant Moscou a été incontestablement la « rupture majeure » [Zäsur] de toute la guerre mondiale », comme l’a dit Gerd R. Ueberschär, un expert allemand de la guerre contre l’Union soviétique. En d’autres termes, le vent de la Seconde Guerre mondiale a tourné le 5 décembre 1941. Alors que les vraies marées ne tournent pas soudainement, mais plutôt progressivement et imperceptiblement, le vent de la guerre n’a pas tourné un seul jour, mais sur une période d’au moins quatre mois qui s’est écoulée entre l’été 1941 et le début de décembre de la même année.

La marée de la guerre à l’est avait changé extrêmement lentement, mais elle ne l’a pas fait imperceptiblement. Déjà en juillet 1941, moins d’un mois après le début de l’opération Barbarossa, des observateurs bien informés avaient commencé à douter qu’une victoire allemande, non seulement en Union soviétique mais dans la guerre en général, appartenait encore au domaine des possibilités. Ce mois-là, les généraux du régime Français collaborateurs du maréchal Pétain, réunis à Vichy, discutent des rapports confidentiels reçus de collègues allemands sur la situation sur le front de l’Est. Ils ont appris que l’avancée en Union soviétique ne se déroulait pas aussi bien que prévu et sont arrivés à la conclusion que « l’Allemagne ne gagnerait pas la guerre mais l’avait déjà perdue ». À partir de ce moment, un nombre croissant de membres de l’élite militaire, politique et économique Français discrètement prêts à quitter le navire maudit Vichy; ils espéraient que leur pays serait libéré par les Américains, avec lesquels des contacts s’établiraient via des intermédiaires sympathiques tels que le Vatican et Franco. L’historienne Annie Lacroix-Riz a décrit cette évolution en détail.

En septembre, alors que la Blitzkrieg à l’Est était censée être terminée, un correspondant du New York Times basé à Stockholm est devenu convaincu que la situation sur le front de l’Est était telle que l’Allemagne « pourrait bien s’effondrer dramatiquement ». Il venait de rentrer d’une visite dans le Reich, où il avait assisté à l’arrivée de trains remplis de soldats blessés. Et le Vatican toujours bien informé, d’abord très enthousiaste à propos de la « croisade » d’Hitler contre la patrie soviétique du bolchevisme « impie », s’inquiéta beaucoup de la situation à l’Est à la fin de l’été 1941 ; à la mi-octobre, il est arrivé à la conclusion que l’Allemagne perdrait la guerre. (De toute évidence, les évêques allemands n’avaient pas été informés de la mauvaise nouvelle, puisque quelques mois plus tard, le 10 décembre, ils ont déclaré publiquement « observer la lutte contre le bolchevisme avec satisfaction ».) De même, à la mi-octobre, les services secrets suisses ont rapporté que « les Allemands ne peuvent plus gagner la guerre ».

Fin novembre, une sorte de défaitisme avait commencé à infecter les rangs supérieurs de la Wehrmacht et du parti nazi. Alors même qu’ils poussaient leurs troupes vers Moscou, certains généraux estimaient qu’il serait préférable de faire des ouvertures de paix et de mettre fin à la guerre sans obtenir la grande victoire qui semblait si certaine au début de l’opération Barbarossa. Et peu avant la fin du mois de novembre, le ministre de l’Armement Fritz Todt a demandé à Hitler de chercher un moyen diplomatique de sortir de la guerre, car purement militairement et industriellement, c’était aussi bon que perdu.

Lorsque l’Armée rouge a lancé sa contre-offensive dévastatrice le 5 décembre, Hitler lui-même s’est rendu compte qu’il perdrait la guerre. Mais il n’était pas prêt à le faire savoir au public allemand. Les mauvaises nouvelles du front près de Moscou ont été présentées au public comme un revers temporaire, imputé à l’arrivée prétendument prématurée de l’hiver et / ou à l’incompétence ou à la lâcheté de certains commandants. (Ce n’est qu’une bonne année plus tard, après la défaite catastrophique de la bataille de Stalingrad au cours de l’hiver 1942-43, que le public allemand, et le monde entier, se rendraient compte que l’Allemagne était condamnée; c’est pourquoi encore aujourd’hui de nombreux historiens croient que le vent a tourné à Stalingrad.) Mais il s’est avéré impossible de garder les implications catastrophiques de la débâcle devant Moscou totalement secrètes. Par exemple, le 19 décembre 1941, le consul d’Allemagne dans la ville suisse de Bâle rapporta à ses supérieurs à Berlin que le chef (ouvertement pro-nazi) d’une mission de la Croix-Rouge suisse, envoyé au front en Union soviétique pour aider les blessés uniquement du côté allemand, ce qui contrevenait aux règles de la Croix-Rouge, était rentré en Suisse avec la nouvelle, la plus surprenante pour le consul, qu’« il ne croyait plus que l’Allemagne pouvait gagner la guerre ».

