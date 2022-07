Les USA déclarent la guerre à la Chine et un nouveau mensonge se fait jour

LCI – 2 juillet 2022 et 3 juillet 2022

Pour voir les vidéos, cliquer sur l’image ou sur ceci: https://youtu.be/Jyhh1T0o1xg

Encore une fois, l’OTAN a pris pour cible la Chine en dénonçant son « danger » pour sa « sécurité future » lors du sommet de Madrid de ce mardi 28 au jeudi 30 juin.

Note de do : Un nouveau mensonge se fait jour

L’OTAN, c’est-à-dire les USA, viennent en quelques sorte de déclarer la guerre à la Chine. Les USA veulent que les Européens les aident dans cette guerre. Nos dirigeants, en Europe, ont par avance accepté d’aider les USA dans cette guerre. Le problème, c’est qu’il faut faire accepter cela à la population française et aux populations européennes.

Aussi, un nouveau mensonge vient d’apparaître. On nous dit que : « les USA aident l’Europe en Ukraine contre la Russie donc il faut que l’Europe aide les USA contre la Chine ».

C’est évidemment un mensonge puisque c’est le contraire qui se passe : C’est l’Europe qui aide les USA à faire la guerre à la Russie en Ukraine. Et d’ailleurs, cette aide est payée au prix fort par les populations des divers pays d’Europe.

Ce mensonge se voit dans la vidéo ci-dessus, certes sans insister, ce qui est d’autant plus efficace. En effet, un principe essentiel de la prestidigitation est qu’un grand mouvement en cache un petit. On nous fait donc tout un tas de blabla ; et, au milieu, on raconte l’essentiel en faisant comme si c’était une évidence sans importance qui ne mérite aucune preuve. Alors que c’est en réalité ça qui est le plus important.

Ce mensonge et cette tactique de propagande est à nouveau utilisée le lendemain sur la même chaîne par Hubert Védrine. Ce mensonge est donc un essentiel de la propagande actuelle.

La vidéo avec Hubert Védrine est disponible elle aussi dans l’article :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article12045

