Xi Jinping appelle les pays des BRICS à construire une alliance mondiale…

Le Président Xi Jinping

Actuellement, les impacts des changements majeurs et d’une pandémie inédite depuis un siècle se conjuguent, et les facteurs d’instabilité, d’incertitude et d’insécurité augmentent dans la situation internationale, a noté M. Xi.

« Malgré cela, la paix et le développement restent le thème immuable de l’époque, l’aspiration des peuples de tous les pays pour une vie meilleure reste in changée, et la mission historique de la communauté internationale de poursuivre la solidarité et la coopération gagnant-gagnant reste identique », a-t-il annoncé.

En tant que force positive, inspirante et constructive au sein de la communauté internationale, les pays des BRICS doivent raffermir leur conviction, braver les tempêtes et les vagues, et prendre des mesures concrètes pour promouvoir la paix et le développement, défendre l’équité et la justice, et prôner la démocratie et la liberté, afin d’injecter de la stabilité et de l’énergie positive dans les relations internationales en cette période de turbulence et de transformation, a poursuivi M. Xi.

Le président chinois a souligné que l’histoire et la réalité nous disaient que la recherche de sa propre sécurité au détriment de celle d’autres ne créerait que de nouvelles tensions et de nouveaux risques. Pour promouvoir la sécurité commune dans le monde, il a récemment proposé l‘Initiative de sécurité mondiale (ISM).

Les pays des BRICS doivent renforcer la confiance politique mutuelle et la coopération en matière de sécurité, maintenir une communication et une coordination étroites sur les grandes questions internationales et régionales, tenir compte des intérêts fondamentaux et des préoccupations majeures de chacun, respecter la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement de chacun, s’opposer à l’hégémonisme et à la politique de puissance, rejeter la mentalité de la guerre froide et la confrontation des blocs, ainsi que travailler ensemble à la construction d’une communauté mondiale de sécurité pour tous, a exhorté M. Xi.

Le développement est une tâche commune pour les marchés émergents et les pays en développement, a noté M. Xi, ajoutant que face aux divers risques et défis actuels, il est plus que jamais important pour les marchés émergents et les pays en développement de renforcer la solidarité et la coopération.

Il a appelé les cinq pays des BRICS à s’engager dans un dialogue et des échanges avec davantage de marchés émergents et de pays en développement afin d’accroître la compréhension et la confiance mutuelles, de resserrer les liens de coopération et d’approfondir la convergence des intérêts, de manière à élargir le champ de la coopération et à renforcer la force du progrès, ainsi qu’à contribuer davantage à la noble vision de la construction d’une communauté de destin pour l’humanité.