Dans son quartier général au fond d’une forêt de Prusse orientale, Hitler ruminait encore la nouvelle catastrophique quand il a reçu une autre surprise. De l’autre côté du globe, les Japonais avaient attaqué la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, le 7 décembre 1941. Les accords existants entre Berlin et Tokyo étaient de nature défensive et auraient obligé le Reich à se rallier aux côtés du Japon si ce dernier avait été attaqué par les États-Unis, mais ce n’était pas le cas. Hitler n’avait pas l’obligation d’aider le Japon, comme cela a été affirmé, ou du moins insinué, dans les histoires et les documentaires sur cet événement dramatique. Les dirigeants japonais ne s’étaient pas non plus sentis obligés de déclarer la guerre aux ennemis d’Hitler lorsqu’il attaquait la Pologne, la France et l’Union soviétique. À chacune de ces occasions, Hitler n’avait même pas pris la peine d’informer Tokyo de ses plans, sans doute par peur des espions. De même, les Japonais ont négligé d’informer Hitler de leurs plans d’entrer en guerre contre l’Oncle Sam.

Néanmoins, le 11 décembre 1941, le dictateur allemand déclara la guerre aux États-Unis. Cette décision apparemment irrationnelle ne peut être comprise qu’à la lumière de la situation difficile de l’Allemagne en Union soviétique. Hitler a presque certainement spéculé que ce geste de solidarité entièrement gratuit inciterait son allié d’Extrême-Orient à rendre la pareille avec une déclaration de guerre à l’ennemi de l’Allemagne, l’Union soviétique, et cela aurait forcé les Soviétiques dans la situation extrêmement périlleuse d’une guerre sur deux fronts. (Le gros de l’armée japonaise était encore stationné dans le nord de la Chine et aurait donc pu attaquer immédiatement l’Union soviétique dans la région de Vladivostok.)

Hitler semble avoir cru qu’il pouvait exorciser le spectre de la défaite en Union soviétique, et dans la guerre en général, en convoquant une sorte de deus ex machina japonais à la frontière sibérienne vulnérable de l’Union soviétique. Selon l’historien allemand Hans W. Gatzke, le Führer était en effet convaincu que « si l’Allemagne ne rejoignait pas le Japon [dans la guerre contre les États-Unis], elle […] mettre fin à tout espoir d’aide japonaise contre l’Union soviétique ». Mais le Japon n’a pas pris l’appât d’Hitler. Tokyo, elle aussi, méprisait l’État soviétique, mais le Pays du Soleil Levant, maintenant en guerre contre les États-Unis, pouvait se permettre le luxe d’une guerre sur deux fronts aussi peu que les Soviétiques. Tokyo a préféré mettre tout son argent dans une stratégie « méridionale », espérant gagner le grand prix de l’Asie du Sud-Est – y compris l’Indonésie riche en pétrole et l’Indochine riche en caoutchouc – plutôt que de se lancer dans une aventure dans les confins inhospitaliers de la Sibérie. Ce n’est qu’à la toute fin de la guerre, après la capitulation de l’Allemagne nazie, qu’il en est advenu des hostilités entre l’Union soviétique et le Japon.

Jour J, 6 juin 1944 : Les Américains débarquent à Omaha Beach, en Normandie. Bien qu’ils aient le gros de leurs troupes sur le front de l’Est, les Allemands leur ont réservé un accueil brutal. Sans les Soviétiques, l’invasion de la forteresse Europe aurait peut-être été impossible.

