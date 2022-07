L’OTAN annonce un projet d’armée terrestre européenne massive

Par Andre Damon Source: https://www.wsws.org/fr/articles/2022/06/29/arme-j29.html

Dans le cadre de ce que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé «la plus grande révision de notre dissuasion et de notre défense collectives depuis la guerre froide», l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis a annoncé des plans qui visent à construire une armée terrestre permanente massive en Europe, comptant des centaines de milliers de soldats.

Stoltenberg a déclaré que l’OTAN multiplierait par sept ses «forces de disponibilité rapide», les faisant passer de 40.000 à 300.000 hommes, et déployant des dizaines de milliers de soldats supplémentaires, ainsi que d’innombrables chars et avions, directement à la frontière russe.

Cette mesure entraînera un détournement massif des ressources sociales au profit de la guerre actuelle de l’OTAN contre la Russie et de la guerre prévue contre la Chine. Cela fera fondre les trésoreries de toute l’Europe et de l’Amérique du Nord et alimentera les demandes des classes dirigeantes pour la réduction des services sociaux, des salaires et des pensions des travailleurs.

Stoltenberg a déclaré que la création de cette force de combat massive était une réponse à la «nouvelle ère de concurrence stratégique» avec la Russie et la Chine.

Il a qualifié ce plan de «changement fondamental de la dissuasion et de la défense de l’OTAN», englobant non seulement la guerre avec la Russie, mais aussi «les défis que Pékin pose à notre sécurité, nos intérêts et nos valeurs».

Dans le cadre de cette expansion massive de sa force de combat, l’OTAN portera le nombre de soldats stationnés en Lettonie, en Lituanie et en Estonie au niveau de la «brigade», soit environ 3.000 à 5.000 hommes.

Sur la base d’une interview de Stoltenberg, le Financial Times a rapporté que le plan: «comprendra de nouvelles structures dans lesquelles les alliés occidentaux de l’OTAN, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, s’engageront à fournir leurs navires, leurs avions de guerre et un total de plus de 300.000 soldats qui pourront être déployés sur des territoires spécifiques du flanc oriental de l’alliance. Ces forces pourraient réagir dès les premières heures de toute attaque».

Au lieu que les troupes déployées dans les pays baltes servent de «signal d’alarme», le nouveau plan prévoit que l’OTAN mène une guerre contre la Russie directement aux frontières de ces pays sur le front oriental de l’OTAN.

Stoltenberg s’est vanté du fait que «2022 sera la huitième année consécutive d’augmentation pour les Alliés européens et le Canada», ajoutant que l’objectif de l’OTAN consiste à consacrer deux pour cent de la production économique aux dépenses militaires et sera dorénavant «considéré comme un plancher et non comme un plafond».

Le même jour, des responsables américains ont présenté en avant-première une autre livraison massive d’armes à l’Ukraine, notamment le système de défense antimissile surface-air de moyenne à longue portée NASAMS, créé par Raytheon.

Les États-Unis fourniront des «capacités avancées de défense aérienne à moyenne et longue portée pour les Ukrainiens», ainsi que «des munitions pour l’artillerie et des systèmes radars de contre-batterie», a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Les membres de l’alliance de l’OTAN, quant à eux, utilisent ouvertement le langage de la guerre. Selon le Telegraph, le général sir Patrick Sanders, dans son premier discours public en tant que chef d’état-major général, va déclarer que l’armée britannique doit être prête à «combattre et gagner» contre la Russie.

Simultanément, les États-Unis et leurs alliés intensifient l’embargo économique contre la Russie. Au cours du week-end, les participants au sommet du G7 ont annoncé leur intention d’interdire les importations d’or en provenance de Russie et finalisent des plans qui visent à imposer une limite au prix du pétrole et du gaz vendus par la Russie.