Ainsi, par la faute d’Hitler, le camp des ennemis de l’Allemagne comprenait maintenant non seulement la Grande-Bretagne et l’Union soviétique, mais aussi les puissants États-Unis, dont on pouvait s’attendre à ce que des troupes apparaissent sur les côtes de l’Allemagne, ou du moins sur les côtes de l’Europe occupée par l’Allemagne, dans un avenir prévisible. Les Américains débarqueraient en effet des troupes en France, mais seulement en 1944, et dans le monde occidental, cet événement incontestablement important est encore trop souvent glorifié comme le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Il convient toutefois de se demander si les Américains auraient jamais débarqué en Normandie ou, d’ailleurs, si Hitler ne leur avait pas déclaré la guerre le 11 décembre 1941. Et on devrait se demander si Hitler aurait jamais pris la décision désespérée, voire suicidaire, de déclarer la guerre aux États-Unis s’il ne s’était pas retrouvé dans une situation désespérée en Union soviétique. L’implication des États-Unis dans la guerre contre l’Allemagne, qui pour de nombreuses raisons n’était pas dans les cartes avant décembre 1941, et pour laquelle Washington n’avait fait aucun préparatif, était également une conséquence du revers allemand devant Moscou.

L’Allemagne nazie était condamnée, mais la guerre devait encore être longue. Hitler a ignoré les conseils de ses généraux, qui ont fortement recommandé d’essayer de trouver une sortie diplomatique et ont décidé de continuer à se battre dans le mince espoir de tirer la victoire d’un chapeau. La contre-offensive russe s’essoufflerait au début de janvier 1942, la Wehrmacht survivrait à l’hiver 1941-42 et, au printemps 1942, Hitler rassemblerait toutes les forces disponibles pour une offensive – nom de code « Opération Bleue » (Unternehmen Blau) – en direction des champs pétrolifères du Caucase. Hitler lui-même a reconnu que « s’il n’obtenait pas le pétrole de Maikop et grozny, il devrait mettre fin à cette guerre ». Mais à ce moment-là, l’élément de surprise avait été perdu, et les Soviétiques disposaient d’énormes masses d’hommes, de pétrole et d’autres ressources, ainsi que d’excellents équipements, dont une grande partie était produite dans des usines établies derrière l’Oural entre 1939 et 1941. La Wehrmacht, en revanche, ne pouvait pas compenser les énormes pertes qu’elle avait subies en 1941. Entre le 22 juin 1941 et le 31 janvier 1942, les Allemands avaient perdu 6 000 avions et plus de 3 200 chars et véhicules similaires. Pas moins de 918 000 hommes ont été tués, blessés ou portés disparus au combat, soit 28,7 % de l’effectif moyen de l’armée, soit 3,2 millions d’hommes. En Union soviétique, l’Allemagne perdrait pas moins de 10 millions de ses 13,5 millions d’hommes tués, blessés ou faits prisonniers pendant toute la guerre, et l’Armée rouge finirait par revendiquer le mérite de 90% de tous les Allemands tués pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les forces disponibles pour une poussée vers les champs pétrolifères du Caucase étaient limitées et, en fin de compte, insuffisantes pour atteindre l’objectif. Dans ces circonstances, il est tout à fait remarquable qu’en 1942, les Allemands aient réussi à aller aussi loin qu’ils l’ont fait. La bête avait été mortellement blessée, mais il faudra beaucoup de temps avant qu’elle ne respire enfin, et elle resterait puissante et dangereuse jusqu’à la fin, comme les Américains allaient le découvrir à l’hiver 1944-1945 à la bataille des Ardennes. Mais lorsque l’offensive des Allemands s’essouffla inévitablement, à savoir en septembre 1942, leurs lignes de ravitaillement faiblement tenues s’étendirent sur plusieurs centaines de kilomètres, ce qui en faisait une cible parfaite pour une contre-attaque soviétique. Lorsque cette attaque est arrivée, elle a provoqué la mise en bouteille d’une armée allemande entière et, après une bataille titanesque, la destruction à Stalingrad. Après cette grande victoire de l’Armée rouge, l’inéluctabilité de la défaite allemande dans la Seconde Guerre mondiale était évidente pour tous. L’échec de la Blitzkrieg orientale dans la seconde moitié de 1941, culminant avec une défaite devant Moscou au début de décembre de la même année, avait été la condition préalable à la Götterdämmerung allemande, certes plus spectaculaire, à Stalingrad.

Il y a encore plus de raisons de proclamer décembre 1941 comme le tournant de la guerre. La contre-offensive soviétique a détruit la réputation d’invincibilité dans laquelle la Wehrmacht s’était prélasser depuis son succès contre la Pologne en 1939, renforçant ainsi le moral des ennemis de l’Allemagne partout dans le monde. En France, par exemple, la Résistance est devenue plus grande, plus audacieuse et beaucoup plus active. Inversement, le fiasco de la Blitzkrieg démoralise les Finlandais et d’autres alliés allemands. Et les pays neutres qui avaient sympathisé avec l’Allemagne nazie devinrent bienveillants envers les « Anglo-Américains ». Franco, par exemple, a cherché à les attirer en détournant son regard alors que des aviateurs alliés abattus, aidés par la Résistance Français, violaient techniquement la neutralité espagnole en traversant le pays de la France au Portugal sur le chemin du retour vers la Grande-Bretagne. Le Portugal, également officiellement neutre mais en bons termes avec la Grande-Bretagne, a même permis aux Britanniques et aux Américains d’utiliser une base aérienne aux Açores, qui devait s’avérer extrêmement utile dans la bataille de l’Atlantique.

Plus important encore, la bataille de Moscou a également assuré que le gros des forces armées allemandes serait lié à un front de l’Est d’environ 4 000 kilomètres pour une période indéterminée et nécessiterait donc la majeure partie des ressources stratégiques disponibles, surtout du pétrole. Cela a pratiquement éliminé la possibilité de nouvelles opérations allemandes contre les Britanniques. Cela a rendu impossible l’approvisionnement de Rommel en Afrique du Nord avec suffisamment d’hommes et de matériel, ce qui a finalement conduit à sa défaite à la bataille d’El Alamein à l’automne 1942.

Le vent de la guerre a tourné en Union soviétique en 1941. Si les Soviétiques n’avaient pas été en mesure d’arrêter le mastodonte nazi, l’Allemagne aurait presque certainement gagné la guerre, car elle aurait pris le contrôle des champs pétroliers du Caucase, des riches terres agricoles de l’Ukraine et de nombreuses autres ressources d’importance vitale. Un tel triomphe aurait transformé le Reich hitlérien en une superpuissance inexpérimentable, capable de mener même des guerres à long terme contre n’importe qui, y compris une alliance anglo-américaine. Sans la réussite soviétique de 1941, la libération de l’Europe, y compris la libération de l’Europe occidentale par les Américains, les Britanniques, les Canadiens, etc., n’aurait jamais eu lieu. Lors du débarquement en Normandie en juin 1944, les alliés occidentaux ont connu des moments difficiles, même s’ils n’ont fait face qu’à une fraction de la Wehrmacht et que la Luftwaffe était impuissante à cause du manque de carburant. Mais sans les succès de l’Armée rouge, d’abord devant Moscou et plus tard à Stalingrad, toute la Wehrmacht aurait été disponible en Normandie, la Luftwaffe aurait eu beaucoup de carburant caucasien, et les débarquements n’auraient tout simplement pas été réalisables. Si l’Armée rouge n’avait pas empêché le succès de l’opération Barbarossa, l’Allemagne nazie aurait établi son hégémonie sur l’Europe et l’aurait très probablement maintenue jusqu’à nos jours. Aujourd’hui, sur le continent, la deuxième langue ne serait pas l’anglais, mais l’allemand, et à Paris, les fashionistas pourraient bien se promener le long des Champs Elysées à Lederhosen.

En 1943, après des victoires à Stalingrad au printemps et à Koursk en été, il était évident que, lentement mais sûrement, l’Armée rouge était en route pour Berlin. C’est à ce moment-là que les Américains et les Britanniques, qui étaient restés sur la touche alors qu’une guerre titanesque faisait rage le long du front de l’Est, ont décidé qu’il était grand temps d’ouvrir un « deuxième front » en France, afin que les Soviétiques ne vainquent pas l’Allemagne nazie et ne libèrent pas toute l’Europe par eux-mêmes – et récoltent les bénéfices de cette réalisation. S’il faut reconnaître que, dans la dernière année de la guerre, après le débarquement de Normandie, les Américains et les autres alliés occidentaux ont apporté une contribution significative à la victoire sur l’Allemagne nazie, ce triomphe était dû en premier lieu aux efforts herculéens et aux énormes sacrifices consentis par les Russes et les autres peuples de l’Union soviétique pendant quatre longues années, à partir de ce fatidique 22 juin 1941.