Lundi, la Russie a officiellement fait défaut sur le paiement de sa dette extérieure, après que les chambres de compensation européennes ont refusé de traiter les paiements du pays. Les responsables russes insistent sur le fait qu’ils disposent des fonds nécessaires pour effectuer les paiements, mais qu’ils sont effectivement coupés du système financier européen et donc contraints de procéder à un défaut artificiel.

Quoi qu’il en soit, ce serait la première fois que la Russie fait défaut sur ses dettes depuis 1918, lorsque le gouvernement bolchevique, dans le sillage de la révolution de 1917, a répudié les dettes extérieures du régime tsariste.

L’escalade militaire massive de l’OTAN intervient alors que la position officielle des États-Unis et de l’OTAN – selon laquelle ils ne sont pas en guerre contre la Russie – devient de plus en plus intenable.

Ce week-end, le New York Timesa rapporté que des forces américaines opèrent secrètement sur le terrain en Ukraine, ainsi que des forces de plusieurs autres pays de l’OTAN, malgré les dénégations de Biden et d’autres dirigeants de l’OTAN.

«Mais alors même que le gouvernement Biden a déclaré qu’il ne déploierait pas de troupes américaines en Ukraine, certains membres de la CIA continuent d’opérer dans le pays… dirigeant une grande partie des vastes quantités de renseignements que les États-Unis partagent avec les forces ukrainiennes», écrit le Times.

Le journal indique que des dizaines de forces spéciales du Royaume-Uni, du Canada, de la France et de la Lituanie opèrent à l’intérieur du pays.

Ces révélations, poursuit le reportage, «laissent entrevoir l’ampleur de l’effort secret d’assistance à l’Ukraine qui est en cours et les risques que Washington et ses alliés prennent».

Le reportage du Times n’est que le dernier élément de preuve qui documente l’étendue de l’implication américaine dans la guerre. Plus tôt cette année, NBC et d’autres publications ont rapporté que les États-Unis étaient directement impliqués dans les assassinats ciblés de généraux russes par les Ukrainiens, ainsi que dans le naufrage du Moskva, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire.

Les commandants ukrainiens bénéficient de renseignements extraits de satellites «qu’ils peuvent obtenir sur des tablettes fournies par les alliés. Les tablettes exécutent une application de cartographie du champ de bataille que les Ukrainiens utilisent pour cibler et attaquer les troupes russes».

Malgré le degré massif d’implication des États-Unis dans la guerre, les pertes ukrainiennes grimpent en flèche, rivalisant avec le nombre de morts américains au combat lors de la partie la plus meurtrière de la guerre du Vietnam. Certains jours, les forces ukrainiennes ont subi entre 500 et 1.000 pertes.

La Russie contrôle désormais plus de 90 pour cent du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, et un cinquième de l’ensemble du territoire ukrainien. Mais malgré cette série désastreuse de revers sur le champ de bataille, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN intensifient massivement leur implication dans la guerre, quels qu’en soient le coût en vies ukrainiennes ou les milliers de milliards de dollars détournés de programmes sociaux vitaux.

Les responsables russes en tirent la conclusion qu’une guerre ouverte entre l’OTAN et la Russie est pratiquement inévitable. Dans des remarques faites la semaine dernière, le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov a déclaré: «Hitler a rallié une partie importante, sinon la plupart, des nations européennes sous sa bannière pour une guerre contre l’Union soviétique… aujourd’hui, l’UE et l’OTAN forment une autre coalition moderne pour une confrontation et, finalement, une guerre avec la Fédération de Russie».

La logique mortelle de la spirale du conflit laisse entrevoir la possibilité que la guerre par procuration en Ukraine se propage rapidement à tout le continent européen, déclenchant le conflit militaire mondial le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette réalité met en évidence l’urgente nécessité pour la classe ouvrière d’intervenir dans la crise avec l’objectif d’unifier les luttes contre la hausse du coût de la vie et les attaques contre les droits démocratiques à la lutte contre la guerre.

(Article paru en anglais le 28 juin 2022)