Examinons brièvement deux mythes sur le fait historique que l’Union soviétique a été le premier pays à se défendre avec succès contre une attaque de type Blitzkrieg lancée contre elle par Hitler – et finalement à vaincre l’Allemagne nazie.

Les soldats soviétiques examinent une pile de casques allemands, de drapeaux et d’autres artefacts militaires accumulés lors de diverses rencontres.

Tout d’abord, la fable selon laquelle les envahisseurs nazis de l’Union soviétique ont été vaincus par le « général Winter ». Les Allemands ont été vaincus par l’Armée rouge, avec le soutien de la majorité des nombreux peuples qui composaient la nation soviétique, sauf, bien sûr, un nombre non négligeable de collaborateurs. Parmi ces derniers, chaque pays confronté au Reich avait malheureusement sa juste part. Les Allemands croyaient à tort que l’Union soviétique en serait pleine, de sorte qu’ils seraient accueillis à bras ouverts comme des libérateurs, mais le contraire s’est avéré être le cas : ils ont fait face à une résistance généralisée, y compris la résistance armée des partisans, et il est juste de dire que sans un tel soutien populaire, l’Union soviétique n’aurait pas survécu à l’assaut nazi. Ce facteur, combiné à la résistance acharnée de l’Armée rouge, a fait que Barberousse a progressé beaucoup plus lentement que prévu et n’a pas réussi à terminer à la fin de l’été, comme Hitler et ses généraux s’y attendaient. Cela signifie qu’en septembre 1941 au plus tard, la stratégie de Blitzkrieg qui était censée être la clé d’une victoire allemande avait échoué. Il fallut encore quelques mois, jusqu’au 5 décembre, au début de l’hiver, pour que cet échec soit certifié, pour ainsi dire, par le début de la contre-offensive soviétique devant Moscou ; mais en ce qui concerne l’Allemagne, les dégâts mortels avaient déjà été causés cet été.

Le mythe créditant le « général Winter » a été concocté à l’origine par les nazis pour rationaliser leur défaite à la bataille de Moscou, signifiant le fiasco de l’opération Barbarossa. Les spin doctors nazis ont présenté les mauvaises nouvelles au public en Allemagne et en Europe occupée comme un revers temporaire, à blâmer sur l’arrivée soi-disant inattendue de l’hiver. Après 1945, dans le contexte de la guerre froide, ce mythe a été maintenu en vie dans le cadre de l’effort visant à minimiser la contribution soviétique à la défaite de l’Allemagne nazie. Enfin, après la disparition de l’Union soviétique, la notion a été maintenue vivante en Occident en raison de son utilité à des fins anti-russes.

Les dures représailles allemandes n’ont jamais éradiqué l’activité des partisans dans toute l’URSS. Des hommes, des femmes et même des enfants ont participé à une guerre populaire générale contre les envahisseurs.

Selon un deuxième mythe tenace, les Soviétiques n’ont réussi à survivre à l’assaut nazi que grâce au soutien matériel massif fourni par l’Oncle Sam dans le cadre du célèbre programme Lend-Lease d’aide aux alliés de l’Amérique. Un certain nombre de faits démontrent que cette histoire, bien que tissée autour de certains faits historiques, comme le sont généralement les mythes, ne rend pas non plus justice à la réalité historique.

Tout d’abord, l’Oncle Sam n’était pas un allié de l’Union soviétique au moment de la contre-attaque de l’Armée rouge devant Moscou, début décembre 1941, qui a confirmé l’échec d’une stratégie de Blitzkrieg qui devait être la clé d’une victoire allemande. Les États-Unis étaient encore un pays neutre, et leur classe supérieure sympathisait avec les nazis et avec le fascisme en général et méprisait les Soviétiques et le communisme en règle générale. En fait, un nombre considérable d’Américains riches, puissants et très influents – industriels, banquiers, membres du Congrès. généraux, chefs religieux, etc. – attendaient avec impatience la défaite de la patrie du bolchevisme anticapitaliste et « impie ». Ce n’est que lorsque, le 11 décembre 1941, quelques jours après Pearl Harbor, Hitler déclara gratuitement la guerre aux États-Unis, que l’Oncle Sam se retrouva ennemi de l’Allemagne nazie et donc allié non seulement des Britanniques mais aussi des Soviétiques, et que les flammes de l’antisoviétisme américain ne furent pas tout à fait éteintes, mais temporairement estompé.

Deuxièmement, en ce qui concerne l’aide américaine à l’Union soviétique, il n’y en a pas eu du tout en 1941, l’année qui s’est terminée par un renversement de la marée de la guerre. Moscou a demandé aux États-Unis de fournir du matériel dès le début de Barbarossa, mais n’a pas reçu de réponse positive. Après tout, aux États-Unis aussi, on s’attendait à ce que l’Union soviétique s’effondre bientôt. L’ambassadeur américain à Moscou a même mis en garde catégoriquement contre l’envoi d’aide, arguant qu’en vue de la défaite soviétique imminente, ces fournitures tomberaient entre les mains des Allemands.

La situation changea à la fin de l’automne 1941, lorsqu’il devint de plus en plus clair que l’Armée rouge ne serait pas « écrasée comme un œuf ». En fait, la résistance acharnée des Soviétiques a démontré qu’ils étaient susceptibles d’être un allié continental très utile pour les Britanniques, avec lesquels les hommes d’affaires et les banquiers américains s’engageaient dans des activités de prêt-bail extrêmement rentables. L’extension de l’aide prêt-bail aux Soviétiques – ce qui signifiait la vente, et non un don gratuit, d’équipement – promettait maintenant de générer encore plus de profits. La Bourse de New York a commencé à refléter cette réalité de la vie: les cotations ont augmenté à mesure que l’avance nazie en Russie ralentissait. C’est dans ce contexte qu’un accord de prêt-bail a été signé par Washington et Moscou en novembre 1941, mais il faudra encore de nombreux mois avant que les livraisons ne commencent à arriver. Un historien allemand, Bernd Martin, a souligné que tout au long de 1941, l’aide américaine à l’Union soviétique est restée purement « fictive ». L’aide matérielle américaine n’a donc pris de sens qu’en 1942 ou sans doute même en 1943, c’est-à-dire longtemps après que les Soviétiques aient ruiné à eux seuls les perspectives de victoire de l’Allemagne nazie – tout en utilisant leurs propres armes et équipements. Selon l’historien britannique Adam Tooze, « le miracle soviétique ne devait rien à l’aide occidentale [et] les effets du prêt-bail n’ont eu aucune influence sur l’équilibre des forces sur le front de l’Est avant 1943 ».

Troisièmement, l’aide américaine ne représenterait jamais plus de 4 à 5 % de la production industrielle soviétique totale en temps de guerre, bien qu’il faille admettre que même une marge aussi mince pourrait s’avérer cruciale dans une situation de crise.

Quatrièmement, les Soviétiques eux-mêmes ont fabriqué toutes les armes légères et lourdes de haute qualité qui ont rendu possible leur succès contre la Wehrmacht.

Cinquièmement, et probablement le plus important, l’aide très médiatisée au prêt-bail à l’URSS a été dans une large mesure neutralisée, et peut-être même éclipsée, par l’aide massive et très importante fournie à l’Allemagne nazie non pas par l’État américain mais par les entreprises américaines. Mais cette aide américaine à Hitler n’était pas officielle, le public n’en était pas conscient, et elle est restée hors des écrans radar de la plupart des historiens jusqu’à nos jours. Sans surprise, les quelques historiens qui ont attiré l’attention sur elle ont été ignorés par leurs collègues traditionnels et par les médias. Cette histoire est trop longue et complexe pour être traitée ici, mais il est essentiel de savoir que les succursales de sociétés américaines telles que Ford, GM, IBM, ITT et Singer sont restées actives en Allemagne avant et même après Pearl Harbor; ils ont sorti des camions, des avions, du matériel de communication, des mitrailleuses et beaucoup d’autres équipements martiaux à l’usage des forces armées nazies, et ont gagné beaucoup d’argent dans le processus.

En 1941, en outre, les sociétés pétrolières et les fiducies américaines livraient encore d’énormes quantités de pétrole à l’Allemagne nazie via des États neutres tels que l’Espagne. La part américaine des importations de pétrole de l’Allemagne augmentait en fait rapidement; dans le cas de l’huile d’importance vitale pour la lubrification des moteurs, par exemple, de 44 % en juillet à pas moins de 94 % en septembre. Les dizaines de milliers d’avions, de chars, de camions et d’autres machines de guerre nazis impliqués dans l’invasion de l’Union soviétique, dont beaucoup étaient produits par des entreprises américaines, dépendaient en grande partie du carburant fourni par les fiducies pétrolières américaines. Compte tenu de l’épuisement des stocks de produits pétroliers à cette époque, il est juste de dire que les Panzers allemands n’auraient probablement jamais atteint la périphérie de Moscou sans carburant fourni par les trusts pétroliers américains, comme l’a soutenu l’historien allemand Tobias Jersak. À la lumière de cela, l’idée que l’aide américaine a aidé l’Union soviétique à survivre à Barberousse est presque risible.

Hitler avait nommé son attaque contre l’Union soviétique d’après un empereur et croisé allemand médiéval, Frédéric Ier, connu sous le nom de Barberousse, « Barbe-Rouge ». Et il avait choisi de lancer l’attaque le 22 juin, c’est-à-dire le lendemain du solstice d’été. Symboliquement, il s’agissait de deux mauvais choix, évoquant l’échec, la défaite et la mort. La troisième croisade, celle que Barberousse entreprit, fut loin d’être couronnée de succès et l’empereur périt de manière peu glorieuse en la menant, se noyant en prenant un bain dans une rivière en Anatolie; et son corps a reçu un enterrement assez étrange, le squelette, le cœur et d’autres parties se retrouvant dans différents lieux de sépulture à Outremer, la terre moyen-orientale des ennemis des croisés. Quant au 22 juin, c’est le jour où la trajectoire annuelle du soleil, ayant atteint un point culminant la veille, le jour du solstice d’été, prend un virage à la baisse. Avant le début de l’opération Barbarossa, le soleil d’Hitler se levait régulièrement et, au printemps 1941, après de nouvelles victoires dans les Balkans, il avait en fait atteint ce qu’il croyait encore à venir : son zénith ; cependant, à partir du 22 juin, il a commencé à diminuer, lentement et presque invisiblement au début, mais de manière perceptible après seulement quelques mois, voire quelques semaines. Le soleil d’Hitler devait se coucher lentement, mais inexorablement, et l’obscurité totale devait s’installer au printemps 1945. Pour éviter d’être fait prisonnier, Hitler s’est suicidé et il a ordonné que son corps soit brûlé. Cependant, le manque de carburant qui aurait été abondant si l’opération Barbarossa avait été couronnée de succès, a fait que ce travail a été bâclé, et son cadavre ne s’en est pas mieux tiré que celui de Barberousse. Les restes carbonisés ont été rassemblés par les Soviétiques et expédiés à Moscou. Là, au milieu de la capitale du pays de ses ennemis jurés, la Jérusalem du communisme, il avait hâte de célébrer le succès de l’opération Barbarossa en supervisant un défilé de soldats allemands marchant sur la Place Rouge. Mais à la suite de l’échec de sa croisade, les quelques morceaux qui restaient de lui, des fragments de sa mâchoire et de son crâne, ont fini par occuper une boîte à chaussures sur une étagère dans une archive moscovite.

À propos de l’auteur—

Jacques R. Pauwels est un historien du peuple. Cela signifie que, comme Michael Parenti, il écrit l’histoire comme un contrariant, un révisionniste et un questionneur de récits « officiels ». Pauwels est bien équipé pour cette tâche. Il est titulaire de diplômes en histoire (licence de l’Université de Gand en Belgique et doctorat de l’Université York à Toronto) et en sciences politiques (maîtrise et doctorat de l’Université de Toronto); a donné des conférences dans un certain nombre d’universités en Ontario, au Canada, et a écrit une dizaine de livres, principalement sur l’histoire du 20e siècle, en mettant l’accent sur l’Allemagne et les deux guerres mondiales. Deux titres peuvent être considérés comme indispensables : The Great Class War —1914-1918, et The Myth of the Good War: America in the Second World War. Cet essai particulier a été « distillé » principalement à partir de ses livres sur la Seconde Guerre mondiale, le mythe de la bonne guerre, et ses grandes entreprises et Hitler.

Si vous trouvez ce qui précède utile, transmettez-le! Devenez un « multiplicateur d’influence » !

La bataille contre le Grand Mensonge tuant le monde ne sera pas gagnée par la simple lecture de cet article. Il sera gagné lorsque vous le transmettrez à au moins 2 autres personnes, en leur demandant de faire de même.